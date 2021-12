Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 2021 trao giải 14 huy chương Vàng

Dân trí Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 2021 (lần thứ 12) này thu hút 109 thí sinh dự thi với 11 nghề thuộc 14 đoàn trong nước tham dự. Kết quả, có 14 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc, 15 huy chương Đồng.

Chiều ngày 12/12, Hội Đồng thi Quốc gia số 1 đã diễn ra Hội nghị tổng kết Kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12, năm 2021.

Đây là lần đầu tiên các nghề thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên phần mềm do Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long xây dựng và được sự thống nhất của Ban tổ chức để kỳ thi diễn ra an toàn trước diễn biến của dịch Covid-19.

Hội đồng thi Quốc gia số 1 cùng các thí sinh đạt giải.

Kỳ thi lần thứ 12 này thu hút 109 thí sinh dự thi với 11 nghề thuộc 14 đoàn trong nước tham dự. Kết quả, có 14 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc, 15 huy chương Đồng.

Trong đó, thành tích của sinh viên trường Đại học SPKT Vĩnh Long: 6 Huy chương vàng, 4 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích.

Tới dự Hội nghị có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trưởng ban Tổ chức; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu bế mạc kỳ thi, ông Cao Hùng Phi, Phó chủ tịch Hội đồng thi Quốc gia số 1, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cho biết: "Kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 năm 2021 được tổ chức an toàn, thành công, đảm bảo chất lượng và đạt được mục tiêu đề ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Ông Cao Hùng Phi, Phó chủ tịch Hội đồng thi Quốc gia số 1, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Kỳ thi đảm bảo tính minh bạch, khách quan và công bằng; hợp tác, đổi mới, an toàn và bảo mật góp phần cho một kỳ thi kỹ năng nghề thành công, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực đổi mới chất lượng các kỳ thi kỹ năng nghề, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ".

"Qua kỳ thi được tổ chức thành công không có tiền lệ này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, ban tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 2021 và trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh long có thể báo cáo với lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, với Chính phủ rằng chúng ta đã làm chủ công nghệ số và tổ chức những sự kiện trực tuyến ngang tầm khu vực và thế giới", ông Phi khẳng định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Huy chương vàng cho thí sinh.

Ông Cao Hùng Phi, Phó chủ tịch Hội đồng thi Quốc gia số 1, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trao giải cho thí sinh giải Vàng.

Chia sẻ về những điểm mới nổi bật được thực hiện thành công và an toàn tại kỳ thi, Phó chủ tịch Hội đồng thi Quốc gia số 1 cho hay: "Các nghề thi theo hình thức trực tuyến được số hóa và quản lý bởi phần mềm Vnskills do Trường Đại học SPKT Vĩnh Long xây dựng, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn (big data) và các công nghệ hiện đại khác để kết nối các máy tính thí sinh vào hệ thống quản lý thi của ban tổ chức và hội đồng thi đảm bảo đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh và bảo mật dữ liệu thông qua mạng internet.

Bên cạnh hình thức livestream lôi cuốn sự quan tâm của xã hội với hàng trăm ngàn lượt xem trực tiếp, Kỳ thi kỹ năng nghề đã được xây dựng trang web riêng để tuyên truyền thông tin.

Đề thi của mỗi nghề tiếp cận với trình độ, tiêu chuẩn quốc tế của kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN và thế giới. Đề thi và bài thi thí sinh được quản lý, lưu trữ an toàn, bảo mật trên hệ thống phần mềm VnSkills.

Đội ngũ chuyên gia có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện nghiêm túc và chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công. Suốt kỳ thi, không có chuyên gia nào vi phạm quy chế thi và đảm bảo đúng các yêu cầu phẩm chất chuyên gia.

Lần đầu thí sinh làm bài thi trên các máy ảo tại một kỳ thi kỹ năng nghề với tốc độ xử lý rất nhanh, dung lượng lưu trữ lớn, đường truyền băng thông rộng. Nhờ đó, các thí sinh dự thi có thể kết nối thông suốt và làm bài tại nhiều điểm khác nhau nhưng vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật và sự đồng bộ về trang thiết bị, cấu hình máy tính như nhau.

