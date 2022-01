Ngành giáo dục tặng quà Tết tới giáo viên, học sinh nghèo

Những ngày cuối năm, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An vượt hàng ngàn km, lặn lội từ vùng sâu, vùng xa, đến biên giới Việt - Lào để tặng quà Tết tới các em học sinh, giáo viên gặp khó khăn đang công tác, giảng dạy, học tập tại các trường như: Tiểu học Châu Thôn (Quế Phong), PTDT BT Tiểu học Mỹ Lý 1 (Kỳ Sơn), Tiểu học Châu Khê 1 (Con Cuông) và THCS Lưu Kiền (Tương Dương)...

Đây là chương trình thường niên được ngành Giáo dục Nghệ An duy trì nhiều năm nay đối với các huyện miền núi cao, biên giới đặc biệt khó khăn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An tặng quà Tết tới các em học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Châu Thôn (Quế Phong) ((Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, với những món quà nhỏ, đến sớm với giáo viên, các em học sinh vùng cao đã kịp thời động viên các thầy giáo, cô giáo vượt qua khó khăn, làm tốt nhiệm vụ.

"Hưởng ứng chương trình Tết vì người nghèo do Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức, những ngày qua chúng tôi đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh hầu hết ở các huyện biên giới, miền núi cao như: Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp… Đây là những món quà nhỏ gửi tới thầy, cô, các em học sinh nghèo với mong muốn họ có một cái Tết đầm ấm hơn bên gia đình và người thân", ông Thái Văn Thành chia sẻ.

Ông Thái Văn Thành thăm hỏi, chia sẻ động viên giáo viên bị ốm đau tại Trường Tiểu học Châu Thôn, huyện Quế Phong (Ảnh: Nguyễn Phê).

Hầu hết các trường mà Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đoàn công tác ghé thăm đều nằm ở vùng đặc biệt khó khăn với đại đa số học sinh là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ học sinh thuộc diện hộ nghèo trên 50%.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà tới các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Vượt lên khó khăn về điều kiện đi lại, cơ sở vật chất và dịch bệnh, trong năm vừa qua, các thầy giáo, cô giáo đã nỗ lực tổ chức tốt việc dạy và học, duy trì dạy học trực tuyến, đảm bảo được việc huy động học sinh đến trường thông qua mô hình trường bán trú.

So với các vùng khác trong tỉnh, điều kiện kinh tế, xã hội và dạy học của các huyện miền núi, biên giới ở Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn, thiệt thòi... Vì thế, trong những năm qua, tỉnh Nghệ An và ngành Giáo dục luôn quan tâm và dành ưu tiên cho các địa phương vùng cao.

"Tôi xin được cảm ơn và tri ân các thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là những giáo viên cắm bản đã không quản ngại khó khăn để ở lại với học trò vùng cao, hết sức tận tụy vì học sinh thân yêu. Hiện nay so với các vùng khác trong tỉnh, điều kiện kinh tế, xã hội và dạy học của các huyện miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn thiệt thòi", ông Thái Văn Thành chia sẻ thêm.

Ngành giáo dục Nghệ An tặng quà Tết tới các giáo viên Trường PTDT BT Tiểu học Mỹ Lý 1 (Kỳ Sơn) (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đến thời điểm này, ngành Giáo dục Nghệ An đã đến chúc Tết và trao 540 suất quà với tổng trị giá 360 triệu đồng cùng 100 thùng sữa tới giáo viên và học sinh vùng cao tại các trường nói trên.