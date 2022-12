Huy động Hội phụ huynh giám sát thực phẩm trường học

2Chiều 6/11, trước những lo ngại về an thực phẩm trường học gần đây, Sở GD&ĐT TPHCM đã phát đi văn bản về tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Sở nhấn mạnh, hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm soát, đảm bảo thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn, nhà ăn và cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh cũng như căng tin trường học phải đảm bảo theo quy định có nguồn gốc, xuất xứ.

Học sinh vụ ngộ độc sau bữa trưa tại Trường Ischool Nha Trang nhập viện (Ảnh: Phú Khánh).

Sử dụng nguồn nguyên liệu thực phẩm an toàn, đảm bảo kiểm soát được nguồn gốc thực phẩm được sử dụng tại các bếp ăn, căng tin các trường học. Nguồn thực phẩm được chế biến trong trường học phải đạt một trong các chuẩn VietGAP, GlobalGAP, HACCP, ISO22000, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các chứng nhận quốc tế khác về an toàn thực phẩm.

Các cơ sở giáo dục kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu như chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi.

Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học.

Phụ huynh TPHCM trong buổi chấn vấn đề bữa ăn bán trú của con (Ảnh: L.Đ).

Sở GD&ĐT TPHCM cũng nhấn mạnh tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành giáo dục, y tế, huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh.