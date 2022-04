Học gì trong tương lai bất định?

Kỹ năng công việc của thế kỷ 21

Theo báo cáo của Linkedin năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, thì 5 kỹ năng mềm cần nhất cho năm 2020 là khả năng sáng tạo (creativity), khả năng thuyết phục (persuasion), khả năng cộng tác (collaboration), khả năng thích nghi (adaptability) và trí tuệ cảm xúc (emotional intelligence). Tuy nhiên sau hai năm đại dịch Covid-19 hoành hành thì kỹ năng thích nghi trở thành kỹ năng quan trọng nhất đối với mỗi người, nhất là thế hệ trẻ. Theo đó, Adaptability là kỹ năng nền tảng giúp con người bình tĩnh, vững tâm đối diện với tương lai bất định và tiếp tục hành trình chưa biết sẽ ra sao. Hoặc là mỗi chúng ta luyện tập để trở thành người dễ thích nghi. Thực tế ngày nay mỗi người cũng đều biết là tương lai thế giới này luôn bất định.

Được biết, Trường Đại học Thái Bình Dương tại Khánh Hòa là một trong những cơ sở đào tạo ở miền Trung tiên phong đổi mới áp dụng mô hình giáo dục khai phóng để phù hợp với xu thế thời đại. Với phương châm "Học từ trải nghiệm", ĐH TBD thực hiện cam kết 5T với sinh viên như: Thực học - Tương tác - Toàn diện - Trao quyền - Thấu cảm, đặc biệt sinh viên được trao quyền để làm chủ quá trình học tập và phát triển toàn diện bản thân, tăng khả năng thích nghi linh hoạt trong kỷ nguyên số.

Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo của ĐH TBD là sinh viên có lộ trình phát triển rõ ràng qua từng năm học, từ khai phóng tiềm năng, khám phá ngành nghề đến phát triển chuyên môn, rồi làm chủ bản thân. Ở giai đoạn làm chủ bản thân bạn sẽ nắm rõ cảm xúc, năng lực, giới hạn, ước mơ của mình, v.v. đủ khả năng lập kế hoạch cho tương lai ngay khi tốt nghiệp, sẵn sàng dấn thân vào cuộc sống và phát triển sự nghiệp.

Một điểm nhấn ưu trội nữa của ĐH TBD là áp dụng chương trình tiếng Anh tiên tiến Assisted Self-learning (ASL) và M-Reader phù hợp năng lực của sinh viên theo từng lộ trình. Đồng thời thông qua Service Learning, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng mềm quan trọng như lập kế hoạch, quản lý dự án, làm việc nhóm, thông minh cảm xúc, giải quyết vấn đề, năng lực lãnh đạo, học cách quản lý rủi ro, học từ thất bại, trải nghiệm và thấu cảm những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, đặc biệt là khả năng thích nghi với các hoàn cảnh khác nhau.

Sinh viên trường ĐH Thái Bình Dương tổ chức gây quỹ từ thiện và tặng quà cho các em học sinh đồng bào Raglai (Khánh Sơn, Khánh Hòa) thông qua Service learning (Học từ phục vụ cộng đồng).

Thích nghi nhanh với công việc

TS Nguyễn Trùng Lập - Trưởng khoa CNTT Đại học Thái Bình Dương cho hay: "Tôi quan niệm học đi đôi với hành. Sinh viên phải làm và trải nghiệm nhiều hơn. Do đó, trong chương trình đào tạo chúng tôi đảm bảo trên 75% môn học yêu cầu sinh viên làm dự án (project); 50% giờ thực hành tại lớp; 90 giờ tự học thực hành, làm dự án tại IT Space và ADAI Lab; 100% sinh viên được thực tập nhận thức, thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp. Ngoài ra, sinh viên của khoa được bố trí làm bán thời gian tại nhiều doanh nghiệp đối tác trong các học kỳ, từ đó đúc rút thêm nhiều kinh nghiệm". Chính quá trình làm dự án tại IT Space và ADAI Lab sẽ trang bị cho sinh viên tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và tự học… Như năm 2020, sinh viên chuyên ngành tiếng Hàn khóa 2017 đã hoàn thành tốt kỳ thực tập tại doanh nghiệp với mức phụ cấp trên 8 triệu đồng, đặc biệt nhiều sinh viên trong số đó đã được nhận làm nhân viên chính thức với mức lương trên 20 triệu đồng/tháng.

Không chỉ ngành CNTT, Hàn Quốc học mà tất cả các ngành học khác của ĐH TBD như Tài chính - Ngân hàng, Du lịch, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật... sinh viên đều có thời gian thực hành từ 50% trở lên trong tổng số tín chỉ.

Sinh viên tham gia phát triển các dự án cho khách hàng ngay từ năm thứ 3 với mô hình doanh nghiệp IT tại Khoa CNTT, trường ĐH Thái Bình Dương.

Anh Phan Trương Sang - cựu sinh viên ĐH TBD, hiện là chuyên viên phòng khách hàng cá nhân Ngân hàng ACB Khánh Hòa cho hay: "Tôi làm việc tại ACB Khánh Hòa với vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân. Tôi cảm nhận được môi trường học tập trải nghiệm và các kỹ năng mềm do nhà trường trang bị giúp tôi hòa nhập nhanh vào công việc". Còn chị Võ Thị Kim Chi - Quản lý kinh doanh sự kiện Movenpick Resort Cam Ranh thì nhận định quá trình tham gia huấn luyện các kỹ năng liên quan đến xây dựng hình ảnh cá nhân và phỏng vấn xin việc của các nhóm sinh viên năm cuối ĐH TBD, thấy các bạn có thái độ chuẩn bị cho quá trình xin việc rất tốt.

Phải khẳng định rằng, cảm nhận của sinh viên, cựu sinh viên và đánh giá từ phía doanh nghiệp chính là thước đo quan trọng về chất lượng đào tạo của một trường đại học. Chất lượng cử nhân và kỹ sư tốt nghiệp ĐH TBD đang làm việc tại Khánh Hòa và nhiều tỉnh/thành khác đã minh chứng quá trình tiên phong áp dụng mô hình giáo dục khai phóng để tăng khả năng thích nghi trong tương lai bất định là đúng xu thế thời đại 4.0.