Thí sinh đã nỗ lực, phấn đấu hết sức để hoàn thành tốt nhất bài thi của mình. Các thí sinh có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau sau khi kết thúc kỳ thi nhưng có điểm chung đó là thí sinh có cơ hội trình diễn, chia sẻ, học tập và nâng cao kỹ năng của nghề trong đó có kỹ năng số để tự tin trên con đường nghề nghiệp tương lai phía trước.

Công tác quản lý điểm bài thi thí sinh được xử lý trực tuyến bởi phần mềm (CIS) lần đầu áp dụng tại kỳ thi.

Công tác coi thi, giám sát kỳ thi kỹ năng nghề được tăng cường và chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt có sự giám sát của Công an an ninh chính trị nội bộ A03 và An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao A05 đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối.

Bên cạnh Ban coi thi và giám sát, lần đầu tiên kỳ thi được sự giám sát từ xa của Ban tổ chức kỳ thi, Hội đồng thi, Ban giám khảo, cơ quan chức năng, công an và của xã hội qua hệ thống camera và các công nghệ giám sát hiện đại nhằm cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời theo thời gian thực cho công tác theo dõi giám sát, đánh giá, chấm điểm trong quá trình làm bài của thí sinh đảm bảo tính khách quan, trung thực và minh bạch của kỳ thi".

Ông Lê Hồng Kỳ, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cũng báo cáo về tổng kết kỳ thi, mọi công tác chuẩn bị và diễn ra trong suốt kỳ thi đều diễn ra suôn sẻ và công bằng minh bạch.

"Trong quá trình tổ chức thi, Hội đồng thi, các tiểu ban giám khảo, các tiểu ban giúp việc, các điểm thi và thi sinh thực hiện đúng theo quy chế và quy định.

Tuy nhiên, đã xảy ra 2 trường đáng tiếc tại nghề Công nghiệp 4.0 và 3 trường hợp thí sinh đến điểm thi trễ, điểm thi in đề thi trễ, thí sinh thao tác nhầm khi nộp bài làm. Các trường hợp trên đã được các bên quan phối hợp xử lý ngay trong thời gian thi cũng như kết luận tại Hội nghị tổ chức lần 3, ngày 11/12", ông Kỳ nói.

Bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trưởng ban Tổ chức kỳ thi đánh giá cao và biểu dương những kết quả và sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng thi quốc gia số 1.

"Tuy khác thí sinh tuy khác nhau về tuổi tác, ngành nghề, về địa bàn nhưng lại có điểm chung lớn nhất đó chính là sự tâm huyết, trách nhiệm và lòng quyết tâm ý thức vươn lên, khắc phục mọi khó khăn để cố gắng vì màu cờ sắc áo của địa phương; hơn hết chính là tương lai nghề nghiệp của bản thân, đặc biệt là sự phồn vinh của đất nước", bà Hương biểu dương.

Theo bà Hương, kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia 2021 được diễn ra trong bối cảnh kép của đại dịch Covid-19 và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cả hai yếu tố vừa là động lực nhưng cũng là thách thức trong việc làm, làm nổi bật vai trò của kỹ năng lao động trong bối cảnh đổi mới.

Một số hình ảnh thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Quốc gia số 1:

Kỳ thi được tổ chức nhằm tôn vinh lực lượng lao động trẻ có kỹ năng nghề cao theo khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và tiệm cận được với chuẩn kỹ năng nghề ASEAN, châu Á và thế giới.

Thông qua kỳ thi, Ban tổ chức tuyển chọn thí sinh có năng lực tham gia đội tuyển quốc gia để huấn luyện chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46 năm 2022 được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Lệ Thu

(Ảnh: Hội đồng thi Quốc gia số 1)