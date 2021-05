Học chương trình 9+ ngành thiết kế đồ họa ở đâu?

Dân trí Với sự góp sức của Học viện Nghệ thuật và Thiết kế Monster Lab trong việc xây dựng chương trình học ngành Thiết kế đồ họa, chương trình hoàn toàn đổi mới về tư duy giảng dạy và phương pháp đào tạo được trường CĐ Nghệ thuật HN triển khai từ năm 2021.

Dành cho các em học sinh tốt nghiệp THCS muốn học nghề chuyên nghiệp ngay từ lớp 10, Chương trình 9+ là một hướng phân luồng giáo dục phổ thông được Bộ LĐ-TB&XH đẩy mạnh với mục tiêu đến năm 2025 có thể phân luồng 40% học sinh vào học các trường nghề. Đây là hướng đi giúp các em học sinh định hướng nghề nghiệp sớm, rút ngắn thời gian và chi phí học tập.

Lộ trình học tập dành cho các bạn học sinh lựa chọn chương trình 9+

Hướng tới mục tiêu đào tạo các nhà thiết kế trẻ có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã mời Học viện Nghệ thuật & Thiết kế Monster Lab tham gia xây dựng giáo trình và hỗ trợ đào tạo. Điều này đã mang đến cho chương trình nhiều điểm khác biệt vượt trội.

Học viện Monster Lab đánh giá đúng tầm quan trọng và đưa tư duy thiết kế vào giảng dạy.

Nhiều người cho rằng, học thiết kế đồ họa là học phần mềm Photoshop, Ai, InDesign. Việc học thành thạo công cụ giúp người học tiệm cận rất nhanh với nghề, làm ra sản phẩm với thời gian học ngắn nhưng khi yêu cầu công việc ngày càng cao, hay muốn thiết kế cho các nhãn hàng từ trung đến lớn, lỗ hổng kiến thức sẽ dần lộ ra - bế tắc không biết làm thế nào để sáng tạo ý tưởng, truyền tải thông điệp; làm thế nào để khách hàng lựa chọn thiết kế của mình....

Để tạo ra những "nội dung thị giác" hiệu quả, có rất nhiều thứ ta cần thẩm thấu, cần làm phong phú thế giới quan cũng như đa dạng cách tư duy hình ảnh. Sinh viên Chương trình 9+ ngành thiết kế đồ họa được Monster Lab hỗ trợ giảng dạy từ bản chất của thị giác, khám phá tất cả các chi tiết đồ họa, thấu hiểu cách tư duy thiết kế, từ đó, nền móng nhận thức của mỗi sinh viên được đào sâu và vững chãi.

Các em học sinh hăng say thực hành trong giờ học về màu sắc

Hệ đào tạo thiết kế đồ họa chính quy có module Motion Graphics

Thiết kế đồ họa ngày nay không còn dừng lại ở những sản phẩm tĩnh. Đồ họa chuyển động (Motion Graphics) đang ngày càng phát triển và chiếm lĩnh thị trường. Để làm được Motion Graphics, sinh viên phải có nền tảng đồ họa vững chắc, cộng với tư duy về chuyển động, âm thanh và nhất là tư duy về hiệu ứng thị giác. Một sinh viên được học Motion Graphics một cách bài bản, chuyên nghiệp thì khả năng tổng hòa về thiết kế sẽ càng tiến xa hơn. Module Motion Graphics là một điểm độc đáo khác biệt trong chương trình đào tạo này. Vì vậy, sinh viên ngành thiết kế đồ họa của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội sẽ có lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn so với sinh viên của các trường đại học khác.

Học từ những người làm nghề chuyên nghiệp

Nghề thiết kế đồ họa là nghề sống cùng nhịp thở của thời đại, liên tục cập nhật những xu hướng mới. Được học tập dưới sự hướng dẫn của những người đang sống và sáng tạo trong dòng chảy ấy là cách mà đôi tay và khối óc chiếm lĩnh nghề nhanh nhất và vững vàng nhất. Monster Lab muốn tạo ra môi trường học tập như một studio thực thụ. Format đào tạo này đã may mắn thu hút các Art Director (Giám đốc nghệ thuật) chinh chiến tại các Agency lớn nhỏ gia nhập biệt đội giảng viên của Monster Lab. Họ đều là những nhà thiết kế đang làm nghề chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm và yêu thích chia sẻ kiến thức.

Học trực tiếp thông qua dự án Monster Line - kết nối sinh viên với doanh nghiệp

Hướng tới phương châm "go straight to the market", sinh viên Chương trình 9+ ngành Thiết kế đồ họa còn được tham gia chương trình kết nối việc làm với doanh nghiệp, thực hiện các dự án thiết kế ngay trong quá trình học.

Key visual thực hiện bởi sinh viên Monster Lab trong môn Thiết kế sự kiện, được Tập đoàn IB Group sử dụng quảng bá hình ảnh cho Liveshow Người Tình

Từ sự khác biệt trong tư duy giảng dạy cũng như phương pháp đào tạo, Monster Lab đã khẳng định được tên tuổi trong lĩnh vực đào tạo, được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao. Chia sẻ từ quá trình nhiều năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam - Giám đốc sản xuất chương trình liveshow "Người tình" đánh giá: "Nhân lực ngành thiết kế đồ họa ngày càng nhiều nhưng chất lượng, tính ứng dụng, sự sáng tạo lại đang tỷ lệ nghịch. Các bạn sinh viên được học ở một môi trường như Monster Lab phải rất trân trọng vì Monster Lab có mạng lưới networking lớn, tạo điều kiện cho các bạn được học, được trải nghiệm, được ứng dụng ngay vào thực tế".

