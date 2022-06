Nam sinh trúng tuyển ĐH công lập tốt nhất Mỹ nhờ đam mê Thiên văn học

Gây ấn tượng với bảng thành tích học tập siêu khủng

Đức Huy được biết đến là một cậu học sinh có hiệu suất học tập rất cao. Dù chỉ tập trung ôn luyện trong một thời gian ngắn, nhưng nhờ nắm được các kiến thức nền tảng và phương pháp làm bài hiệu quả do giáo viên người Mỹ của American Study trực tiếp chỉ dạy cũng như có khả năng tự học tốt, Huy đã giành được những số điểm chuẩn hóa vô cùng ấn tượng. Em đạt 8.5 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên và 1560 SAT rất cạnh tranh. Bên cạnh đó, Huy còn sở hữu rất nhiều giải thưởng cao ở cả trong và ngoài nước về Sáng tạo, Thiên văn học, Toán và Tiếng Anh. Ngoài ra, em còn sở hữu 4 môn AP với số điểm tuyệt đối.

Nguyễn Đức Huy - Học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM.

Thành tích học tập chuẩn "con nhà người ta" là vậy, nhưng vì tính cách có phần rụt rè, ít nói, Đức Huy rất hiếm khi tham gia các hoạt động ngoại khóa khiến cho bộ hồ sơ của em chưa thực sự trọn vẹn. Sau khi nói chuyện với các chuyên gia ở American Study - trung tâm hỗ trợ em chuẩn bị hồ sơ, Huy nhận ra rằng để trúng tuyển vào một trường danh giá của Mỹ, ngọn cờ đầu của khối trường đại học California như UCLA, thì hoạt động ngoại khóa cũng là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu, góp phần giúp các nhà tuyển sinh thấy rõ được năng lực, đam mê và bản lĩnh cá nhân của mỗi thí sinh. Từ đó, em đã hạ quyết tâm, nghiêm túc tìm kiếm và theo đuổi những hoạt động, dự án phù hợp và đủ khác biệt để tạo ra một bộ hồ sơ mang tính cạnh tranh nhất.

Thể hiện lý tưởng cá nhân bằng niềm đam mê Thiên văn học

Huy bắt đầu yêu thích và tìm hiểu Thiên văn học từ khi còn bé. Tình yêu ấy đến nay đã trở nên sâu sắc đến nỗi khiến Huy - một cậu bé nhút nhát quyết tâm tìm đến Mỹ- đất nước dẫn đầu thế giới về ngành Thiên văn học để theo đuổi chuyên sâu hơn lĩnh vực này.

Chiếc kính thiên văn do Đức Huy tự tay chế tạo.

Nhằm thể hiện đam mê và định hướng phát triển một cách rõ nét nhất, Huy đã xây dựng hồ sơ ngoại khóa đầy ắp các hoạt động chất lượng liên quan đến Thiên văn học. Trong đó phải kể đến dự án do Huy thành lập và lãnh đạo với mục tiêu lan tỏa niềm đam mê thiên văn học đến các bạn trẻ ở Việt Nam thông qua nhiều hoạt động thiết thực, như mở lớp dạy Thiên văn miễn phí cho các em nhỏ thiếu may mắn ở Củ Chi. Em cũng sáng tạo ra dự án nhằm hỗ trợ các bạn học sinh không được đến trường do dịch Covid, cũng như là các bạn ở vùng sâu vùng xa không có phòng thí nghiệm vẫn có thể thực hành làm thí nghiệm.

Qua mỗi dự án, Huy đều thể hiện được điểm mạnh, sở thích cá nhân cũng như sự khao khát muốn cống hiến tài năng và đam mê của mình cho xã hội. "Sau quá trình chuẩn bị hồ sơ ngoại khóa, em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng nhờ môi trường thân thiện và năng động tại trung tâm American Study mà em đã tự tin, hòa đồng hơn, tìm được nhiều người bạn chung chí hướng để cùng em làm nhiều dự án mang màu sắc thiên văn học. Có lẽ nếu không có khoảng thời gian này, em sẽ không thể có cơ hội sở hữu được nhiều trải nghiệm mới lạ và bổ ích như vậy." Huy chia sẻ.

Đức Huy (nam áo kẻ đen-cam) say mê giảng dạy cho các em nhỏ ở vùng cao.

Ngoài ra, niềm đam mê với Thiên văn học tiếp tục được em khai thác sâu hơn trong bài luận cá nhân. Huy kể lại trong một lần đi thiện nguyện, em bị choáng ngợp bởi bầu trời đêm ở vùng quê đẹp hơn ở thành phố rất nhiều, đó là lần đầu tiên em được thấy nhiều sao như vậy nên em đã ngồi ngắm sao tới sáng. Tuy nhiên, điều mà khiến em trăn trở là các em nhỏ vùng cao có thể thường xuyên thấy bầu trời sao như vậy lại không thể phát hiện ra được vẻ đẹp cũng như những ứng dụng thực tiễn thông qua việc ngắm nhìn và nghiên cứu các vì sao. Từ đó, em nhận thấy các em nhỏ ở Việt Nam, nhất là ở miền núi còn thiếu quan tâm và kiến thức về Thiên văn học, một bộ môn rất có ích cho đời sống, nhất là những nơi phải dự đoán được mưa lũ như các vùng cao để chuẩn bị phương án đề phòng. Huy cũng bày tỏ mong ước có thể lan tỏa niềm yêu thích và các kiến thức cơ bản về thiên văn tới các bạn trẻ.

Huy đã trở nên tự tin hơn trong nhiều chuyến đi tình nguyện.

Tất cả yếu tố đó đã chứng minh cho Hội đồng tuyển sinh của UCLA thấy rằng Nguyễn Đức Huy không chỉ là một học sinh rất mạnh về học thuật mà còn là một người có đam mê - điều mà nhiều bạn trẻ Việt Nam chưa bao giờ tự hỏi, có quan điểm riêng, luôn có lý tưởng rõ ràng để theo đuổi. Ngoài UCLA, Huy còn trúng tuyển 7 trường Đại học Mỹ danh giá khác cùng nhiều học bổng giá trị. "Em quyết định chọn UCLA vì em tin rằng khi học ở một trường rất mạnh về nghiên cứu như vậy, mình sẽ có nhiều cơ hội để theo đuổi chuyên sâu về ngành Thiên văn học và hiện thực hóa lý tưởng của mình" Huy cho biết.