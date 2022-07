Nam sinh trả lại tiền đánh rơi của hai vợ chồng tích cóp mãi mới có

Sáng 11/7, một lãnh đạo Công an phường An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa phối hợp trao trả số tiền 5,5 triệu đồng cho hai vợ chồng đánh rơi do một nam sinh viên nhặt được.

Em Thái nhặt được tiền và tìm cách trao trả cho người đánh rơi (Ảnh: Công an phường Tân An).

Nam sinh viên nhặt được tiền là em Trần Quang Thái (22 tuổi, sinh viên ngành Y đa khoa, trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột).

"Hiện đơn vị đã báo cáo lãnh đạo trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột về việc tốt, ý nghĩa mà em Thái đã làm để nhà trường tổ chức khen thưởng, biểu dương", vị lãnh đạo Công an phường Tân An cho hay.

Trao đổi với PV Dân trí, em Trần Quang Thái cho biết trưa 8/7, trên đường đi tiếp sức mùa thi về nhà Thái đi ngang qua đường Đồng Khởi (gần khu Metro, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) thì phát hiện một túi nilon nằm trên đường, bên trong túi có chứa tiền.

"Khi nhặt được túi tiền em khá hoang mang và đứng một lúc lâu để xem có người nào đi tìm không thì chờ mãi không thấy. Bên trong túi chỉ có mỗi tiền và không hề có bất cứ giấy tờ tùy thân nào nên em cũng không biết phải xử lý ra sao và đã mang tới trụ sở công an TP Buôn Ma Thuột để nhờ tìm người đánh rơi trao trả lại", Thái kể.

Em Trần Quang Thái (đứng thứ 4 từ trái sang) luôn năng nổ, nhiệt tình trong công tác tình nguyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến sáng 10/7, Thái nhận được điện thoại của cán bộ công an thông báo đã tìm được người đánh rơi và mời đến để làm thủ tục trao trả.

"Biết cô chú rất mừng khi nhận lại số tiền bị đánh rơi, em cũng rất vui. Khi nhặt được tiền em cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ mong tìm cách trả lại được cho người bị mất vì biết họ sẽ cần số tiền này", Thái chia sẻ.

Nhận lại số tiền đánh rơi, ông Trần Tiến Dũng (58 tuổi, ngụ thị trấn Quảng Phú, Đắk Lắk) vô cùng xúc động, vợ chồng ông không nghĩ rằng có thể nhận lại được số tiền này.

Ông Dũng cho biết, sáng 8/7, ông chở vợ đi khám bệnh, lấy thuốc định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột). Đến trưa, ông chở vợ bằng xe máy về nhà và vợ ông trong lúc rút điện thoại ra nghe đã vô tình đánh rơi bọc nilon có chứa tiền bên trong.

Khi về gần tới nhà thì vợ chồng ông mới phát hiện tiền đã bị rơi, vội quay lại tìm kiếm nhưng không thấy. "Vợ chồng tôi buôn bán tạp hóa nhỏ, số tiền này chúng tôi phải tích góp và được con cái cho để khám bệnh. Bị rơi tiền chúng tôi rất tiếc và nghĩ không bao giờ tìm lại được. Tôi sợ vợ buồn lại sinh bệnh thêm nên cứ động viên, an ủi", ông Dũng nói.

Sau đó, con gái của ông Dũng vô tình đọc được thông tin tìm kiếm người bị rơi tiền trên trang Zalo của Công an TP Buôn Ma Thuột nên đã chủ động liên hệ với công an.

"Khi được cán bộ công an gọi lên để nhận tiền vợ chồng tôi vô cùng vui mừng hạnh phúc. Hành động của cháu Thái có thể nói là hiếm có, cháu rất tốt bụng và khiêm tốn. Tôi cảm ơn cháu Thái và các chiến sĩ công an rất nhiều, với hành động tốt như vậy tôi tin tưởng cháu sẽ rất thành công trong tương lai", ông Dũng hân hoan.