Hàn Quốc: Cứ ba học sinh sẽ có một em suy nghĩ muốn tự tử

Dân trí Một trong số ba học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Hàn Quốc đã suy nghĩ về việc tự tử trong năm qua do gánh nặng học tập, theo một cuộc khảo sát của Yonhap.

Trong một cuộc thăm dò ý kiến của 5.669 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do Viện Chính sách Thanh niên Quốc gia do nhà nước điều hành từ tháng 7 đến tháng 10 năm ngoái, 27% cho biết họ đã nghĩ đến việc quyên sinh, 35% sinh viên nữ nói như vậy, so với 19,6% sinh viên nam.

Cuộc thăm dò cho thấy, khi được hỏi về lý do nghĩ đến việc tự tử, 39,8% cho biết các vấn đề học tập, chẳng hạn như điểm số ở trường và căng thẳng trong học tập, tiếp theo là lo lắng về tương lai và nghề nghiệp (25,5%), xung đột gia đình (16%), xung đột với bạn học (4,8%) và khó khăn kinh tế (1,7%).

Học sinh rời khỏi phòng thi sau khi tham dự Kỳ thi Kiểm tra năng lực học tập tại trường Cao đẳng Quốc gia năm 2020. Ảnh: Yonhap

Viện Chính sách Thanh niên Quốc gia cho biết, tỷ lệ sinh viên nghi ngờ tự tử có sự khác biệt nhỏ tùy thuộc vào mức độ kinh tế.

Khi mức độ đời sống, kinh tế của các học sinh được chia thành cao, trung bình và thấp hơn, 43,6% học sinh có điều kiện ở mức cao nghĩ đến việc tự tử, so với 39,3% ở mức trung bình và 29,3% ở mức dưới.

Cuộc khảo sát được thực hiện với mục đích kiểm tra việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, được chính phủ Hàn Quốc phê chuẩn năm 1991, và thúc đẩy quyền con người của trẻ em và thanh thiếu niên.

Cuộc khảo sát này cũng đã thăm dò ý kiến của 2.954 học sinh tiểu học từ lớp bốn đến lớp sáu.

27% trong tổng số 8.623 sinh viên cho biết họ đã cảm thấy buồn hoặc chán nản không có lý do trong năm qua, trong khi 23,6% nói rằng họ cảm thấy muốn nghỉ học.

Phạm Chu Quang Minh (Theo KoreaTimes)