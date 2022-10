ILA nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022"

ILA nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Ảnh: ILA).

Đề cao yếu tố con người trong xây dựng bản sắc văn hóa ILA

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" xét chọn những môi trường làm việc có sự gắn kết giữa nhân viên và ban lãnh đạo, có những chính sách phát triển dành cho đội ngũ nhân viên. "Những tiêu chí ấy được thể hiện rõ qua mỗi ngày làm việc tại ILA", đại diện ILA cho biết.

Bắt đầu từ một văn phòng vẻn vẹn 25 m2, đến khi trở thành tổ chức giáo dục Anh ngữ hàng đầu tại Việt Nam, ILA luôn kiên định với mục tiêu phát triển con người. Song song với việc mang những chương trình giáo dục chất lượng đến hàng triệu học viên, ILA cũng xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân viên toàn diện và hữu ích. Những khóa đào tạo chuyên biệt như "Strategic-Leadership", "Team-Leadership", "Self-Leadership" được khảo sát và đầu tư kỹ lưỡng, bám sát nhu cầu học tập của nhân viên và phát triển kinh doanh của công ty.

Mỗi ngày tại ILA là mỗi ngày trải nghiệm những điều mới lạ, tích cực đến từ sự đa dạng về văn hóa, sắc tộc, giới tính và thế hệ. Đây cũng là nền tảng để ILA xây dựng văn hóa đa dạng, bình đẳng, hòa nhập. Thế mạnh ấy tạo thành môi trường toàn cầu hóa hữu ích, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân vươn lên trở thành những công dân toàn cầu năng động.

Lý tưởng giáo dục 25 năm bền bỉ và đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng

25 năm bền bỉ theo đuổi những triết lý giáo dục góp phần thay đổi cuộc đời, cũng là hơn 2 thập kỷ ILA tạo ra những tích cực đến cộng đồng. Trong chính sách phát triển công ty, ILA đề cao các lợi ích của đội ngũ gắn liền với các giá trị nhân bản. Trong quá trình xây dựng những chương trình giáo dục chất lượng, ILA lấy sự tiến bộ của các thế hệ học sinh làm "kim chỉ nam" hoạt động.

Hơn 60 trung tâm Anh ngữ và hơn 2.500 nhân viên ILA đã đào tạo trên một triệu học viên, hỗ trợ hơn 30.000 học sinh du học. Việc khai sinh hệ thống trường mầm non ILO còn đem đến khởi đầu hạnh phúc cho hơn 300 trẻ em Việt Nam. Với việc mở rộng quy mô, ILA sẽ góp phần tạo ra những tác động sâu rộng, đẹp đẽ đến cộng đồng nhờ tầm nhìn rộng mở và sứ mệnh cao đẹp.

Khởi đầu của sứ mệnh ấy chính là việc ILA nỗ lực thay đổi quan điểm của cộng đồng về đào tạo Anh ngữ. Tiếng Anh không phải là một môn học, nó là công cụ gắn liền với cuộc sống, với sự phát triển hiện tại và tương lai. Nhiều chương trình giáo dục mới mà ILA đem tới đã thu hút nhiều thế hệ học viên như: "Summer of Game Changer", "Take your power, Be Game Changer"…

Ấn tượng trong số đó là khóa hè vừa kết thúc: "The Summer of Game Changers", với những kỹ năng được xây dựng dành cho "người lãnh đạo" thế giới tương lai, tự tin, sáng tạo và không ngại thay đổi.

Các em nhỏ đang tham gia một khóa học tại ILA (Ảnh: ILA).

"ILA tin rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước các cơ hội giáo dục. Và để cơ hội đó tới được với nhiều người hơn, ILA đưa ra các chương trình học bổng có giá trị lên đến 50 tỷ đồng dành cho con của các y bác sĩ, thể hiện lòng tri ân lực lượng y tế tuyến đầu trong phòng chống đại dịch vừa qua", đại diện ILA chia sẻ.

Suốt 25 năm kiên định với lý tưởng giáo dục thay đổi cuộc đời, ILA giờ đây càng phát triển mạnh mẽ với chiến dịch định vị thương hiệu mới: "Greater You Everyday". Tốt đẹp hơn, trưởng thành hơn mỗi ngày, đó cũng là hành trình không nghỉ của ILA nhằm mang đến những giá trị tích cực đến cộng đồng.