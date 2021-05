Hà Nội: Học phí của nhiều trường quốc tế từ 500 - 700 triệu đồng/năm

Dân trí Năm học 2021 - 2022, học phí của nhiều trường quốc tế tại Hà Nội tăng nhẹ. Theo đó, mức học phí từ bậc mầm non tới THPT dao động từ hơn 300 tới gần 700 triệu đồng/năm.

Trường Quốc tế ParkCity Hà Nội (ISPH)

Nằm trong nhóm các Trường quốc tế hàng đầu theo hệ giáo dục Anh tại Việt Nam, ISPH vừa công bố mức học phí và các chương trình ưu đãi tài chính cho năm học 2021-2022 như sau:

Biểu phí năm học 2021 - 2022 của ISPH (đơn vị: đồng)

Mức học phí mới của trường dao động từ 295,3 triệu đồng/năm cho khối mầm non đến 533,6 triệu đồng/năm cho khối Trung học. So với năm học 2020-2021, học phí năm học mới của ISPH có tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn so với các trường thuộc top đầu về học phí như UNIS hoặc Concordia, BIS trung bình từ 15 - 20%.

Năm học 2021-2022, ISPH còn áp dụng chương trình Ưu đãi cho đăng ký nhập học sớm. Theo đó, nếu phụ huynh đóng học phí sớm cho con trước ngày 1 tháng 6 sẽ nhận được mức giảm phí tương đương với 4% trên tổng tiền đã đóng.

Ngoài khoản học phí nêu trên, phụ huynh cần nộp thêm các khoản khác như phí ghi danh 18,6 triệu đồng cho khối Mầm non và 37,3 triệu đồng cho các khối lớp còn lại; phí xây dựng trường 46,6 triệu đồng và tiền đặt cọc 35 triệu đồng - phụ huynh sẽ được nhận lại khoản này khi con thôi học tại trường.

Các loại phí không bắt buộc khác như xe bus, ăn trưa, học ngoại khóa... không được công bố trong biểu phí của trường mà được tính dựa theo nhu cầu sử dụng của từng học sinh.

ISPH có các cấp học từ mầm non đến lớp 10 bậc THPT và dự kiến có lứa tốt nghiệp đầu tiên vào năm 2025. Học sinh được học theo chương trình Quốc gia Anh, chương trình Tiểu học quốc tế (IPC), Trung học quốc tế IGCSEs và Tú tài Anh/Dự bị đại học A - Levels.

Về quy trình tuyển sinh, học sinh muốn nhập học tại trường sẽ phải trải qua bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào dựa trên các tiêu chí Tiếng Anh, Toán, Tư duy và Lý luận có mức phí 3,7 triệu đồng. Khoản phí này sẽ được hoàn lại cho phụ huynh nếu học sinh nhập học tại trường sau đó.

Trường quốc tế Liên hiệp Quốc Hà Nội (UNIS)

Là trường có mức học phí trung bình cao nhất trong các trường quốc tế hiện nay tại Hà Nội, với mức học phí cả năm dao động từ 14,370 USD (khoảng 333 triệu đồng) cho lớp Mầm non 3 tuổi đến 30,0880 USD (khoảng 716 triệu đồng) cho lớp 11 và 12.

Bảng học phí năm học 2021 - 2022 của UNIS (đơn vị: USD)

Ngoài ra, phụ huynh cần đóng thêm các loại phí bắt buộc khác của trường mà không được hoàn lại và không được chuyển nhượng gồm:

Phí ghi danh: 1.200 USD / học sinh. Đây là khoản phí đóng một lần và phải được nộp trước khi học sinh chính thức nhập học tại trường. Nếu học sinh nghỉ học tại trường trong khoảng thời gian hơn hai năm và sau đó nhập học lại, học sinh sẽ phải nộp lại phí ghi danh này.

Phí xây dựng trường (đóng hàng năm): Đối với lớp mẫu giáo lớn 5 tuổi đến lớp 12 là 3.000 USD/học sinh, đối với lớp mẫu giáo nhỡ 4 tuổi là 1.500 USD/học sinh.

Các loại phí khác không bao gồm trong học phí gồm xe buýt hai chiều: 1.100 USD/học sinh/năm (một chiều 660 USD) hoặc 600 USD mỗi học kỳ, tiền ăn, dã ngoại, hỗ trợ ngôn ngữ, sự kiện thể thao…

Được biết, UNIS hiện đang giảng dạy theo chương trình IB từ khối tiểu học đến hết THPH, khối mầm non và lớp 1 hiện đang giảng dạy theo chương trình Early Childhood curriculum.

