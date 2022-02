Lắng nghe tiếng nói học sinh ở vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát

Ngày 22/2, tại Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát, Nghệ An đã phát động cuộc thi "Cùng em bảo vệ rừng Pù Mát". Cuộc thi nhằm khích lệ tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của mỗi học sinh trong việc bảo vệ VQG Pù Mát, nơi mà các em được sinh ra và lớn lên.

Từ đó, học sinh có động lực để chủ động nâng cao hiểu biết của bản thân về vẻ đẹp của thiên nhiên, cũng như tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân đang tác động đến VQG Pù Mát. Và thông qua cuộc thi, học sinh có cơ hội nói lên ý kiến cá nhân và trình bày các hành động thiết thực để bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và động vật hoang dã của VQG Pù Mát.

Các em học sinh huyện Con Cuông phấn khởi với cuộc thi

Theo đó, Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS trong địa bàn huyện. Năm học 2021-2022, toàn huyện có 43 trường, bao gồm 14 trường Mầm non, 17 trường Tiểu học và 12 trường THCS; trong đó có 35/43 đơn vị được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Nhiều năm liền, ngành GD&ĐT huyện Con Cuông được Sở GD&ĐT Nghệ An công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Được biết, VQG Pù Mát được chuyển hạng từ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Mát thành VQG theo Quyết định số 174/2001/QĐ-TTg ngày 8/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Pù Mát là một trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An, với tổng diện tích rừng đặc dụng: 94.715,4 ha và tổng diện tích vùng đệm: 86.000 ha. VQG Pù Mát có tầm quan trọng đa dạng sinh học lớn và là nơi lưu giữ nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, cần được ưu tiên bảo tồn.