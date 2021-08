Lớp 1 học trực tuyến: Sự kiên nhẫn của phụ huynh quyết định thành công

Dân trí Năm học mới đang đến gần, rất nhiều phụ huynh "như ngồi trên đống lửa" vì có con năm nay bước vào lớp 1. Tất cả đều lo lắng, nếu con phải học trực tuyến thì sẽ phải làm sao khi cầm bút chưa nổi.

"Con mình chưa biết đọc, bút còn cầm chưa chắc thì học trực tuyến sao đây?" hay "Nếu con em mà phải học trực tuyến, em cho cháu nghỉ đúp 1 năm cũng được"... Những câu hỏi, chia sẻ lo lắng cứ liên tục được các bậc phụ huynh chia sẻ trên diễn đàn đồng hành cùng con vào lớp 1.

Bộn bề những lo âu

11 giờ khuya, hai vợ chồng anh Trần Mạnh Tiến (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn đang loay hoay ngồi kèm cho con trai chuẩn bị vào lớp 1. Dịch Covid-19 tái bùng phát, anh Tiến không kịp đăng ký lớp tiền tiểu học cho con, nhận được thông báo sẽ phải học trực tuyến càng khiến hai vợ chồng "lòng như lửa đốt".

Công việc của hai vợ chồng là kỹ sư công nghệ thông tin nên mỗi ngày chỉ kèm con học được vào sau khi ăn cơm tối xong. Năm học đã cận kề mà bé chỉ đánh vần được bảng chữ cái, đến cầm bút cũng chưa thể chắc tay. Nhìn thấy con của đồng nghiệp đã làm được phép cộng đến 100, đọc được các từ ghép mà anh Tiến cảm thấy con mình đang bị đuối. "Nếu phải học trực tuyến, tôi nghĩ con sẽ rất vất vả và thua xa so với các bạn cùng lớp, có khi con lại sợ đi học cũng nên", anh Tiến nói.

Anh Tiến băn khoăn rằng: "Con chưa quen với nề nếp và thời gian học, khi còn học ở mẫu giáo đang được thỏa sức vui chơi thì nay lại phải ngồi nghe giảng chăm chú hàng tiếng đồng hồ. Bố mẹ thì bận công việc không thể cứ ngồi kèm hướng dẫn con liên tục trong buổi học được. Cứ tình hình này, có khi tôi phải mang cháu về nhà ông bà nội vì bà nội là giáo viên về hưu sẽ tiện dạy và kèm con học trực tuyến hơn".

Không chỉ anh Tiến, mà còn rất nhiều phụ huynh cũng cảm thấy lo lắng về chất lượng học cho con, nếu con phải học trực tuyến ngay từ khi học lớp 1 .

Một phụ huynh không ngần ngại chia sẻ: "Trong tình huống bắt buộc con phải học trực tuyến, gia đình sẽ quyết định cho con nghỉ, học chậm 1 năm so với các bạn cùng tuổi. Lớp 1 là nền tảng cho các con sau này, bố mẹ cũng chưa thể nắm bắt hiểu rõ bằng các cô được, học trực tiếp kiến thức mới ổn được".

Chưa hết "bàng hoàng" về độ khó của sách giáo khoa, về việc các bậc phụ huynh dạy tiền tiểu học cho con đến tận bảng cửu chương. Chị Phùng Linh Trang (Ba Đình, Hà Nội) lại luống cuống khi không biết thời lượng học của các con trong 1 ngày kéo dài khoảng bao lâu.

"Con nhà mình không thể tập trung vào bài học, mỗi khi mẹ mở các bài hướng dẫn đọc hay viết trên youtube thì chỉ được 15 phút đầu quay ra con đã tắt chơi điện tử hoặc vẽ bậy ra vở. Điều tôi sợ nhất là khi học trực tuyến con chỉ chăm chú nhìn vào những chuyển động trên bài giảng, ngồi màn hình quá lâu sẽ ảnh hưởng đến mắt. Hiện tại, hai mắt của con cũng đang ở mức cận thị nhẹ rồi", chị Trang thở dài.

Dạy và học trực tuyến sẽ thay thế cho việc dạy và học trực tiếp ở các nhà trường chưa thể học trực tiếp được trong điều kiện dịch bệnh hiện nay được xem là phù hợp và khả thi nhất.

Học trực tuyến sang tuần thứ 3, nhưng bé Hoàng Ngọc Khánh An (học sinh lớp 1, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội) lại thích nghi rất nhanh với việc học. Khi học trực tuyến 3 ngày đầu, Khánh An được mẹ hỗ trợ hướng dẫn làm quen với các thiết bị, làm quen với nề nếp thời gian học. Ngay sau đó, Khánh An đã biết khi nào thì mở, tắt mic, tương tác với giáo viên, nghe theo sự hướng dẫn của cô như thế nào.

