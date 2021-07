MBA ĐH Mở Malaysia (OUM) - con đường thành công vượt bậc của nhiều doanh nhân

Dân trí Nền kinh tế toàn cầu hóa mở ra nhiều cơ hội để các doanh nhân phát triển sự nghiệp. Ngoài yếu tố kinh nghiệm, kiến thức quản trị cấp cao từ chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế (MBA) cũng góp phần quan trọng kiến tạo thành công.

Đây chính là một trong những lý do làm nên sức hút của chương trình MBA do trường Đại học Mở Malaysia (Open University of Malaysia - OUM) và trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) hợp tác đào tạo. Không chỉ có giá trị từ chương trình đào tạo hiện đại, MBA OUM còn giúp các doanh nhân bận rộn có thể đảm bảo công việc và học tập, hạn chế di chuyển tối đa trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bệ phóng vững chắc từ trường Đại học Top 10 Malaysia

OUM là trường Đại học thuộc Top 10 trường đại học hàng đầu tại Malaysia với chất lượng được xếp ở Tier-5 (Excellent) - cấp độ cao nhất cho một trường đại học, cao đẳng tại Malaysia hiện nay (do SETARA - tổ chức kiểm tra xếp hạng các trường đại học, cao đẳng tại Malaysia - đánh giá). Với các chương trình đào tạo chất lượng từ trình độ cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ, OUM hiện có quy mô đào tạo 180.000 sinh viên, học viên ở tất cả các trình độ.

OUM - trường đại học thuộc Top 10 trường hàng đầu tại Malaysia.

Đặc biệt, chương trình MBA OUM được xây dựng theo tiêu chuẩn giáo dục của Vương quốc Anh và được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ thiết kế hài hòa, hiện đại, chú trọng phát triển kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng hoạch định chiến lược và tư duy quản trị - những kỹ năng quan trọng với các nhà quản trị cấp cao trong thời đại toàn cầu hóa.

Học viên của chương trình MBA OUM tại HUTECH còn được học tập thông qua phần mềm giáo dục OUM App (áp dụng trên cả hệ điều hành iOS và Android). Đây là một bước tiến về mặt ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, giúp người học linh hoạt trong học tập, dễ dàng tiếp cận với các nguồn học liệu phong phú mọi nơi mọi lúc với các bài giảng Ilecture, Imodul, Icast (radio),… luôn được cập nhật thường xuyên. Qua đó, học viên có thể liên tục bổ sung những kiến thức mới nhất về lĩnh vực kinh doanh luôn thay đổi theo từng phút.

Hoàn thiện chuyên môn ngay tại Việt Nam, sẵn sàng vươn tầm hội nhập toàn cầu

Với mục tiêu tập trung khai thác và hoàn thiện kiến thức chuyên môn về kinh doanh và quản trị hiện đại, chương trình MBA OUM chính là cơ hội để các doanh nhân hệ thống hóa kiến thức và kinh nghiệm từ quá trình trải nghiệm thực tế, qua đó khai thác tối đa tiềm năng vốn có của bản thân. Môi trường học tập cởi mở cũng góp phần kết nối các doanh nhân thành đạt, giúp học viên phát triển kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và xây dựng mạng lưới quan hệ rộng rãi, tối ưu hóa các tiêu chí thiết yếu cho một người lãnh đạo thành công.

Khóa học MBA OUM - tối ưu hóa các tiêu chí thiết yếu cho một nhà lãnh đạo thành công.

Đối tác đào tạo chương trình MBA OUM tại Việt Nam là trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), địa chỉ đào tạo uy tín với chất lượng đã được khẳng định qua hơn 25 năm thành lập, đồng thời là đối tác đào tạo của nhiều trường đại học, học viện uy tín trên toàn thế giới. Trong đó, chương trình MBA OUM luôn nhận được sự đánh giá tích cực từ các chuyên gia và học viên. Khảo sát cho biết, trên 96% học viên hoàn thành chương trình MBA OUM tại HUTECH đã và đang trên đà thăng tiến vượt trội trong sự nghiệp, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp tên tuổi như Sacombank, Baoviet Insurance, Earnts&Young, Vietcombank,… hoặc đang đạt được những thành công với công ty, doanh nghiệp riêng.

Học phí ưu đãi, thời gian học tập linh hoạt ngay trung tâm TP.HCM

Học viên MBA OUM học tập tại trụ sở HUTECH (quận Bình Thạnh, TPHCM) ngay gần trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc di chuyển. Học viên học tập trực tiếp với các giáo sư giàu kinh nghiệm từ OUM - những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà đồng thời cũng đóng vai trò chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thông qua các tình huống thực tiễn, đáp ứng nhu cầu công việc kinh doanh thực tế của mỗi học viên. Bên cạnh đó, giá trị kết nối các doanh nhân thành đạt trong các lớp học quy mô nhỏ cũng góp phần giúp học viên tăng cường học hỏi kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới quan hệ.

Học viên nhận bằng Thạc sĩ do OUM cấp, được Cơ quan kiểm định chất lượng Malaysia và Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận.

Chương trình đào tạo được bố trí linh hoạt vào các buổi tối và ngày cuối tuần, đáp ứng nhu cầu học tập của những doanh nhân bận rộn. Với học phí ưu đãi 105.000.000 đồng/khóa/18 tháng, học viên hoàn thành khóa học được nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh do OUM cấp, được Cơ quan kiểm định chất lượng Malaysia và Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận.

Chương trình xét tuyển học viên đã tốt nghiệp đại học, nhận hồ sơ đến ngày 31/7/2021.

