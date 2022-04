Lộ đề do nhầm lịch thi: Nguyên nhân từ lỗi đánh máy

Sau khi xảy ra sự cố liên quan đến lịch thi và đề thi môn Toán, kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 năm học 2021-2022 tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Thanh Xuân, huyện Như Xuân và Trường THCS Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Thanh Hóa đã cử các đoàn thanh tra đi kiểm tra, xác minh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, qua kiểm tra tại Trường THCS Thanh Xuân, Hiệu trưởng không phô-tô kế hoạch của Sở mà đánh máy thành kế hoạch triển khai trong nhà trường. Quá trình đánh máy đã nhầm lịch thi giữa môn Toán và môn Ngữ văn.

Đề thi chính thức môn Toán, kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 tại Thanh Hóa xuất hiện trên mạng xã hội trước thời điểm buổi thi diễn ra (Ảnh: MXH).

Được biết, tại hội đồng thi Trường THCS Thanh Xuân có 43 thí sinh tham dự. Theo ông Dũng, qua kiểm tra, hội đồng tổ chức thi chặt chẽ, nghiêm túc nên vẫn công nhận kết quả thi môn Toán cho các thí sinh tại hội đồng thi này.

Chiều 27/4, hơn 48.000 thí sinh lớp 9 tại Thanh Hóa tiếp tục thi môn Toán, còn thí sinh tại Trường THCS Thanh Xuân thi môn Ngữ văn bằng đề thi dự phòng.

"Sở cũng đã có phương án về đề thi dự phòng nên không bị động. Sau khi xin ý kiến lãnh đạo, đoàn kiểm tra đã đề nghị cử chuyên viên Phòng GD-ĐT xuống làm chủ tịch hội đồng tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân", ông Nguyễn Ngọc Dũng thông tin.

Đối với điểm thi tại Trường THCS Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, theo ông Phạm Văn Đạt, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết, đã nắm được thông tin và báo cáo sự việc với Sở GD-ĐT. Hiện Sở GD-ĐT đã cử đoàn lên kiểm tra, hướng dẫn xử lý.

Cũng theo ông Phạm Văn Đạt, trưởng điểm thi Trường THCS Nguyệt Ấn đã bị đình chỉ, thay đổi người khác để hoàn thành môn thi còn lại.

Theo ông Nguyễn Tài Toàn, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Ngọc Lặc, sáng 26/4, hội đồng khảo sát tiến hành họp đã thực hiện các bước quy trình về việc thành lập hội đồng khảo sát Trường THCS Nguyệt Ấn; quán triệt phổ biến thực hiện đúng quy chế khảo sát theo quy định, hướng dẫn; phân công cán bộ giáo viên coi khảo sát; công bố môn khảo sát sáng 26/4 là môn Toán trước toàn thể hội đồng; giới thiệu niêm phong đề khảo sát, phát đề khảo sát cho giám thị. Tuy nhiên, toàn thể giám thị không ai phát hiện khảo sát sai môn và không ai có ý kiến gì?

Báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Ngọc Lặc cho rằng, hội đồng khảo sát cấp huyện chưa kịp thời kiểm tra buổi khảo sát sáng 26/4 tại hội đồng khảo sát Trường THCS Nguyệt Ấn; hội đồng Trường THCS Nguyệt Ấn, sáng 26/4 đã tổ chức khảo sát nhầm từ môn Ngữ văn thành môn Toán.

Cần phải nhấn mạnh rằng, trước thời điểm kỳ thi diễn ra một tháng - ngày 25/3, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có công văn về việc hướng dẫn khảo sát chất lượng học sinh lớp 9, lớp 12 năm học 2021-2022.

Theo đó, đối với công tác in sao đề, đáp án khảo sát, Chủ tịch hội đồng khảo sát các cấp chịu trách nhiệm bảo mật, bảo quản đề, đáp án và tổ chức in sao tại đơn vị. Đề khảo sát được in sao đóng gói đến từng phòng thi cho từng thí sinh. Tổ in sao phải in đúng, đủ số lượng đề khảo sát. Để không nhầm lẫn, phải in sao xong môn này mới in sao sang môn khác, in sao xong môn nào phải đóng gói vào túi đựng đề và dán niêm phong ngay...

Và trước ngày diễn ra kỳ thi một tuần - ngày 19/4, Sở GD-ĐT tiếp tục ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát. Sở GD-ĐT Thanh Hóa yêu cầu việc thực hiện khảo sát phải đảm bảo đúng quy trình như việc tổ chức một kỳ thi, công khai, khách quan, minh bạch.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã buộc phải dời lịch thi môn Toán, kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 9; đồng thời, sử dụng đề thi dự phòng do sự cố nhầm lịch tại một số trường khiến đề thi chính thức môn Toán bị lộ trước thời điểm buổi thi diễn ra.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 và lớp 12 diễn ra từ ngày 26-27/4. Trong đó, sáng 26/4, gần 50.000 thí sinh lớp 9 thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn tiếng Anh và sáng 27/4 thi môn Toán.

Tuy nhiên, chiều 26/4, trên mạng xã hội xuất hiện đề thi môn Toán được cho là của kỳ thi khảo sát chất lượng, định hướng cho học sinh lớp 9 tiếp cận với kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông nghi bị lộ.

Theo bà Bùi Thị Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa thì sự cố này là do Trường THCS Thanh Xuân (Như Xuân) và Trường THCS Nguyệt Ấn (Ngọc Lặc) nhầm lịch thi.