Honda tổ chức tập huấn giáo dục an toàn giao thông năm học mới

"Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học giáo dục mầm non là chương trình phối hợp giữa HVN và Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng mô hình điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục nói chung và công tác giáo dục an toàn giao thông trong cấp học giáo dục mầm non nói riêng. Theo đó, sau 2 năm triển khai chương trình, Honda Việt Nam đã ghi nhận những kết quả đáng mong đợi. Trong năm học 2021-2022, khoảng 1,5 triệu em nhỏ và gần 200 cán bộ quản lý và giáo viên tại hơn 5.000 trường mầm non ở 23 tỉnh/thành phố đã được học và thực hành các kiến thức, tình huống an toàn giao thông gần gũi và bổ ích của "Tôi yêu Việt Nam". Nối tiếp thành công đó, trong năm học 2022-2023, Honda Việt Nam đã tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Giáo dục Mầm non tăng cường triển khai và mở rộng chương trình tới thêm 20 tỉnh/thành phố, nâng tổng số địa phương được triển khai lên đến 43 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

HVN cảm ơn các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình.

Nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ nhận thức về ATGT của trẻ em lứa tuổi từ 3-5 và khuyến khích các giáo viên củng cố kiến thức về ATGT để từ đó truyền tải đến các em một cách hiệu quả nhất, chương trình Tập huấn Hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông - Triển khai chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học giáo dục mầm non đã được triển khai mạnh mẽ từ năm học 2021-2022. Năm học 2022-2023, chương trình được tổ chức vào ngày 18/8 cho hơn 100 cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non đến từ 43 tỉnh, thành phố.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ quản lý và giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non đã có cơ hội học tập, thảo luận những nội dung đào tạo mới và cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy nội dung giáo dục ATGT cho các bé trong độ tuổi mầm non và thảo luận kế hoạch triển khai Chương trình năm học 2022-2023 nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả cũng như chất lượng dạy và học ATGT.

Các thầy cô và đơn vị tổ chức chụp ảnh lưu niệm.

Bằng kiến thức mới được tập huấn cùng kinh nghiệm sẵn có, các thầy/cô giáo sẽ tổ chức các giờ học trên lớp cùng các hoạt động ngoại khóa sôi nổi, bổ ích cho các bé. Dự kiến, sẽ có khoảng 2,5 triệu em nhỏ thuộc hơn 8.000 trường mầm non của 43 tỉnh, thành phố được học và thực hành với nội dung đào tạo về an toàn giao thông của "Tôi yêu Việt Nam".

HVN hy vọng, thông qua chương trình Tập huấn Hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông - Triển khai chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2022-2023, cán bộ quản lý và giáo viên của các cơ sở mầm non sẽ triển khai hiệu quả chương trình "Tôi yêu Việt Nam" nói riêng và hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ em nói chung, từ đó từng bước hình thành và nâng cao nhận thức của thế hệ tương lai về văn hóa tham gia giao thông an toàn, văn minh. Đây cũng chính là động lực để Honda Việt Nam tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong những dự án tiếp theo về ATGT, nhằm hiện thực hóa tuyên bố "Mang lại Cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái, nhân rộng niềm vui cho tất cả mọi người", đồng thời góp phần hiện thực hóa Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 không còn thương vong do TNGT của Chính phủ.

Thầy cô chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình.

"Tôi Yêu Việt Nam" khởi đầu là chương trình hướng dẫn về ATGT và kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) do HVN phối hợp triển khai với Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an, Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam và chương trình được phát sóng trên truyền hình bắt đầu từ năm 2004. Từ năm 2020, "Tôi Yêu Việt Nam" trở lại với hình thức và nội dung hoàn toàn mới, tập trung vào lứa tuổi Mầm non, là độ tuổi hình thành nhận thức, yêu thích khám phá thế giới xung quanh và cũng bắt đầu tham gia giao thông.

HVN đã phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo triển khai thí điểm chương trình đào tạo trực tiếp tại 15 trường mầm non thuộc 5 tỉnh thành trong năm học 2020-2021. Sau năm đầu tiên thực hiện, chương trình đã nhận được sự đánh giá cao của các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và xã hội với kết quả rất khả quan - 76% trẻ có nhận thức về an toàn giao thông và 93% trẻ yêu thích chương trình.

Bà Phó Thị Dinh - Phó vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non phát biểu.

Tiếp nối thành công này, năm học 2021-2022, chương trình đã được triển khai mở rộng cho khoảng 1,5 triệu em nhỏ và gần 200 cán bộ quản lý và giáo viên các trường tại hơn 5.000 trường mầm non ở 23 tỉnh/thành phố. Trong năm học 2022-2023, chương trình được mở rộng thêm tới 20 địa phương, nâng tổng số tỉnh/thành phố được triển khai lên tới 43 địa phương trên cả nước.

Chương trình giáo dục ATGT "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học giáo dục mầm non được Vụ Giáo dục Mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với HVN biên soạn dựa trên thực trạng tham gia giao thông của trẻ nhỏ và các kiến thức về giao thông và luật giao thông đường bộ hiện hành phù hợp với nhận thức của các bé với hình thức thể hiện sinh động thông qua bộ giáo cụ, các tập phim hoạt hình về ATGT, mô hình giao thông, bài nhạc giao thông, truyện tranh, sách tô màu... ngộ nghĩnh, vui nhộn và phương pháp giảng giải trực quan, hấp dẫn: trò chơi, tổ chức các cuộc thi, thảo luận, trò chuyện, sân khấu hóa, đọc thơ, kể chuyện, ca nhạc, trải nghiệm thực tế...