Chị Nguyễn Thu Trà ( phụ huynh Khánh An) chia sẻ: "Thấy con hợp tác, mỗi buổi học kết thúc đều rất thích thú bản thân tôi cũng cảm thấy an tâm cho con học trực tuyến, mặc dù sách giáo khoa chưa được phát đến nhà cho học sinh, nhưng các cô đã kết hợp các app trò chơi để củng cố kiến thức và làm bài tập.

Tuy nhiên, cái khó ở chỗ dù được biết cách viết chữ ở bậc mẫu giáo, nhưng con vẫn viết chậm hơn so với cô giáo, một phần vì con không nắm bắt được các nét cô viết lần lượt ra sao, cách cầm bút như thế nào".

Khánh An trong buổi học trực tuyến làm quen với môn Toán. Ảnh: Thu Trà.

Một chuyên gia cho rằng, chỉ cần có sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường một cách hiệu quả thì việc học trực tuyến của con trẻ sẽ không còn là vấn đề khó khăn. Chúng ta phải tập làm quen thay đổi với thời đại công nghệ số 4.0, dẫu biết là sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nhưng chính lúc này tinh thần của những bậc làm cha, làm mẹ mới là điều quan trọng. Hãy nhìn vào hướng tích cực chứ đừng nghĩ tiêu cực cho việc học trực tuyến.

Hoàn toàn có thể học trực tuyến

Với kinh nghiệm dạy trực tuyến cho học sinh lớp 1 được sự yêu mến và ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh, cô Lê Thị Nhung ( Đà Nẵng) chia sẻ: "Bản thân giáo viên sẽ phải tìm tòi các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ cho việc giảng dạy. Thay đổi giáo án mới phù hợp với việc giảng dạy trực tuyến. Học sinh lớp 1 mới từ mầm non nên chưa thể làm quen với nề nếp của lớp học, giáo viên sẽ phải lồng ghép các trò chơi, trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học để tạo hứng thú và không gây nhàm chán cho các con".

Cô Nhung trong giờ dạy luyện chữ cho các em học sinh lớp 1. Ảnh: Lê Nhung.

Cô chữa bài tập về nhà cho học sinh để phụ huynh được nắm bắt. Ảnh: Lê Nhung.

Theo cô Nhung, thời gian dạy học nên được thiết kế sao cho phù hợp, có thể dạy 80-90 phút nhưng phải chia thời gian như 40 phút học thì có 20 phút giải lao trao đổi trò chuyện cùng học sinh. Phải có 1-2 buổi hướng dẫn cho phụ huynh kỹ năng cơ bản cho việc kèm cặp các con.

Sự kiên nhẫn của phụ huynh là yếu tố quyết định việc học trực tuyến của con có được thành công hay không. Trong bất kỳ hoạt động nào của giáo viên, sự đồng hành của gia đình vẫn là cần thiết. Luôn luôn học cách lắng nghe và đặt câu hỏi sau mỗi buổi học, nhận thức kịp thời và nắm bắt tâm lý của con là điều vô cùng cần thiết.

Cô Nguyễn Thị Huyền (Giáo viên trường Tiểu học Maya, Hà Nội) cho rằng: "Việc học trực tuyến sẽ giúp phụ huynh và con cái được gắn kết gần với nhau hơn. Nếu học trực tiếp trên lớp, khi giáo viên giao bài tập con sẽ phải làm toàn bộ nhưng sẽ không biết con có hiểu, nhận thức và tiếp thu bài ra sao. Tuy nhiên, khi học trực tuyến, phụ huynh sẽ nhìn rõ được điểm mạnh, điểm yếu của con ở môn nào từ đó sẽ phụ đạo thêm cho con.

Phụ huynh cũng không nên kỳ vọng vào con trẻ quá nhiều, vì giai đoạn đầu lớp 1 trẻ tiếp thu chậm cũng mất 6 tháng hoặc nhanh hơn là 2 - 3 tháng. Cần phải kiên nhẫn đi từng bước chậm và từng nhịp cùng con. Chỉ khi phụ huynh cùng bắt nhịp kịp thời với con thì hiệu quả học sẽ được nâng cao.

Việc quan trọng nhất lúc này là giúp các con thực sự đi vào nề nếp với lớp học, làm sao để học sinh - gia đình - nhà trường là một thể thống nhất không thể tách rời nhau. Hình thức nào không quan trọng nếu 3 chủ thể này hướng đến mục tiêu chung là phát triển con trẻ toàn diện, nhất là trong lúc dịch bệnh.

Khi tất cả mọi thứ đều sẵn sàng, có một tâm thế vững vàng thì tại sao chúng ta không học trực tuyến? Mọi thứ đều phụ thuộc vào chính suy nghĩ của các vị phụ huynh ngay lúc này".

Văn Hiền