Học sinh Lào Cai giành Huy chương Bạc Cuộc thi sáng tạo, sáng chế quốc tế

Dân trí Dự án "Hệ thống cảnh báo, cứu hộ tự động và quy trình vận hành hệ thống" của học sinh Trường THPT chuyên Lào Cai vừa giành Huy chương Bạc của Cuộc thi sáng tạo sáng chế quốc tế năm 2021 tại Canada.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, Cuộc thi sáng tạo sáng chế quốc tế lần thứ 6 tại Canada (ICAN 2021) diễn ra từ 26/6/2021 đến 28/8/2021 qua hình thức trực tuyến, với các vòng thẩm định bản đăng ký sở hữu trí tuệ, chấm đề tài, poster và phần trình bày trước giám khảo quốc tế và các câu hỏi - đáp trực tiếp bằng tiếng Anh được quay bằng video.

Bằng chứng nhận Huy chương Bạc của Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo, sáng chế quốc tế 2021 tặng cho 3 học sinh trường THPT chuyên Lào Cai (Ảnh: cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai).

Ba học sinh Trường THPT chuyên tỉnh Lào (đứng giữa ảnh) đoạt Huy chương Bạc cuộc thi sáng tạo, sáng chế Quốc tế 2021 tổ chức tại Ca na đa (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai).

Cuộc thi có sự tham gia của 70 quốc gia trên thế giới và nhiều nhà phát minh các nước tranh tài gồm nhiều nước có khả năng đoạt giải cao như Mỹ, Nhật, Đức, Áo, Hungary, Séc, Slovakia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Tổng số dự án quốc tế tham dự là 650 dự án dự thi, trong đó Việt Nam tham gia 6 dự án được chọn lọc từ các trường khác nhau trên cả nước.

Một trong các dự án của Việt Nam dự thi là: AUTOMATIC SYSTEM OF ALARM AND RESCUE "Hệ thống cảnh báo, cứu hộ tự động và quy trình vận hành hệ thống" do nhóm 3 học sinh Trường THPT chuyên Lào Cai gồm học sinh Mai Quốc Huy (lớp 10 Hóa), học sinh Trần Bích Hường (lớp 10 tiếng Trung) và học sinh Đào Thị Hải Anh (lớp 10A1) trực tiếp thực hiện và dưới sự hướng dẫn của giáo viên Đặng Ngọc Cường và giáo viên Phùng Vũ Châu Long cùng các thầy cô trong Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học và STEM Trường THPT Chuyên Lào Cai.

Đề tài "Hệ thống cảnh báo, cứu hộ tự động và quy trình vận hành hệ thống" thuộc lĩnh vực tự động hóa, ý tưởng xuất phát từ thực tế sử dụng công nghệ hiện đại như định vị toàn cầu, Google maps kết hợp tự động hóa để xây dựng hệ thống cảnh báo, cứu hộ tự động và quy trình vận hành hệ thống.

Trước đó, đề tài dự thi đã được cấp bằng sáng chế, với mã số 2-2021- 00345, tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam và đủ điều kiện đăng ký dự thi.

Năm 2021 do dịch bệnh Covid-19 nên cuộc thi được chuyển từ tổ chức trực tiếp sang thi trực tuyến chia sẻ ý tưởng, tạo tác động và được trao giải thưởng cho sự sáng tạo và đổi mới xuất sắc của các nhà sáng chế trẻ.

Dự án của học sinh Trường THPT Chuyên Lào Cai được Ban giám khảo quốc tế đánh giá rất cao về mặt ý tưởng, xuất phát từ thực tiễn, bảo vệ môi trường, tính nhân văn.

Đề tài đã xuất sắc vượt qua nhiều đề tài của các nước để giành Huy chương Bạc.

