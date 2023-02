Nhà trường nói gì khi tiến sĩ luật bị bắt do liên quan bà Phương Hằng?

Ngày 26/2, trao đổi với phóng viên Dân trí về việc luật sư Đặng Anh Quân, giảng viên của Trường ĐH Luật TPHCM bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam, PGS.TS Trần Hoàng Hải, Quyền Hiệu trưởng cho biết, trường định tiến hành cuộc họp ngay sau đó nhưng do trùng vào ngày cuối tuần nên cuộc họp sẽ tổ chức vào thứ 2, ngày 27/2.

Ông Hải cho biết, tổ công tác sẽ có đại diện của Khoa Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Lao động để cùng phân tích vấn đề pháp lý của sự việc. Từ đó, trường sẽ có hình thức kỷ luật TS Quân theo đúng quy định.

Tiến sĩ Đặng Anh Quân (Ảnh: A.X).

"Trường cũng sẽ có những giải pháp hỗ trợ về mặt pháp lý, vật chất hay các mặt khác với tư cách là cơ quan chủ quản của luật sư Đặng Anh Quân", PGS.TS Trần Hoàng Hải cho hay.

Ông Hải cũng chia sẻ, luật sư Đặng Anh Quân bị bắt liên quan đến sự việc xảy ra ngoài nhà trường. Trong quá trình làm việc tại trường, trong quan hệ đối xử với đồng nghiệp, quá trình dạy học cho sinh viên, cư xử với sinh viên... luật sư Đặng Anh Quân không có điều gì vi phạm.

Trước đó, ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất các thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, nhà báo Hàn Ni, luật sư, công tác tại một tờ báo ở TPHCM) và TS luật Đặng Anh Quân (45 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật hình sự 2015.

Luật sư Đặng Anh Quân trong một buổi livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng (Ảnh cắt từ clip).

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân được biết đến là giảng viên, tham gia giảng dạy các môn Luật Đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản tại một số trường đại học và xuất hiện trong nhiều buổi livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Quá trình mở rộng điều tra vụ án do bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định ông Quân trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bà chủ Khu du lịch Đại Nam.

Tại các buổi livestream, ông Quân có những phát ngôn, bình luận và cùng tương tác với bà Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Hành vi của ông Quân có vai trò giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục, nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội.