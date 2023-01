Lan tỏa các dự án thiện nguyện qua ví điện tử ZaloPay

Bên cạnh mục tiêu xây dựng và nâng cao trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các tính năng, sản phẩm hữu ích, ZaloPay còn chú trọng phát triển các tính năng đặc biệt để phục vụ xã hội. Ngay trong giao diện chính của ZaloPay, người dùng dễ dàng sử dụng tính năng Quyên góp để tìm kiếm và tham gia các hoạt động ý nghĩa.

Với hoạt động này, ZaloPay mong muốn trở thành cầu nối giữa các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức thiện nguyện, từ đó tăng cường vai trò của doanh nghiệp đối với xã hội và tăng khả năng tiếp cận nguồn tài trợ cho các tổ chức này. Đồng thời, đơn vị cũng mong muốn người dùng nhận thức được giá trị mình mang đến cho xã hội khi sử dụng ứng dụng.

"Tận dụng nền tảng công nghệ và nguồn lực sẵn có cùng với kinh nghiệm có được trong những năm qua, ZaloPay mong muốn trở thành đơn vị tiên phong trong việc kết nối các mạnh thường quân với người dân cần hỗ trợ, giúp các dự án thiện nguyện được lan tỏa tốt hơn", đại diện ZaloPay chia sẻ.

Nhiều dự án thiện nguyện đã và đang được triển khai trên ZaloPay

Cuối tháng 12/2022, đầu tháng 1/2023, ZaloPay đã thực hiện trao 25 suất học bổng khuyến học dành cho các em học sinh đạt thành tích tốt tại 2 trường thuộc TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng: THCS & THPT Chi Lăng và THCS & THPT Đống Đa; và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 3 trường ở tỉnh Vĩnh Long. Đó là trường Mẫu giáo Hoa Hồng Lộc Hòa, Mầm non Thị Trấn Cái Nhum và Tiểu học Phước Hậu C. Đây được xem là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động thiện nguyện nói chung và các chương trình khuyến học nói riêng do ZaloPay chủ trì tổ chức.

ZaloPay trao học bổng cho các em học sinh tại 5 điểm trường ở hai tỉnh Lâm Đồng và Vĩnh Long trong chương trình khuyến học mới nhất (Ảnh: ZaloPay).

Trước đó, xuyên suốt trong năm 2022, ZaloPay đã phối hợp các đối tác triển khai nhiều chương trình tiêu biểu như: "Mang Tết về nhà" phối hợp cùng Trung ương Đoàn và Pepsi; Dự án chạy bộ cộng đồng UpRace 2022 phối hợp cùng Công ty Cổ phần VNG; "Hỗ trợ chi phí tái khám định kỳ, thuốc men, xe cộ và dinh dưỡng sau mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng Nhịp tim Việt Nam (NTVN)" - VinaCapital Foundation (VCF). Đơn vị này phối hợp tổ chức "Như chưa hề có cuộc chia ly" cùng Công ty xã hội Nối Thân Thương - We Connect; "Triệu tấm lòng vàng chung tay chống dịch" cùng UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Các sự kiện này đã thu hút lượng lớn người dùng tham gia và nhờ đó viết tiếp chặng đường mới cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.