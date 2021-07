"Mua", sử dụng chứng chỉ không hợp lệ, 3 người bị hủy kết quả trúng tuyển

Dân trí 3 thí sinh trúng tuyển vào vị trí nhân viên y tế trường học tại Đắk Lắk sử dụng chứng chỉ tin học và chứng chỉ ngoại ngữ không hợp lệ. Qua làm việc, 2 người thừa nhận đã "mua" những chứng chỉ này.

Chiều 1/7, ông Nguyễn Hữu Quát - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Đắk Lắk - xác nhận, Sở Nội vụ đã có quyết định hủy kết quả trúng tuyển đối với 3 thí sinh đã được phê duyệt trong kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT năm 2019.

Quang cảnh buổi khai mạc Kỳ kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD-ĐT Đắk Lắk năm 2020 (Ảnh minh họa: Cổng thông tin điện tử Sở GD-ĐT Đắk Lắk).

Trước đó, ngày 17/6, Sở GD-ĐT đã có thông báo đề nghị Sở Nội vụ hủy kết quả trúng tuyển với 3 thí sinh vì sử dụng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ không hợp lệ. Đó là Đ.T.T.P. (31 tuổi), N.T.H.M. (30 tuổi) và T.T.L (35 tuổi).

Theo ông Quát, 3 thí sinh này đã đăng ký dự tuyển viên chức trực thuộc Sở từ năm 2019 vào vị trí nhân viên y tế trường học. Sau đó, cả 3 đều có kết quả trúng tuyển.

"Khi có kết quả trúng tuyển, Sở mời các thí sinh đem hồ sơ gốc lên đối chiếu. Tại đây, phát hiện 3 thí sinh trên đều có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ có nhiều nghi vấn. Lúc này, chúng tôi yêu cầu làm tường trình thì 2 người thừa nhận đã mua các chứng chỉ này và người còn lại cho rằng đã đi học", ông Quát thông tin.

Do các thí sinh đều có chứng chỉ do Trung tâm ngoại ngữ do Trung tâm ngoại ngữ SOFRT-JSC và Trung tâm tiếng Anh khoa học Jupiter có địa chỉ tại Hà Nội nên Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT TP Hà Nội đề nghị thẩm tra, xác minh chứng chỉ này.

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, cho biết, Sở GD-ĐT TP Hà Nội đã xác định, cả hai trung tâm trên đã hết hạn hoạt động lần lượt vào các năm 2007 và 2008 nhưng chứng chỉ các thí sinh lại ghi cấp năm 2011.

Đồng thời, Sở GD-ĐT TP Hà Nội thông tin các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cấp cho học viên là chứng nhận đào tạo, có giá trị xác nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo ngoại ngữ và tin học văn phòng không phải là chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục.

Theo ông Quát, trước sự việc, Sở GD-ĐT đã thu hồi, hủy bỏ thông báo phê duyệt trúng tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên chức. Tuy nhiên, sau đó 2 trong số 3 thí sinh trên đã làm đơn khiếu nại nhiều lần.

"Có 2 thí sinh sau đó đã đi học chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để xin bổ sung vào hồ sơ. Tuy nhiên, điều này là trái quy định nên Sở không chấp nhận và đề nghị hủy bỏ kết quả trúng tuyển", ông Quát nhấn mạnh.

Ông Quát cho biết thêm, những thí sinh vi phạm này đều chưa có quyết định tuyển dụng, chưa đi làm tại các trường học nên hậu quả của vụ việc chưa nghiêm trọng và đã được kịp thời phát hiện.

Được biết, kỳ thi tuyển dụng viên chức trực thuộc Sở GD-ĐT Đắk Lắk năm 2019 có 115 chỉ tiêu, 97 người có quyết định trúng tuyển. Trong đó, 3 thí sinh sử dụng chứng chỉ không hợp lệ nên chỉ có 94 người có quyết định tuyển dụng.

Thúy Diễm