Trường quốc tế Concordia Hà Nội

Bảng học phí năm học 2021 - 2022 của trường Concordia (đơn vị: đồng)

Là trường theo hệ thống giáo dục Mỹ, Concordia năm học tới có mức học phí cao nhất là 686,977,200 đồng/năm cho lớp 11 và 12 và 391,903,200 đồng/năm cho lớp mẫu giáo nhỡ 4 tuổi.

Ngoài ra, phụ huynh cần nộp thêm phí Xây dựng hàng năm là 46,800,000 đồng. Các loại phí đóng một lần khác gồm phí thi tuyển sinh 9,360,000 đồng, phí ghi danh sau khi được nhận vào trường là 23,400,000 đồng.

Học phí không bao gồm tiền ăn, dã ngoại, sự kiện thể thao, đồng phục, phí xe buýt 30,000,000 đồng/năm …

Phí ghi danh phải được nộp trong vòng 5 ngày sau khi học sinh xác nhận nhập học tại trường để được xếp lớp và trước khi học sinh có thể bắt đầu theo học. Đây là khoản phí không được hoàn lại và không được chuyển nhượng nếu học sinh không thể theo học. Với việc ghi danh liên tục, phí ghi danh chỉ phải thanh toán một lần. Nếu học sinh nghỉ học tại Concordia hơn hai năm và sau đó muốn đăng ký học lại thì phải nộp lại phí ghi danh này.

Ngoài những khoản phí trên, phụ huynh cũng cần đóng thêm tiền đặt cọc là 23.400.000 đồng/học sinh, gia đình học sinh hiện đang theo học tại trường cũng phải đóng khoản tiền đặt cọc này để giữ chỗ cho năm học tới và sẽ được khấu trừ vào học phí cho năm học tiếp theo.

Trường quốc tế Hà Nội (HIS)

HIS đã công bố mức học phí mới cho năm học 2021- 2022 từ khá sớm cụ thể như sau (đơn vị: đồng):

Bảng học phí của trường quốc tế Hà Nội (đơn vị: đồng)

Theo đó, mức phí thấp nhất ở bậc mầm non là 396,480,000 đồng và cao nhất là 636,000,000 đồng cho lớp 11-12. Nếu đóng học phí theo kỳ hoặc theo quý mức phí sẽ cao hơn lần lượt là 3% và 4%.

Phí kiểm tra đầu vào của trường là 4,500,000 đồng. Học sinh đăng ký nhập học cho năm học 2021-2022 sẽ được miễn phí này.

Phí giữ chỗ là 24,000,000 đồng và được thanh toán sau khi gia đình nhận được thư mời nhập học tại HIS để giữ chỗ cho học sinh vào đầu mỗi năm học. Phụ huynh sẽ được nhận lại 50% mức phí này nếu không nhập học tại HIS sau đó, hoặc sẽ được trừ vào phí ghi danh nếu tiếp tục nhập học tại trường.

HIS hiện đang giảng dạy theo chương trình IB.

Trường quốc tế Anh Hà Nội (BIS)

Trong nhóm các trường quốc tế hàng đầu tại Hà Nội, hiện nay trường BIS vẫn chưa công bố mức học phí của năm học 2021-2022. Dưới đây là mức phí tham khảo của trường năm học 2020-2021 (đơn vị: đồng):

Bảng học phí của trường quốc tế Anh Hà Nội (đơn vị: đồng)

Theo đó, mức học phí của BIS dao động từ 258,300,000 đồng cho lớp mầm non 2 tuổi đến 730,800,000 đồng cho lớp 13 (tức THPT 18 tuổi).

Ngoài học phí, phụ huynh sẽ cần đóng thêm phí kiểm tra đầu vào là 3,500,000 đồng; Phí nhập học là 70,800,000 đồng và tiền đặt cọc 23,600,000 đồng. Trong đó, phí đặt cọc sẽ được hoàn lại nếu phụ huynh gửi thông báo rút học 90 ngày trước khi học sinh nghỉ học.

Phí xe buýt không được nhà trường công bố trên biểu phí.

Trường quốc tế Anh Hà Nội hiện đang giảng dạy theo hệ thống giáo dục Anh.

Nhật Hồng