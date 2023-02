Lý do khiến gần 300 trẻ mầm non chưa thể đến lớp sau Tết

Ngày 9/2, tin từ ông Hồ Xuân Trường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, gần 300 trẻ của Trường Mầm non Đông Quang chưa thể tới trường do trường học đang trong quá trình nâng cấp, tu sửa.

Theo ông Trường, dịp trước Tết Nguyên đán Quý Mão, do khu vực sân trường bị xuống cấp, nhà trường đã tiến hành tu sửa, lát gạch và sửa sang lại khu vui chơi ngoài trời.

Trường mầm non xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: T.T.).

Tuy nhiên, do diện tích phần sân trường rộng, thời tiết mưa nên đến nay chưa thể hoàn thiện.

"Thời tiết mưa và sân trường quá rộng nên sau kỳ nghỉ Tết, đơn vị thi công vẫn chưa hoàn thiện được, do công trình đang thi công nên chúng tôi chưa thể đón các cháu đến trường học như dự kiến. Chúng tôi cũng đã có báo cáo sự việc đến lãnh đạo huyện Đông Sơn", ông Trường thông tin.

Cũng theo ông Trường, về phương án, nếu tuần tới việc sửa chữa chưa hoàn thiện thì nhà trường sẽ bố trí đưa các cháu ra nhà văn hóa trên địa bàn để học.

Theo lãnh đạo nhà trường, do phần sân trường chưa thể hoàn thiện nên các cháu chưa thể đến trường học (Ảnh: T.T.).

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân trí, ông Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn cho biết, dịp sau Tết, xã và nhà trường có báo cáo sự việc, đồng thời huyện Đông Sơn đã đồng ý để Trường Mầm non Đông Quang cho các cháu nghỉ học một tuần.

"Do công trình đang tu sửa nên không đảm bảo an toàn khi các cháu đến trường. Ban đầu chúng tôi có phương án đưa các cháu về các nhà văn hóa học. Tuy nhiên, do chưa chuẩn bị được bếp ăn bán trú và bố trí các trang thiết bị học tập nên chưa thể triển khai. Hôm nay (ngày 9/2), nhà trường vừa báo cáo đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tại nhà văn hóa, dự kiến thứ hai tuần sau, các cháu sẽ được bố trí đến bốn nhà văn hóa thôn để học, không thể để các cháu nghỉ dài ngày được", ông Dũng cho biết thêm.