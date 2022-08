Khởi nghiệp hướng tới cộng đồng: Hướng đi "sáng" của cựu sinh viên ĐH FPT

Giải pháp nâng cao chất lượng không khí cho người Việt

Cựu sinh viên ĐH FPT Vũ Hải Nam với sản phẩm khởi nghiệp thành công tMonitor.

Tốt nghiệp ĐH FPT, Vũ Hải Nam đã gần như ngay lập tức có được công việc tốt với tư cách nhà phát triển lập trình di động và từng đầu quân vào nhiều doanh nghiệp lớn. Anh còn nhận được học bổng Tiến sĩ chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Nhưng, Hải Nam gác lại tất cả để theo đuổi dự án khởi nghiệp hướng tới cộng đồng người Việt.

Nam và cộng sự khởi nghiệp với sản phẩm tMonitor. Đây là hệ thống quan sát chất lượng không khí và xử lý khủng hoảng thời gian thực căn cứ vào phân tích dữ liệu AI. tMonitor đưa ra phân tích sâu về 13 chỉ số chất lượng không khí: các loại bụi như PM1, PM2.5, PM10; khí độc hại và các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng... Giải pháp này có thể ứng dụng tại các cơ quan, bệnh viện, trường học...

Chọn startup trong một lĩnh vực môi trường, giải quyết bài toán khó mang tên chất lượng không khí, có lẽ là bước đi mạo hiểm với nhiều người, nhưng Hải Nam cho rằng: "Chúng tôi mong muốn đóng góp, giải quyết một vấn đề cụ thể của xã hội, đem lại giá trị và lợi ích cho người Việt Nam".

R&D sản phẩm một cách bài bản, mang giá trị cộng đồng, tMonitor của Hải Nam và cộng sự nhiều lần nhận được giải thưởng cao trong các cuộc thi khởi nghiệp quy mô quốc gia và quốc tế như: Giải Startup được cộng đồng mạng bình chọn nhiều nhất tại cuộc thi Blue Venture 2020, danh hiệu Sao Khuê, vô địch IoT Start-up, Top 50 AI startup toàn cầu, giải thưởng Đóng góp cho cộng đồng tại OpenBusinessCouncil 2021, giải Nhất Startup Wheel 2021...

Với CEO 9X này, hành trình khởi nghiệp còn nhiều thử thách nhưng kiến thức, kinh nghiệm làm việc và cả trải nghiệm có được từ khi còn là sinh viên ĐH FPT là nền tảng để anh tiếp tục phát triển sản phẩm của mình.

Khởi nghiệp với nền tảng bán hàng không cần vốn

Với mục tiêu đem đến cơ hội khởi sự kinh doanh mà không cần vốn dành cho tất cả mọi người, Nguyễn Hoàng Giang cùng các cộng sự của mình đã phát triển và cho ra mắt ứng dụng ON - nền tảng bán hàng trực tuyến không cần vốn vào đầu năm 2021. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, người dùng có thể bắt đầu bán hàng và tạo ra thu nhập lên đến 10 triệu đồng mỗi tháng với "cửa hàng trực tuyến" tạo ra bởi ON. ON sẽ phụ trách toàn bộ các vấn đề về vận hành, vận chuyển để người dùng chỉ cần tập trung vào một việc duy nhất là bán hàng.

ON rất phù hợp với đối tượng cá nhân và hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ. Đến nay, nền tảng này có hơn 10.000 đối tác bán hàng, trong đó 90% là phụ nữ, đang sinh sống ở khu vực thành phố nhỏ, thị xã, thị trấn và khu vực nông thôn.

ON hướng tới giá trị cộng đồng khi hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình nhỏ kinh doanh không cần vốn.

Nguyễn Hoàng Giang là một trong ba nhà đồng sáng lập ON. Giang là cựu sinh viên ĐH FPT, tốt nghiệp thủ khoa CNTT và từng có nhiều kinh nghiệm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Có thất bại, có thành công, nhưng Giang luôn tâm niệm: "Người thành công thì không bao giờ bỏ cuộc". Với ON cũng vậy, từng gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, tìm kiếm đối tác bán hàng, gọi vốn hay bài toán công nghệ... nhưng Giang cùng nhóm cộng sự vẫn kiên trì xây dựng startup và hướng tới những giá trị bền vững.

Hoàng Giang chia sẻ: "ON muốn cung cấp một cách thức kiếm tiền đơn giản, giúp người dùng tận dụng được lợi thế từ những cộng đồng mà họ sẵn có. Qua đó, ON có thể giúp nhiều người, đặc biệt là những người ở khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận nguồn sản phẩm chất lượng, kiếm thêm thu nhập cải thiện đời sống bản thân và gia đình".

Với triển vọng phát triển và ý nghĩa cộng đồng tích cực, tháng 1/2022, ON đã thành công huy động 1,1 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống, dẫn dắt bởi Quỹ đầu tư mạo hiểm Touchstone Partners.

Khởi nghiệp với mô hình thương mại xã hội, chàng cựu sinh viên ĐH FPT cùng cộng sự của mình đang ấp ủ mở rộng và phát triển ON. Nhà sáng lập nền tảng này cho biết: "Những trải nghiệm từ khi còn là sinh viên ĐH FPT, rồi khi đi làm giúp tôi biết cách tận dụng thế mạnh công nghệ kết hợp cùng với kinh nghiệm về vận hành, tài chính của các cộng sự để cùng nhau xây dựng phát triển ON. Cùng với nguồn vốn đầu tư từ Touchstone, ON sẽ không ngừng hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng vận hành để có thể ngày một hỗ trợ nhiều người bán hàng hơn nữa, giúp xã hội phát triển bền vững".