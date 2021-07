Nhiều tỉnh gửi thí sinh đến các tỉnh khác dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Dân trí Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp… khẩn trương tổ chức cho các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 vào 6-7/8 sắp tới. Nhiều tỉnh ít thí sinh nên phải gửi sang các tỉnh khác dự thi.

Tại Kiên Giang, ông Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh Kiên Giang, cho biết, Sở GD-ĐT Kiên Giang đang chuẩn bị công tác tổ chức cho các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 sẽ được tổ chức vào 6-7/8.

Thi đợt 2 cũng như đợt 1 lần một, ngoài việc đảm bảo các công tác về coi thi, vận chuyển đề thi, bài thi, công tác in sao đề thi… phải tuyệt đối đúng quy định, còn phải đảm bảo về công tác phòng, chống dịch.

Ông Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, đợt thi 2, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Kiên Giang chỉ có 61 thí sinh.

Trong đợt thi lần 2, toàn tỉnh Kiên Giang chỉ có 74 thí sinh, trong đó, Kiên Giang có 61 thí sinh, số thí sinh còn lại do các tỉnh gửi thí sinh đến dự thi, gồm: tỉnh Hậu Giang 7 thí sinh, TP. Hồ Chí Minh 5 thí sinh và tỉnh Quảng trị có 1 thí sinh.

Tất cả các thí sinh này sẽ dự thi tại điểm thi trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Tại Đồng Tháp, ngày 21/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành liên quan về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 2 năm 2021 vào các ngày 6 và 7/8 cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1.

Hiện các Hội đồng thi cũng lên phương án, đảm bảo an toàn cho các thi sinh dự thi khi dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Đồng Tháp có 4.685 thí sinh sẽ thi đợt 2.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đang lấy ý kiến phụ huynh để đề xuất với UBND tỉnh về phương án tổ chức kỳ thi THPT đợt 2.

Vì trước đó, ngành giáo dục tỉnh này đưa ra 2 phương án tổ chức đợt thi 2. Cụ thể, tổ chức kỳ thi THPT đợt 2 trong điều kiện không còn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 15, 16. Phương án thứ 2 là tổ chức kỳ thi trong điều kiện còn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 15, 16 ở một số xã, phường hay một số huyện.

Còn tại An Giang, tổng số thí sinh dự kỳ thi THPT năm 2021 là 17.041 thí sinh. Do dịch bệnh nên có 4.921 thí sinh (có 8 thí sinh từ các tỉnh khác chuyển đến) dự thi đợt 2, trong đó hệ THPT có 4.661 thí sinh.

Các tỉnh miền Tây đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h, ngày 19/7 và kéo dài 14 ngày (Ảnh: Minh Anh).

Các thí sinh sẽ được tổ chức dự thi ở 12 Điểm thi với 220 phòng thi và 10 phòng chờ cho đối tượng thí sinh tự do tại các Điểm thi. Mỗi Điểm thi đều có ít nhất 2 phòng thi dự phòng và Hội đồng thi có 5 Điểm thi dự phòng dự kiến đặt tại mỗi địa phương có đặt Điểm thi.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm - Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh An Giang cho biết: "Sáng nay đã họp Ban chỉ đạo kỳ thi THPT năm học 2021. Theo đó, Sở đang phối hợp với các Sở, ngành liên quan chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, đợt 2 cho những thí sinh còn lại. Kỳ thi phải đảm bảo tổ chức Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, khách quan, công bằng, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp".

Hiện tất cả các tỉnh ở khu vực ĐBSCL đang thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ 0h ngày 19/7 trong vòng 14 ngày.

Một số tỉnh, như: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, tình hình dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp. Do đó, việc đảm bảo an toàn cho các thí sinh dự thi là điều nhiều phụ huynh quan tâm.

