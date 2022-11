Học MBA theo phong cách tinh hoa giáo dục

Các học viên MBA của FSB tại lễ tốt nghiệp (Ảnh: FSB).

Trên thế giới, người Do Thái (Israel) là chủ nhân của hơn 30% giải thưởng Nobel. Đất nước Israel là quê hương sản sinh ra những bộ óc thiên tài như Jesus, Karl Marx, Albert Einstein… những nhân vật có tầm ảnh hưởng tới sự phát triển của toàn thể nhân loại. Thống kê tại Mỹ cho thấy, 1/3 triệu phú là người gốc Do Thái, 20% các giáo sư hàng đầu cũng gốc Do Thái.

Theo các nhà nghiên cứu, sự kỳ diệu để sản sinh ra những thiên tài Do Thái và sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Israel chính là nhờ tinh hoa nền giáo dục truyền thống của họ cũng như nghị lực phi thường để sinh tồn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Học thuyết kiến tạo - Chuyển việc học từ ghi nhớ sang tạo dựng

Instructivism - học thuyết chỉ đạo là học thuyết đang sử dụng phổ biến. Ở một số nơi, thầy cô giảng bài, học trò ghi chép… Với trường phái này, tri thức được xem như những hòn đá, người học như những cái giỏ. Việc của người thầy là đổ đầy giỏ những hòn đá tri thức. Vì thế, người học trở nên thụ động, tri thức được chỉ dẫn, tiếp thu và ghi nhớ, đa phần không được áp dụng vào cuộc sống công việc.

Trong khi đó, Constructivism - Học thuyết kiến tạo, là cách thức học hỏi dựa trên sự tương tác giữa kinh nghiệm và ý tưởng của các cá nhân. Học thuyết này cho rằng tri thức được sáng tạo trong quá trình cá nhân khám phá thế giới. Áp dụng triết lý kiến tạo vào giảng dạy cho phép học viên chủ động tạo ra tri thức sâu sắc cho riêng mình qua việc tham gia tích cực vào bài giảng và tương tác với các học viên khác. Giảng viên đóng vai trò người hướng dẫn, định hướng.

Cách học và dạy này giúp học viên hiểu sâu và làm chủ các tri thức do chính mình tham gia xây dựng, thảo luận, tranh biện với các khái niệm mới trên nền tảng tri thức đã có. Giảng viên là người tạo điều kiện thuận lợi, quan sát và hướng dẫn học viên xây dựng nên kiến thức chứ không chỉ là người truyền thụ kiến thức.

Anh Hoàng Minh Báu, học viên lớp GEM#05 Hà Nội, hiện là Giám đốc trung tâm phát triển phần mềm Công ty Cổ phần Rikkeisoft chia sẻ: "Khi tham gia chương trình, vì vừa đi học vừa phải xử lý rất nhiều việc, luôn đến lớp trong tâm trạng mệt mỏi, tôi nghĩ mình sẽ phải cố gắng thật nhiều để không ngủ gật. Nhưng qua các buổi học tôi luôn bị thu hút vào các bài giảng".

Anh Hoàng Minh Báu nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại FSB (Ảnh: FSB).

Constructivism - "Từ khóa phép thuật" cho sự thành công

Ý niệm về triết lý kiến tạo đến với Chủ tịch HĐQT tập đoàn FPT Trương Gia Bình tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, trong cuộc trò chuyện với George Soros, một tỷ phú người Mỹ gốc Do Thái. Câu chuyện về công nghệ giáo dục dựa trên học thuyết kiến tạo do 6 nhà khoa học người Do Thái từng đoạt giải Nobel xây dựng két sắt máy lọc nước đã làm ông hào hứng. Ngay sau đó, ông khẳng định: Constructivism sẽ là "từ khóa phép thuật" cho sự thành công của tập đoàn FPT. Học thuyết kiến tạo là cách tốt nhất để FPT xây dựng một "tổ chức học tập".

Viện Quản trị & Công nghệ FSB - Đại học FPT có nhiều thuận lợi khi áp dụng học thuyết kiến tạo với những kinh nghiệm đã có trong hơn 20 năm thực hành quá trình học tập, giảng dạy dựa trên vấn đề thực tế (problem-based learning), thông qua dự án (project-based learning) trên nền tảng phương pháp lớp học đảo ngược (flipped classroom), Hollywood Teaching, 2C-Games.

Việc tranh luận trong lớp giữa các thành viên trọng nhóm, giữa các nhóm và với thầy luôn được khuyến khích. Nhờ đó, học viên luôn hào hứng với các hoạt động trong và ngoài lớp. Triết lý kiến tạo giúp chương trình đào tạo ở FSB luôn có tính thực tiễn cao, với sự tham dự của các CEO hay Chủ tịch HĐQT nhiều doanh nghiệp trong cương vị giảng viên.

Anh Trần Văn Hưng (học viên lớp Fem#48 Đà Nẵng), Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính chia sẻ: "Nhà trường mời rất nhiều thầy cô có kiến thức chuyên môn sâu các ngành học, kết hợp thuần thục lý thuyết với thực tiễn, truyền tải dễ hiểu, ngắn gọn và mang tính gợi mở tư duy giải quyết vấn đề cho học viên. Với những học viên là những người có kinh nghiệm làm việc, cách giảng dạy của các thầy cô giúp chúng tôi tích lũy được nhiều kiến thức xã hội phục vụ ngay cho công việc".

Anh Trần Văn Hưng tại Lễ tốt nghiệp MBA của FSB (Ảnh: FSB).

Là điểm đến của những người thầy lớn giàu tri thức hiện đại và trải nghiệm thực tế, chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại FSB cũng là nơi kiến tạo tri thức, kiến tạo những thành công lớn cho hàng nghìn nhà lãnh đạo, quản lý cao cấp của Việt Nam trong những năm qua.

Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT đã có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo quản trị, với hơn 10.000 cựu học viên là các nhà quản trị đang nắm giữ những trọng trách cao tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. FSB được xếp hạng Top 2 Trường đào tạo kinh doanh tốt nhất Việt Nam theo xếp hạng của Eduniversal và Top 25 chương trình Executive MBA tốt nhất Đông Á. FSB hiện tổ chức triển khai đào tạo MBA tại 4 thành phố Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

