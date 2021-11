Học sinh An giang, Đồng Tháp, Kiên Giang bao giờ được trở lại trường học?

Dân trí Học sinh THPT ở nhiều tỉnh miền Tây đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 đạt tỷ lệ trên 90%. Vậy khi nào học sinh miền Tây đến trường học trực tiếp?

Tại Đồng Tháp, Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết, từ ngày 13 - 14/11, tại 46 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh khối 10, 11 và khối 12 với 46.468 học sinh.

Trong đó, số học sinh đã được tiêm mũi 1 (vaccine Pfizer) 43.779/46.468, tỉ lệ trên 94,2 %; Số học sinh chưa tiêm còn hơn 2.689 học sinh.

Lý do học sinh chưa tiêm vaccine phần lớn do bệnh nền, sức khỏe yếu, dị ứng thuốc và phụ huynh không đồng ý tiêm; hoặc học sinh là F0, F1 đang cách ly, ở khu phong tỏa…

Đồng Tháp đang khẩn trương tiêm vaccine mũi 2 cho học sinh THPT và hiện chưa có kế hoạch cho học sinh đến trường học trực tiếp (Ảnh: CTV).

Liên quan công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh THPT, Sở GD-ĐT Đồng Tháp nhận định còn một số hạn chế trong công tác chuẩn bị tổ chức tiêm vaccine cho các em, như: chưa đảm bảo giãn cách trong công tác phòng dịch hay thời gian tổ chức việc triển khai tiêm vaccine quá sớm (bắt đầu tiêm lúc 6h), dễ làm ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Bên cạnh đó, một số trường chưa phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng để giữ trật tự bên ngoài cổng trường, để nhiều phụ huynh tập trung tại cổng trường chưa đảm bảo giãn cách phòng dịch Covid-19.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Đồng Tháp, thời gian tới, ngành tiếp tục phối hợp với Sở y tế tổ chức tiêm vaccine cho các học sinh, học viên còn lại (trên 2.600 trường hợp). Đồng thời lên kế hoạch, chuẩn bị tổ chức tiêm vaccine cho số học sinh trong độ tuổi từ 12 -15 tuổi (lớp 6 đến lớp 9) khoảng 100.561 học sinh.

Nhiều phụ huynh bày tỏ khi các em học sinh được tiêm 2 mũi vaccine nên cho các em đến trường học trực tiếp thay cho cách học trực tuyến như hiện nay (Ảnh: Nguyễn Hành).

Còn tại Kiên Giang, từ ngày 3-7/11 Sở GD-ĐT tỉnh này phối hợp với ngành y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh khối lớp 10, 11 và 12.

Tính đến ngày 12/11, số học sinh THPT được tiêm vaccine mũi một đạt trên 97%. Số học sinh chưa tiêm có nhiều lý do, như: bệnh nền, học sinh trong khu phong tỏa, một số trường hợp phụ huynh còn e ngại.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang, dự kiến từ ngày 25-26/11, Sở tiếp tục phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm mũi 2 cho số học sinh khối 12; Từ ngày 3-4/12, học sinh khối 10 và khối 11 sẽ được tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19.

Ngành giáo dục Kiên Giang đã lấy ý kiến phụ huynh học sinh về việc cho học sinh THPT và khối lớp 9 có đến trường học trực tiếp khi các em được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Hành).

Trao đổi với PV Dân trí ông Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang cho biết, ngày 19/11 vừa qua, Sở phát đi công văn về việc lấy ý kiến phụ huynh học sinh (từ khối 9 đến khối 12) có đồng ý cho học sinh đến trường học trực tiếp khi các em được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Dự kiến, nếu các phụ huynh đồng ý, học sinh bậc THPT (hệ GDPT và GDTX) và khối 9 sẽ đến trường học trực tiếp từ ngày 6/12.

Theo giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang, hiện các cơ sở giáo dục đang tổng hợp ý kiến phụ huynh gửi về Sở. Sau đó, Sở GD-ĐT Kiên Giang trình, xin ý kiến UBND tỉnh về quyết định cho học sinh Kiên Giang đến trường học trực tiếp hay không.

Một phụ huynh ở Kiên Giang cho rằng, người dân và các em học sinh cần thích ứng và sống an toàn với dịch Covid-19. Do đó, theo phụ huynh này, không thể chờ an toàn mới đi học mà phụ huynh, nhà trường có sự chuẩn bị chu đáo để các em đi học an toàn, nhất là khi các cháu học sinh được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Tại An Giang, chiều 23/11, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh này ký ban hành văn bản về việc tạm nghỉ dạy và học trực tuyến, dạy học qua truyền hình từ ngày 29/11 đến 5/12 đối với bậc tiểu học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình được xem là giải pháp tối ưu.

Nhằm đảm bảo sức khỏe, giảm áp lực căng thẳng học trực tuyến kéo dài cho giáo viên và học sinh tiểu học, sau thời gian dạy và học 9 tuần, Sở GD-ĐT An Giang đề nghị tất cả giáo viên và học sinh tiểu học được tạm nghỉ dạy và học trực tuyến, dạy học qua truyền hình từ ngày 29/11 đến hết 5/12.

Từ ngày 6/12, giáo viên và học sinh tiểu học tiếp tục dạy và học trực tuyến, dạy học qua truyền hình theo chương trình của tuần 10.

Nguyễn Hành