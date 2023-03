Lừa phụ huynh chuyển tiền cấp cứu con: Thông tin lộ lọt từ đâu?

Chiều 9/3, UBND TPHCM tổ chức họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Những ngày qua, người dân, dư luận trên địa bàn đặc biệt quan tâm tới tình trạng nhiều phụ huynh tại thành phố bị lừa chuyển khoản hàng chục đến hàng trăm triệu đồng khi nhận thông tin con mình phải nhập viện cấp cứu.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu - Công an TPHCM, cho biết, những ngày gần đây, cơ quan chức năng trên địa bàn đã nhận được nhiều phản ánh của phụ huynh bị lừa đảo qua điện thoại. Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản các đối tượng sử dụng là mạo danh nhân viên bệnh viện, giáo viên và những người liên quan nói học sinh bị tai nạn cấp cứu, yêu cầu chuyển khoản gấp để thanh toán viện phí.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

"Các đối tượng chia vai nhau để tăng niềm tin cho phụ huynh trong mỗi vụ việc. Có người mạo danh giáo viên, người đóng vai bác sĩ và những người liên quan khác", Thượng tá Hà phân tích.

Do đó, Công an TPHCM đã phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình để tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo. Công an TPHCM cũng yêu cầu Sở GD&ĐT hướng dẫn phụ huynh cẩn trọng và chọn lọc khi tiếp nhận, xử lý thông tin, khi cần nắm thông tin về con em mình, các vị phụ huynh cần liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm.

Về câu hỏi thông tin của phụ huynh, học sinh lộ lọt bằng cách nào, đại diện Công an TPHCM đánh giá, các trường học, cơ quan Nhà nước có quy trình, quy định quản lý thông tin chặt chẽ, có kiểm tra độ bảo mật và an toàn. Thông tin, số điện thoại phụ huynh có thể bị lộ lọt những vấn đề liên quan đến lỗ hổng bảo mật của các doanh nghiệp, công ty khác. Một giả định khác là nhân viên doanh nghiệp thu thập và bán lại dữ liệu cá nhân khách hàng.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, khẳng định, thông tin cá nhân của phụ huynh, học sinh không bị lộ, lọt từ ngành giáo dục (Ảnh: H.Q.).

"Ví dụ khi đến cửa hàng, khu vui chơi, ăn uống, trung tâm học tập, phụ huynh, học sinh cần khai báo thông tin để làm thẻ khách hàng hoặc đăng ký. Việc này cũng có nguy cơ làm lộ lọt thông tin", ông Lê Mạnh Hà phân tích.

Tại buổi họp báo, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, khẳng định, dữ liệu phục vụ công tác chuyển đổi số của ngành giáo dục được bảo mật nghiêm ngặt, có phân công trách nhiệm cụ thể và ghi nhận dấu vết hệ thống. Do đó, việc lộ lọt thông tin phụ huynh không xuất phát từ ngành giáo dục.

Trong những ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã bị kẻ gian lừa chuyển khoản hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng đánh trúng tâm lý lo lắng cho con của các bậc cha mẹ, sử dụng chiêu thức nhắn tin vào số điện thoại của phụ huynh là các em học sinh phải nhập viện cấp cứu, cần số tiền lớn để lo viện phí.

Trong đó, một phụ huynh có con đang học tại một trường quốc tế tại quận 7 (TPHCM) nhận được liên hệ từ người xưng là giáo viên. Do tin tưởng, vị phụ huynh này đã chuyển ngay 200 triệu đồng cho người lạ để "kịp thời cấp cứu cho con". Báo Dân trí cũng ghi nhận nhiều trường hợp đã bị lừa 20-30 triệu đồng với cùng thủ đoạn này.

Ngày 6/3, Sở GD&ĐT TPHCM đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu rà soát, chấn chỉnh công tác truyền thông liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình học sinh, sinh viên.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở GD&ĐT nhận định, đây là hình thức lừa đảo mới, đánh vào tâm lý lo lắng của phụ huynh học sinh với sức khỏe của con. Trước thông tin này, phụ huynh cần hết sức bình tĩnh, điện thoại xác minh lại với nhà trường. Đặc biệt, nếu trường hợp con nằm viện cấp cứu phía bệnh viện, nhà trường sẽ có thông báo trực tiếp với phụ huynh học sinh.