Hai nữ sinh vật lộn, đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều người

Mới đây, mạng xã hội Facebook xôn xao clip hai nữ sinh đánh nhau tới tấp ở cổng trường khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip, hai nữ sinh lao vào túm tóc, đánh nhau tới tấp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác nhưng không ai vào can ngăn. Trong lúc đánh nhau, hai nữ sinh lăn xuống ruộng phía trước cổng trường. Tiếp đến, một nữ sinh liên tiếp bị đạp vào mặt và đầu, mặc cho người dính đầy bùn đất.

Hai nữ sinh đánh nhau tới tấp ở cổng trường (Ảnh: Cắt từ clip trên mạng xã hội).

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào ngày 15/11 tại cổng Trường THCS Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 19/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS Phùng Giáo xác nhận về hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội và hai nữ sinh đánh nhau là học sinh của nhà trường (một em học lớp 8 và một em học lớp 9).

Theo thầy Tuấn, sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã yêu cầu hai em viết bản tường trình và báo cáo sự việc đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc.

Hai nữ sinh đánh nhau tới tấp ở cổng trường. (Video: FB)

"Nguyên nhân ban đầu được xác định do các em có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhà trường không có tiết học. Hôm đó các em rủ nhau đến trường và xảy ra vụ việc. Hiện, lực lượng công an đang điều tra xác minh vụ việc, chúng tôi cũng đang đợi kết quả điều tra từ công an để có biện pháp xử lý đối với hai em", thầy Tuấn cho biết thêm.