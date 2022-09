Nhiều điểm nhấn hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ năm học mới

Màn trống hội do các thầy cô trường Tiểu học Lý Thái Tổ biểu diễn.

Với mong muốn dành trọn một Lễ khai giảng cho học sinh, vì học sinh thân yêu nên ngoài phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang trọng, các trường đều có các hoạt động đặc sắc, tạo nên một ngày hội đến trường ấn tượng, khó quên.

Năm học thứ 18, Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ tiếp nối truyền thống vẻ vang của mình, khẳng định thương hiệu bằng chất lượng giáo dục.

Cô trò vui trong ngày hội khai trường.

Năm học vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng học sinh của nhà trường liên tục có thành tích nổi bật trong các kỳ thi tuyển, xét tuyển vào lớp 6, 10 và tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, học sinh lớp 5 có tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 6 các trường chuyên, trường chất lượng cao lên đến 70%, tỷ lệ học sinh lớp 12 hệ Tiếng Anh Quốc tế có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên đạt 68%, nhiều học sinh được tuyển thẳng vào trường đại học như mong muốn.

Các thầy cô check-in ngày khai giảng.

Trong đó, điểm nhấn bảng vàng thành tích của Trường Tiểu học tiếp tục được nối dài với 205 giải thưởng cao tại các cuộc thi cấp Quốc gia, Quốc tế. Trường giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, trường tiên tiến xuất sắc của ngành giáo dục Thủ đô.

Thầy trò trường THPT Lý Thái Tổ xúc động thực hiện nghi lễ chào cờ ngày hội khai trường.

Áp dụng STEAM ngay từ Mầm non

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 cho biết: Do đặc thù của lứa tuổi mầm non nên chúng tôi tổ chức Lễ khai giảng như một ngày hội đến trường của các con. Ngoài màn diễu hành trên thảm đỏ của các lớp mẫu giáo lớn là các tiết mục văn nghệ của cô trò. Đặc biệt, trường còn dành tặng các con một chương trình xiếc nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ biểu diễn. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã xây dựng một chương trình học hoàn toàn mới kết hợp giữa STEAM và TIẾNG ANH giúp trẻ sớm tiếp cận với khoa học công nghệ, tìm tòi, ứng dụng vào thực tế, tăng khả năng thích ứng với cuộc sống; tự tin giao tiếp Tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày.

Những dự án học tập vô cùng gần gũi với các bé như: "Tìm hiểu về muối; Tìm hiểu về các loại hạt họ đậu; Con kiến; Con ốc sên; Quả trứng; Nước… đều được lồng ghép những kiến thức STEAM ở đó. Qua mỗi dự án, các bé sẽ thiết kế, tạo ra được những sản phẩm thực tế, hữu dụng trong cuộc sống, tạo cho bé hứng khởi và niềm yêu thích đến trường, yêu thích khám phá tìm hiểu mọi vấn đề trong cuộc sống.

Lãnh đạo Tổng Công ty CP Vinaconex và Hiệu trưởng nhà trường tặng thưởng cho học sinh thủ khoa đầu vào lớp 6-10.

Mô hình tư vấn tâm lý hiệu quả

Trong kì xét tuyển vào lớp 6 và lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2022-2023, trong số 600 em học sinh lớp 6 và 10 trúng tuyển, nhà trường đã chọn ra những học sinh có thành tích xuất sắc là thủ khoa đầu vào để vinh danh và trao thưởng tại Lễ khai giảng. Đây là phần thưởng xứng đáng, nhằm động viên, khích lệ và là động lực để các em phấn đấu học tập và rèn luyện, xứng đáng là học sinh trường Lý Thái Tổ.

Không chỉ xây dựng chương trình học tiên tiến với các loại hình lớp Anh ngữ quốc tế (định hướng cho học sinh thi đại học khối D, A1 và du học), lớp chất lượng cao (định hướng cho học sinh thi ĐH khối A, A1), lớp A (định hướng thi ĐH khối A), lớp D (định hướng thi ĐH khối D), trường THPT Lý Thái Tổ còn chú trọng tổ chức các hoạt động tập thể, ngoại khóa, tăng cường kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện học sinh.

Học sinh trường mầm non Lý Thái Tổ 2 trong ngày khai trường.

Đặc biệt, nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tư vấn tâm lý học đường đối với lứa tuổi học sinh THPT, bên cạnh việc xây dựng Phòng tư vấn tâm lý học đường, trường còn có "CLB Vùng xanh Lý Thái Tổ" do các bạn học sinh thành lập với sự hỗ trợ của các thầy cô giáo đã trở thành "địa chỉ đỏ" để các bạn học sinh chia sẻ, gỡ rối một cách tự nhiên, hiệu quả.

Đến với CLB, các em không chỉ được trợ giúp tâm lý mà còn rèn luyện kỹ năng sống, tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách, giúp các em có cuộc sống lành mạnh, thân thiện, là cơ sở ngăn ngừa, phòng chống bạo lực học đường. Khi các em trở thành con ngoan, công dân tốt, có một cuộc sống cá nhân hạnh phúc thì sẽ đem lại niềm vui cho mọi người và đóng góp tích cực cho xã hội.