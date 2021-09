Học bổng Honda - chắp cánh cho sự phát triển tương lai thế hệ trẻ

Dân trí Qua 14 năm được phối hợp tổ chức bởi Honda Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Viện Chiến lược & Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS), Học bổng Honda đã mang lại giá trị phát triển cho tài năng trẻ nước nhà.

Với tiền thân là Giải thưởng Honda Y-E-S được tổ chức nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái tại các nước châu Á đang phát triển, gồm Việt Nam, Ấn Độ, Lào, Campuchia, Myanmar và Bangladesh, qua 14 năm, có 140 thí sinh xuất sắc ngành khoa học - kỹ thuật đạt "Giải thưởng Honda Y-E-S", 43 thí sinh nhận "Phần thưởng Y-E-S Plus" để tiếp tục học thạc sỹ/tiến sỹ hoặc thực tập tại Nhật Bản.

Từ năm 2020, HVN hợp tác với NISTPASS và Bộ Giáo dục & Đào tạo, mở rộng quy mô "Giải thưởng Honda Y-E-S" với tên gọi mới: Honda Award (Học bổng Honda).

Giá trị của Học bổng Honda trên con đường phát triển sự nghiệp của người trẻ

Cùng trò chuyện với Nguyễn Ngọc Thanh Huy (ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG TPHCM) và Nguyễn Trần Hà Anh (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN) - 2 trong 6 cá nhân xuất sắc đạt Honda Award 2020 để hiểu rõ hơn về giá trị Học bổng này đem lại.

Chia sẻ về cơ duyên đến với Honda Award 2020, Thanh Huy cho biết bạn tiếp cận thông qua phòng Công tác sinh viên trường khi nhiều anh chị, thầy cô nói rằng đây là học bổng này rất đáng thử sức. Còn Hà Anh cũng đã chủ động nắm thông tin này thông qua email nhà trường.

Để trở thành người được chọn có lẽ không phải đơn giản, nhưng hành trình, "cuộc đua" tham dự Học bổng Honda 2020 đó cũng đem lại nhiều trải nghiệm và kỷ niệm thú vị.

Thanh Huy là thí sinh duy nhất đến từ khu vực phía Nam và mới là sinh viên năm 3, trong khi các anh chị đều đã năm 4 hoặc vừa ra trường nên tính chọn lọc rất cao: "Hơn 800 hồ sơ dự thi, 186 hồ sơ được chọn vào vòng 2 để viết luận. Sau đó chỉ còn 30 hồ sơ lọt vào vòng phỏng vấn và học bổng cao nhất chỉ dành cho 6 người". Với Huy đó là kỷ niệm tuyệt vời, là hành trình bản thân bạn đã nỗ lực rất nhiều.

Nguyễn Ngọc Thanh Huy (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM).

Hà Anh thấy rằng Học bổng Honda tổ chức 3 vòng và mỗi vòng đều cách nhau một khoảng thời gian nhất định (bao gồm xét hồ sơ, viết luận, phỏng vấn), không giống những học bổng chỉ yêu cầu chuẩn bị chu đáo một bộ hồ sơ để làm công cụ cạnh tranh. Vì vậy hành trình này tất nhiên mang đến nhiều hồi hộp cho ứng viên nhưng cũng làm bạn ấy cảm thấy rất hăng hái trước mỗi lần chuẩn bị.

Đặc biệt, Hà Anh hào hứng nói về vòng viết luận và phỏng vấn: "Với chủ điểm đưa ra đều là những lĩnh vực em hoàn toàn không có nhiều kiến thức, như sản xuất ô tô, kinh doanh, thậm chí là triết lý nhân sinh hay lược sách lãnh đạo. Cách thuộc Hội đồng tuyển chọn đưa ra câu hỏi, gợi ý trả lời và nhìn nhận vấn đề đã làm những trải nghiệm đó trở nên thật thú vị và khó quên".

Nguyễn Trần Hà Anh (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN).

Học bổng Honda có giá trị như thế nào với bản thân các bạn trẻ cũng như việc phát triển sự nghiệp trong tương lai?

Nhờ Học bổng Honda, Thanh Huy đã tiếp tục đầu tư vào giáo dục của bản thân như học ngoại ngữ, chứng chỉ nghiệp vụ… và trở thành giáo viên dạy kỹ năng sống tại TPHCM. Cũng nhờ danh hiệu này, Huy được coi là một trong những sinh viên truyền cảm hứng. Đối với Hà Anh, Học bổng lớn từ Honda khích lệ, động viên rất nhiều cho người trẻ trên con đường nghiên cứu.

Đặc biệt, cả 2 bạn trẻ đã có cơ hội tiếp xúc và kết nối với bạn bè từ nhiều lĩnh vực trên khắp mọi miền cả nước. Đến giờ họ vẫn còn giữ liên lạc, đây là cũng là giá trị lớn mà Học bổng Honda đem lại: Kết nối mạng lưới những người trẻ nhiệt huyết.

Chia sẻ kinh nghiệm chinh phục Honda Award 2021

Thanh Huy: "Đầu tiên phải có sự chuẩn bị tốt, lên kế hoạch từ trước đó 1 năm về bảng điểm, thành tích nghiên cứu. Thứ hai, em tin sự chân thành và cầu thị là điều giúp chạm tới trái tim của Ban giám khảo. Thứ ba, học bổng Honda có giá trị hấp dẫn và tính cạnh tranh cao là không thể tránh khỏi và đối thủ lớn nhất phải vượt qua là bản thân của ngày hôm qua".

Hà Anh: "Mỗi vòng thử thách đều vô cùng phong phú về nội dung, thí sinh khó lòng chuẩn bị bài tủ từ trước. Thí sinh của năm nay nên cố gắng đọc, tìm hiểu đa dạng các vấn đề xã hội để không bị bỡ ngỡ bởi câu hỏi của Hội đồng Tuyển chọn".

Ngoài ra, câu hỏi không có đáp án đúng sai tuyệt đối, nó được dùng để đánh giá tư duy của thí sinh. Do đó, Honda Award là sân chơi mà bạn có thể thỏa sức thể hiện bản thân mình.

Honda Award 2021 khởi động

Học bổng Honda đã quay trở lại và chính thức khởi động vào tháng 9 dành cho sinh viên 2 năm cuối hoặc mới tốt nghiệp trong năm 2021 thuộc các trường Đại học Khối Khoa học Kỹ thuật và Khối ngành nghề khác.

3 suất học bổng Honda Y-E-S (giải xuất sắc), mỗi suất gồm học bổng 70 triệu đồng và một xe máy Honda Vision. Trong 4 năm kể từ khi nhận học bổng, sinh viên có cơ hội nhận thêm Học bổng Y-E-S Plus với các giá trị đa dạng phù hợp với nhiều dự định tương lai, gồm:

Học bổng 235 triệu đồng khi tham gia nghiên cứu sau đại học hoặc tham gia thực tập tối thiểu 1 năm tại Nhật Bản; học bổng 165 triệu đồng khi tham gia thực tập tối thiểu 10 tuần đến dưới một năm tại Nhật Bản; học bổng 70 triệu đồng khi các bạn tiếp tục trở lại Nhật Bản để nghiên cứu sau đại học, sau khi kết thúc khóa thực tập.

Ngoài giải xuất sắc, ban tổ chức sẽ trao 100 giải khuyến khích, mỗi giải là suất học bổng trị giá 10 triệu đồng.

