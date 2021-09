Hải Dương: Học sinh đầu và cuối cấp được đến trường từ ngày 15/9

Dân trí Trên cơ sở đề xuất của Sở GD-ĐT, chiều 10/9, UBND tỉnh Hải Dương đã đồng ý cho học sinh các lớp: 1, 5, 6, 9, 10 và 12 đi học trực tiếp tại trường từ ngày 15/9.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu chỉ dạy học một buổi/ngày và không tổ chức ăn bán trú; chưa tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống do các công ty phối hợp tổ chức.

Học sinh các lớp 1, 5, 6, 9, 10 và 12 của Hải Dương chính thức được tới trường từ ngày 15/9. (Ảnh: Thế Anh).

Điều kiện cho học sinh đi học trở lại là cơ sở giáo dục được đánh giá an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 626/QĐ-BCĐ ngày 25/2/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương...

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện phối hợp ngành y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm miễn phí RT-PCR theo mẫu gộp cho 100% số cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh trước khi tổ chức dạy học trực tiếp.

Đồng thời đơn vị này chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh đi học trở lại bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Nguyễn Dương