Một thí sinh dương tính với SARS-CoV-2, 22 thí sinh phải ngừng thi đợt 2

Dân trí Trước giờ thi môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT đợt 2, năm 2021, An Giang quyết định xét đặc cách tốt nghiệp cho 22 thí sinh do điểm thi này có một thí sinh dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 6/8, hơn 1.600 thí sinh tỉnh An Giang bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2, với bài thi tự luận môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT An Giang, môn Ngữ văn có 1.579 thi sinh đăng ký dự thi (đã trừ số thí sinh đặc cách bao gồm 1 F0, 9F1 và 12 F2), tổng số thí sinh có mặt 1.574, 5 thí sinh tự do vắng mặt không lý do, đạt tỷ lệ 99,68%.

Đặc biệt, trước giờ thi môn Ngữ văn, sáng ngày 6/8, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 tỉnh An Giang đã quyết định cho 22 thí sinh liên quan đến một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Trường THPT Quốc Thái, huyện An Phú (phát hiện vào tối 5/8) chuyển sang xét đặc cách tốt nghiệp.

Các thí sinh An Giang bước vào môn thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, năm 2021.

Qua truy vết ban đầu, lực lượng chức năng xác định có 9 F1, 12 F2 đều là học sinh Trường THPT Quốc Thái, huyện An Phú.

Do đó, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 tỉnh An Giang quyết định cho 22 thí sinh liên quan đến thí sinh F0 nói trên chuyển sang xét đặc cách tốt nghiệp.

Đối với đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 môn Ngữ văn năm nay, nhiều thí sinh ở An Giang cho biết, đề thi khá vừa sức, sát với chương trình ôn tập, không quá khó. Với cấu trúc đề đã cho, học sinh trung bình, khá có thể làm bài đạt từ 5 - 7 điểm. Đặc biệt, câu hỏi phần nghị luận xã hội khá gần gũi với các học sinh...

Nhiều thí sinh trường THPT Trần Văn Thành (huyện Châu Thành, An Giang) nhận định đề văn vừa sức

Em Trần Hồng Sơn (học sinh lớp 12, Trường THPT Trần Văn Thành, huyện Châu Phú) cho biết, đề thi vừa sức, bám sát chương trình đã được ôn tập, so với đề thi minh họa thì phần đọc hiểu dễ hơn.

Đánh giá về đề thi môn Ngữ văn đợt 2 năm nay, thầy Nguyễn Trung Nam (giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Châu Thành) cho rằng: Đề thi môn Ngữ văn đợt 2 khá hay, vừa sức học sinh. Bố cục phù hợp với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng chuẩn kiến thức kỹ năng. Nội dung phần đọc hiểu và nghị luận xã hội thể hiện tính thời sự cao.

Tính đến 7h, ngày 6/8, an Giang có 3.295 thí sinh xin xét đặc cách tốt nghiệp trên tổng số 4.922 thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2.

Để đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch Covid-19, tại mỗi phòng thi chỉ bố trí 12 thí sinh (thay vì 24 thí sinh như trước đây); đối với cán bộ coi thi (đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19) được Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang bố trí hạn chế di chuyển trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Minh Anh