Nghệ An: Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 thí sinh than khó, chỉ đạt điểm 5

Chiều nay (5/6), gần 39.000 thí sinh bước sang môn thi thứ 2, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An, môn tiếng anh. Đây là môn thi duy nhất được thi dưới hình thức làm bài trắc nghiệm.

Đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Các em thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An ra về khi vẻ mặt làm bài không được tốt (Ảnh: Nguyễn Duy).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các thí sinh đều hoàn thành bài thi của mình tuy nhiên không nhiều thí sinh tự tin đạt điểm tuyệt đối môn thi này.

Thí sinh Trương Thị Thảo, học sinh Trường THCS Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho biết: "Tiếng Anh không phải là thế mạnh của em nên đề thi này em thấy khá khó hơn đề năm trước. Em tự chấm điểm cho mình khoảng được 5 điểm".

Thí sinh Trương Thị Thảo, học sinh Trường THCS Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Cùng chung "quan điểm" em Lô Thảo My, Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Quỳ Châu "than" đề tiếng Anh năm nay khó so với năm trước.

"Kiến thức em nắm không được vững lắm, nên để đạt điểm tuyệt đối là không thể. Dự tính bài của em khoảng 4 điểm, hy vọng vẫn lọt vào trường nội trú tỉnh", em My chia sẻ.

Thí sinh Lô Thảo My, đến từ huyện miền núi cao Quỳ Châu dự thi vào Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, toàn tỉnh Nghệ An có 38.973 thí sinh đăng ký dự thi tại 69 hội đồng thi và 72 điểm thi. Trong đó, riêng 3 Trường THPT Hà Huy Tập, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT DTNT tỉnh, mỗi trường có 2 điểm thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Nghệ An huy động hơn 5.500 người phục vụ kỳ thi, trong đó có hơn 3.800 giám thị coi thi tại 1.639 phòng thi.

Thời tiết nắng nóng khiến cho các bậc phụ huynh, tình nguyện viên và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chịu nhiều áp lực (Ảnh: Nguyễn Duy).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/6 với 3 môn thi là toán, ngữ văn, ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp). Kết quả của kỳ thi sẽ là cơ sở để xét tuyển vào các trường THPT và lấy điểm xét tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh.