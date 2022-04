Loạt doanh nghiệp lớn đổ bộ ĐH FPT Hà Nội tuyển dụng nhân sự

Gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội ngay khi còn trên ghế nhà trường

Các nhà tuyển dụng hiện nay luôn đề cao những bạn trẻ có tính cách cởi mở, tư duy chủ động tìm tòi trong thực tế để mở rộng vốn hiểu biết. Đó là lợi thế lớn cho sinh viên ĐH FPT khi được rèn luyện những điều này ngay từ khi bước chân vào cổng trường Đại học.

Tại ĐH FPT, sinh viên không chỉ lên lớp để tiếp thu kiến thức chuyên ngành mà còn mở rộng tầm nhìn, phát triển kỹ năng thông qua nhiều trải nghiệm về: Công nghệ, hoạt động sự kiện, khóa học về kỹ năng thời 4.0, tìm hiểu về thế giới đa văn hóa…

Sinh viên Đại học FPT không chỉ giàu kiến thức mà còn giàu kỹ năng, giàu trải nghiệm.

Đặc biệt, những trải nghiệm khi thực tập thực tế tại doanh nghiệp từ năm thứ 3 là thời cơ tốt nhất để các bạn sinh viên "biết mình biết ta", nỗ lực hoàn thiện bản thân và biết cách ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng sau này. Nhờ vậy, các thế hệ sinh viên ĐH FPT thường có được lời mời từ các công ty, doanh nghiệp tiềm năng ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Thực tế cho thấy, sự kiện "FPTU Career Fair 2022 - ngày hội việc làm lớn nhất trong năm dành riêng cho sinh viên Trường Đại học FPT" diễn ra từ 18 - 22/4/2022 vừa qua đã thu hút hơn 2000 lượt truy cập. Đây chính là cơ hội để sinh viên được gặp gỡ trực tiếp các nhà tuyển dụng là minh chứng rõ nhất cho sự chủ động tiếp cận, tìm kiếm cơ hội của giới trẻ trường F.

Với combo "kiến thức + kỹ năng + kinh nghiệm làm việc" được trang bị trong quá trình học đại học, sinh viên FPT tự tin thể hiện mình trước 44 Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như: FPT Software, FPT Telecom, FPT IS, RikkeiSoft, VCCorp, Sendo Farm, Appota Group, Clever Group, TopCV, VNEXT Software, Sofitel Legend Metropole Hanoi, VietIS,...

Các bạn sinh viên được giao lưu trực tiếp với 44 doanh nghiệp hàng đầu để tìm kiếm cơ hội việc làm.

Các đại diện doanh nghiệp cũng đánh giá cao sự năng động của sinh viên ĐH FPT. Đại diện đến từ VCCorp - chị Ngọc Mai cho biết: "Buổi giao lưu diễn ra rất sôi nổi. Việc VCCorp liên tục nhận được nhiều câu hỏi xuyên suốt gần 1 tiếng diễn ra chương trình đã cho thấy mức độ các bạn sinh viên quan tâm tới cơ hội nghề nghiệp của bản thân là rất lớn. Hy vọng những chương trình tiếp theo sẽ thu hút thêm nhiều bạn sinh viên hơn nữa để Doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ với các bạn hơn".

Học hỏi kinh nghiệm "thực chiến" từ chính các tiền bối là cựu sinh viên thành công

Ở Đại học FPT, cộng đồng cựu sinh viên luôn hoạt động cực kỳ năng nổ để kết nối các thế hệ, chia sẻ những giá trị để cùng nhau đi nhanh, đi xa hơn với nhau trong cuộc sống cũng như chặng đường phát triển của mình.

Đó là lý do FPTU Career Fair năm nay mang đến rất nhiều hoạt động có sự góp mặt của dàn cựu sinh viên đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp. Tại đây các bạn sinh viên được lắng nghe nhiều chia sẻ thực tế, gần gũi qua góc nhìn của các đàn anh, đàn chị cũng từng là "chiếu mới" trong ngành. Từ đó xác định và xây dựng lộ trình nghề nghiệp từ con số "0", nắm rõ những kỹ năng giúp bản thân trở nên khác biệt trong mắt nhà tuyển dụng.

Webinar "Insight Job: How did I choose my career" thu hút hơn 500 lượt sinh viên theo dõi.

"Sau khi tham dự chương trình "Webinar: Insight Job: How did I choose my career", bản thân mình rất biết ơn vì đã được lắng nghe các thế hệ đi trước truyền đạt lại những kinh nghiệm trên con đường sự nghiệp. Từ đó mình đã đúc rút được rất nhiều kiến thức, và cách xác định lộ trình nghề nghiệp" , bạn Ngô Tiến Đạt hào hứng.

Ngoài ra, sinh viên còn được tận mắt trải nghiệm một ngày làm việc của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực xu hướng hiện nay như: Họa sĩ thiết kế Game, trí tuệ nhân tạo; Chuyên viên tổ chức sự kiện; và Chuyên viên phân tích dữ liệu… thông qua chuỗi Career Vlog và Virtual Company Tour. Các bạn được trực tiếp sửa CV, học hỏi kinh nghiệm trình bày CV ấn tượng từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tuyển dụng và hướng nghiệp như: anh Hiếu Phạm - Career Coordinator - TopCV, chị Trang Nguyễn - Talent Acquisition Manager - Admicro…

Vlog về ngành Họa sĩ thiết kế Game của chị Vi Lan Phương - một Game Artist tài năng tại Gamee Studio.

Học hết mình, chơi hết sức, tích cực trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng chính là những yếu tố giúp sinh viên ĐH FPT luôn nổi bật và trưởng thành nhanh chóng khi ra trường đi làm.

Mỗi năm, Đại học FPT đào tạo và cung cấp hàng nghìn nhân lực thuộc các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng toàn cầu tại các công ty, doanh nghiệp trên khắp thế giới.

Năm 2022, Đại Học FPT Hà Nội tuyển sinh 13 chuyên ngành đào tạo gồm Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo (AI), An toàn thông tin, Thiết kế mỹ thuật số; Digital Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn, Tài chính, Quản trị Truyền thông đa phương tiện; Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn.

