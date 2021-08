New Zealand cấp học bổng chứng chỉ Năng lực toàn cầu cho giáo viên Việt Nam

Dân trí 20 suất học bổng 100% chương trình thí điểm Chứng chỉ năng lực toàn cầu và nâng cao nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh sẽ được cho giáo viên Việt Nam theo cơ chế ứng tuyển trực tuyến.

Tiếp nối thành công từ chương trình thí điểm Chứng chỉ Năng lực toàn cầu (New Zealand Global Competence Certificate - NZGCC) năm 2020, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tiếp tục mở rộng cơ hội học bổng cho giáo viên Việt Nam, hướng tới trang bị các kỹ năng cần thiết của thế kỉ 21 và nâng cao nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh.

Theo đó, 35 giáo viên đã xuất sắc hoàn thành khóa học đầu tiên năm 2021 cùng với 65 đồng nghiệp đến từ New Zealand, Indonesia và Hàn Quốc. Dựa trên các phản hồi rất tích cực từ khóa học, Cơ quan Giáo dục New Zealand sẽ trao thêm 20 suất học bổng 100% dành cho giáo viên trên toàn quốc theo cơ chế ứng tuyển trực tuyến.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Năng lực toàn cầu (Global Competence) là khả năng nhận thức các vấn đề địa phương và toàn cầu trong bối cảnh đa văn hóa, từ đó thấu hiểu và tôn trọng quan điểm, thế giới quan của người khác. Trong kỷ nguyên 4.0, các cá nhân được trang bị kỹ năng công dân toàn cầu sẽ có nhiều cơ hội phát huy ưu thế, đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững trong một xã hội hài hòa và tôn trọng khác biệt văn hóa, cũng như các mục tiêu phát triển con người toàn diện.

Chương trình Chứng chỉ Năng lực toàn cầu được mở rộng triển khai cho giáo viên Việt Nam nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong một thế giới toàn cầu hóa với nhiều biến động, từ đó truyền cảm hứng, hỗ trợ các thế hệ học sinh Việt Nam phát triển tiềm năng và chinh phục ước mơ vươn ra thế giới.

Học bổng chứng chỉ Năng lực toàn cầu và Nâng cao Nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh giúp trang bị cho giáo viên các kiến thức kỹ năng công dân toàn cầu và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn.

Trong khóa học đầu tiên diễn ra từ ngày 02/7 đến ngày 04/8/2021, 35 giáo viên từ các trường trung học tại TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai và Tây Ninh đã xuất sắc hoàn thành các nội dung học mang tính tương tác cao, xoay quanh 4 chủ đề trọng tâm của Năng lực Toàn cầu: Nhận thức bản thân (Self-Awareness), Nhận thức về người khác (Awareness about others), Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence) và Kết nối toàn cầu (Bridges to others).

Đồng thời, học phần Nâng cao nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh cũng được tích hợp vào chương trình học nhằm bổ trợ, cập nhật các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiệu quả trước các xu hướng mới trong giáo dục. Các giáo viên Việt Nam còn được sắp xếp giao lưu, trao đổi, và chia sẻ góc nhìn với giáo viên từ New Zealand, Indonesia và Hàn Quốc.

35 giáo viên Việt Nam xuất sắc hoàn thành khóa học đầu tiên đã tham gia lễ tốt nghiệp trực tuyến vào ngày 14/8.

Phát biểu tại Lễ Tốt nghiệp được tổ chức trực tuyến vào ngày 14/8 vừa qua, ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực Châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand cho biết: "Thông qua học bổng dành cho giáo viên, chúng tôi khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt được những mục tiêu giáo dục trong thế kỷ 21: bồi dưỡng chuyên môn giảng dạy cho giáo viên đồng thời trang bị các kỹ năng tương lai. Giá trị đích thực của giáo dục quốc tế nằm ở việc tạo ra các cơ hội học hỏi từ nhiều nền văn hóa khác nhau, từ đó hình thành những quan hệ hợp tác bền vững và có khả năng phát triển lâu dài trong tương lai".

Là một trong 35 giáo viên Việt Nam đầu tiên nhận Chứng chỉ Năng lực toàn cầu, cô Trịnh Hồng Mai Anh (giáo viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - TPHCM) chia sẻ: "Chúng tôi được tiếp xúc với những lời khuyên và phương pháp giáo dục từ chuyên gia quốc tế cùng những công cụ giảng dạy bổ ích để nâng cao năng lực chuyên môn trong việc giảng dạy ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, học phần năng lực toàn cầu đã cung cấp những kiến thức thiết thực về nhận thức văn hóa, thành kiến và khuôn mẫu, từ đó giúp chúng tôi hướng đến sự cân bằng và hài hòa trong một môi trường đa văn hóa. Ngoài ra, việc giao lưu với các giáo viên từ nhiều nền văn hóa khác nhau là một trải nghiệm tuyệt vời. Qua đó, tôi đã có một góc nhìn rất mới mẻ về thế giới xung quanh mình".

Cô Mai Anh cho biết, ngoài kiến thức kỹ năng về năng lực toàn cầu và nâng cao nghiệp vụ, tham gia khóa học là một trải nghiệm tuyệt vời mang đến góc nhìn mới.

Ở đợt này, Cơ quan Giáo dục New Zealand sẽ tiếp tục cung cấp 20 học bổng toàn phần cho chương trình Chứng chỉ năng lực toàn cầu và Nâng cao nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh do các giảng viên Đại học Massey trực tiếp hướng dẫn. Các giáo viên Việt Nam được cấp học bổng trong đợt này sẽ cùng học tập, và giao lưu với các đồng nghiệp từ New Zealand, Nhật Bản và Thái Lan.

Các giáo viên trên toàn quốc hiện đang giảng dạy tiếng Anh tại các trường trung học, đại học, trung tâm ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu tuyển chọn, có thể nộp hồ sơ ứng tuyển cho các suất học bổng 100% này, bằng cách điền đơn đăng ký và nộp một video ngắn trả lời 3 câu hỏi của Hội đồng tuyển chọn. Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký từ nay cho đến hết ngày 5/9/2021.

