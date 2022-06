Khám phá ngôi trường chuẩn quốc tế Cambridge duy nhất tại Tây Ninh

Chương trình học chuẩn quốc tế giúp học sinh tự tin du học

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Tây Ninh, Trường TH-THCS-THPT IGC Tây Ninh là ngôi trường song ngữ duy nhất tại Tây Ninh áp dụng chương trình chuẩn quốc tế Cambridge.

Nhà trường triển khai kết hợp chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT Việt Nam và chương trình chuẩn Quốc tế Cambridge, chương trình tiếng Anh Cambridge và chương trình Tiếng Anh chuẩn châu Âu. Trong đó, chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT được giảng dạy chặt chẽ, tập trung và áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến. Việc kết hợp hiệu quả giữa chương trình học Việt Nam và quốc tế sẽ giúp học sinh thụ hưởng nền giáo dục hiện đại nhưng vẫn giữ những nét đẹp văn hóa dân tộc.

Học sinh tự tin học tập và giao tiếp với giáo viên nước ngoài.

Với triết lý giảng dạy và phương pháp tiếp cận hiện đại, chương trình Quốc tế Cambridge mà IGC Tây Ninh áp dụng đang được giảng dạy tại hơn 10.000 trường trung học trên 160 quốc gia.

Hơn 1.400 trường đại học trên toàn thế giới công nhận bằng cấp của Cambridge, trong đó bao gồm toàn bộ các trường đại học của Vương quốc Anh, 600 trường đại học ở Mỹ (bao gồm tất cả các trường đại học Ivy League) và nhiều trường đại học ở các quốc gia như Canada, Úc, Singapore, Nam Phi, Đức và Hà Lan.

Tùy vào khả năng và định hướng tương lai, học sinh hoàn thành các lộ trình học tập có thể tham gia học tập tại các môi trường giáo dục tiên tiến tại Việt Nam hoặc tự tin du học ở nhiều quốc gia khác nhau.

Đa dạng hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm.

Bên cạnh đó, nhà trường còn áp dụng những chương trình tiên tiến giúp học sinh phát triển thể chất, kỹ năng, hình thành tư duy như: Giáo dục thể chất Nhật Bản, Tin học Quốc tế MOS, chương trình ngoại khóa "The Duke of Edinburgh's International Award Scheme" (Anh Quốc), nghiên cứu khoa học, phát triển năng khiếu, Câu lạc bộ học thuật,...

Đáng chú ý, năm học 2022-2023, nhà trường triển khai chương trình phát triển và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo bản thân "The Leader in Me" (bản quyền của Franklin Covey - Hoa Kỳ). Chương trình này hiện được áp dụng rộng rãi tại các trường học trên toàn thế giới, trang bị cho học sinh các giá trị về tính cách, phẩm chất và những thói quen tốt trước hết để học tốt, nề nếp tốt và hoàn thiện bản thân, phát triển toàn diện để sống thành công, sống có ích trong tương lai.

Với những đặc điểm "toàn diện, linh hoạt và công nhận toàn cầu", Trường TH-THCS-THPT IGC Tây Ninh giúp học sinh có thể tiếp cận với các chương trình và bằng cấp quốc tế, tự tin trở thành công dân toàn cầu trong thế giới không ngừng thay đổi.

Môi trường học hiện đại, truyền cảm hứng

Ngoài chương trình đào tạo chất lượng, Trường TH-THCS-THPT IGC Tây Ninh còn được đánh giá cao bởi cơ sở vật chất hoàn thiện và đồng bộ. Trường được thiết kế với các vùng chuyển động trong kiến trúc kết nối trực tiếp con người và thiên nhiên.

Toàn cảnh trường IGC Tây Ninh nhìn trên cao.

Các khu tiện ích đa dạng bao gồm: 2 hồ bơi, 2 sân bóng, khu nội trú, nhà thi đấu đa năng, phòng maker-lab, studio, phòng chức năng, phòng thực hành, phòng học được trang bị tủ locker, máy lạnh, trang thiết bị hiện đại,… đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hàng ngàn học sinh. Năm 2021, kiến trúc Trường TH-THCS-THPT IGC Tây Ninh vinh dự nhận giải thưởng "Công Trình Của Năm" tại Ashui Awards 2021.

Thành tích ấn tượng sau 3 năm hoạt động

Về các thành tích quốc tế, năm học 2021-2022, nhà trường có 18 học sinh đạt những thành tích cao trong các cuộc thi Quốc tế như Cuộc thi Oxford Big Read do Nhà xuất bản Oxford tổ chức. Tính đến nay, IGC Tây Ninh có 6 thầy cô được vinh danh là "Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo Microsoft" (Microsoft Innovative Educator Expert - MIEE). Đặc biệt, học sinh Lê Thị Ngọc Yến, lớp 12A1 của nhà trường là 1 trong 8 diễn giả của chương trình TEDxYouth@IGCSchoolTBD tổ chức vào tháng 5/2022.

Học sinh Lê Thị Ngọc Yến, lớp 12A1 Trường TH-THCS-THPT IGC Tây Ninh là 1 trong 8 diễn giả của sự kiện TEDxYouth@IGCSchoolTBD 2022.

Không chỉ thế, nhà trường tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học, sân chơi thể thao,… tại Tây Ninh, Tập đoàn Giáo dục và đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Chào mừng năm học 2022-2023, nhà trường hiện tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12 với ưu đãi lên đến 33 triệu đồng đăng ký nhập học trước 25/6/2022. Quý phụ huynh vui lòng truy cập website Trường Liên cấp IGC Tây Ninh để đăng ký ghi danh cho con ngay từ hôm nay tại: https://tuyensinhigctayninh.igcschool.edu.vn/ hoặc liên hệ: 033 330 2545.