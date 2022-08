Hành trình đạt học bổng 100% tại BUV của cậu học sinh đam mê IT

Hành trình theo đuổi đam mê lập trình …

"Nhiều người tưởng mình lựa chọn ngành công nghệ thông tin vì khiếm khuyết của bản thân, như thể đó là con đường khả thi duy nhất. Nhưng thật ra con đường theo đuổi đam mê của mình lại hoàn toàn ngược lại, tình yêu với máy tính đã đến với mình từ trước đó rồi!" - Quang cười xòa khi nhớ lại thuở đầu "bén duyên" với máy tính. Quang bắt đầu làm quen với máy tính từ rất sớm: Cậu học sinh bắt đầu học đánh máy ngay sau biết viết. Khi đến trường, vì gặp khó khăn với việc ghi chép trong các tiết học nên Quang sử dụng máy tính nhiều hơn và ngày càng say mê với thế giới công nghệ. "Tiếp xúc nhiều, mình dần khám phá ra những kiến thức mới lạ cùng tiềm năng vô hạn mà công nghệ có thể làm được".

Tìm hiểu sâu hơn về thế giới máy tính, Quang nhận ra niềm đam mê của mình lại có thể giúp cậu vươn xa khỏi những giới hạn của cơ thể. Cậu học trò nhỏ bắt đầu đặt mục tiêu "lập trình" bản thân để có thể cháy hết mình với đam mê. Biết giọng nói của mình đôi khi không được rõ ràng, Quang luôn nỗ lực trong giao tiếp nhằm trả lời câu hỏi của thầy cô trên lớp hay thể hiện những ý kiến cá nhân. Dẫu giọng nói có lúc là cản trở trong việc biểu đạt ý tưởng, em vẫn kiên trì hăng hái giơ tay phát biểu, trở thành gương mặt sôi nổi nhất trong các tiết học. Xuyên suốt 3 năm là học sinh trường THPT Sơn Tây, Quang còn là một trong những học sinh xuất sắc nhất lớp, luôn luôn cởi mở và không ngần ngại giúp đỡ bạn bè trong học tập. Không chỉ vậy, Quang cũng tiến gần hơn với ước mơ trở thành lập trình viên của mình với việc tham gia vào đội tuyển HSG Tin học của trường.

Thiện Quang, tân Quán quân học bổng Đại sứ Vương quốc Anh của BUV 2022, từng là một học sinh xuất sắc của trường THPT Sơn Tây.

Với sở thích thuyết trình, Quang tích cực luyện tập ngữ điệu, phong thái và kịch bản thật kỹ càng. Cậu còn chủ động đề bạt mình thành trưởng nhóm mỗi lần thầy cô yêu cầu thực hiện bài tập thuyết trình nhóm, lên kế hoạch và phân bổ đầu việc chi tiết cho các thành viên trong nhóm. "Những khiếm khuyết bẩm sinh có thể gây ra cho mình nhiều khó khăn trong giao tiếp, nhưng bù lại mình học được cách quan sát, lắng nghe và suy nghĩ sâu sắc hơn" - Quang cho hay.

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Quang đã "gặp nhau" giữa điểm giao của hành trình theo đuổi đam mê và tìm kiếm cơ hội học tập chuyên nghiệp như thế. Thiện Quang cho biết một trong những điều đầu tiên thu hút cậu ở BUV là chương trình đào tạo tiên tiến từ Anh Quốc, rất sát với yêu cầu công việc của một lập trình viên tương lai mà cậu đã tìm hiểu rất kỹ từ trước. Không chỉ vậy, sinh viên BUV còn có nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế hay đi thực tập phát triển bản thân qua chương trình 3 tháng học, 3 tháng nghỉ, đồng thời cũng có những lớp học kỹ năng bổ trợ tự chọn hay hoạt động kết nối với các doanh nghiệp lớn trong ngành v.v… Những điều này khiến Quang ấn tượng và hứng thú.

Và nỗ lực không ngừng nghỉ giành học bổng 100% của BUV

"Rung động" với BUV là vậy nhưng để có thể chạm tay vào ước mơ của mình, Nguyễn Thiện Quang phải vượt qua hành trình không hề đơn giản. Chàng trai trẻ hiểu rằng nỗ lực tự thân là chìa khóa để mở cánh cửa vào BUV, bắt đầu với việc học tiếng Anh: "Động lực lớn nhất thôi thúc mình học ngoại ngữ đến từ việc mình thường xuyên phải đọc tài liệu lập trình nước ngoài và mơ ước được học tập ở môi trường quốc tế sử dụng tiếng Anh 100% như BUV. Vậy nên, mình cố gắng tạo thói quen tư duy, đọc, viết và phản xạ bằng tiếng Anh khi tự học ở nhà".

Bên cạnh bài luận bằng tiếng Anh xuất sắc và một bộ hồ sơ chỉn chu, Thiện Quang còn chinh phục ban tuyển sinh BUV bằng những dấu ấn vô cùng ấn tượng. Ngay từ khi học cấp 3, Quang đã đi làm trợ giảng cho một trung tâm lập trình ở Hà Nội, giúp đỡ các giảng viên ở đây trong giảng dạy cũng như hỗ trợ học sinh trong quá trình học lập trình.

Ngay từ khi học cấp 3, Quang (áo nâu, ngoài cùng bên trái) đã đi làm trợ giảng cho một trung tâm lập trình ở Hà Nội.

Quang còn tham gia vào chuyến đi tình nguyện đến thăm và hỗ trợ những trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng Thụy An. Quá trình làm từ thiện này lại giúp Quang có được những bài học chiêm nghiệm sâu sắc: "So với các bạn, mình thấy bản thân còn quá may mắn vì còn được đi học, thể hiện được suy nghĩ bản thân. Vậy nên có những lúc chán nản, mình thường nhớ lại khoảng thời gian ở đây và tự hỏi: Tại sao mình không thể tiếp tục cố gắng?"

Tham gia vào chuyến đi tình nguyện đến thăm và hỗ trợ những trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng Thụy An, Quang (thứ 5 từ trái sang) có được những bài học chiêm nghiệm sâu sắc.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới cùng BUV, tân quán quân học bổng Đại sứ Vương quốc Anh năm 2022 cho biết sẽ không chỉ tập trung vào việc học, mà còn mong muốn thành lập câu lạc bộ về khoa học máy tính, cũng như thành lập và dẫn dắt đội tuyển lập trình thi đấu của trường tham gia các cuộc thi. Hình dung về phiên bản của mình sau 3 năm học sắp tới, Thiện Quang đặt mục tiêu trở thành một lập trình viên giỏi, phát triển được thật nhiều công nghệ có ích cho cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ cho những học sinh đồng hoàn cảnh trong học tập. Thiện Quang cũng mong muốn tiếp tục chung tay giúp đỡ cộng đồng người khuyết tật, lan tỏa nguồn cảm hứng, để thêm nhiều bạn trẻ đặc biệt dám vượt ra khỏi rào cản , tự tin theo đuổi đam mê : "Dù bạn khác biệt, đừng bao giờ tự ti, đừng từ bỏ! Hãy cứ đam mê, không ngừng nỗ lực, bạn sẽ đạt được điều mình mơ ước!"