Giúp trẻ phát triển toàn diện

Dân trí Ở độ tuổi tiểu học, để tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất, trẻ cần được chuẩn bị hành trang tâm lý, sức khỏe. Cách tiếp cận sáng tạo và khoa học sẽ giúp trẻ khỏe mạnh, sẵn sàng học hỏi và phát triển toàn diện.

Cộng hưởng nhiều yếu tố

Nhiều thập kỷ qua, các nghiên cứu đã chứng minh một hệ thống giáo dục toàn diện cần có mối liên hệ giữa sự phát triển xã hội, tình cảm, nhận thức và học tập cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.

Theo nhà nghiên cứu Laura E. Hernández, giáo dục để trẻ phát triển toàn diện ưu tiên đảm bảo nhu cầu tìm hiểu xã hội của trẻ, để trẻ phát huy hết tiềm năng. Kết quả của sự phát triển toàn diện phụ thuộc vào khả năng tiếp cận các cơ hội học tập sâu hơn trong và ngoài trường học, cũng như môi trường học đường và các mối quan hệ của học sinh.

Trẻ em không chỉ cần phát triển toàn diện về trí tuệ, mà còn về thể chất và cảm xúc

Các hệ thống giáo dục có định hướng phát triển toàn diện cho học sinh sẽ thúc đẩy việc học tập và phát triển lành mạnh của trẻ. Điều này bao gồm thiết kế môi trường học tập để hỗ trợ trẻ; phát triển chương trình học tập, hướng dẫn và đánh giá để trẻ học sâu hơn; có chính sách để giúp trẻ trau dồi thêm các kỹ năng mềm như: kỹ năng làm việc nhóm, hoặc giải quyết vấn đề. Ngoài ra, các chương trình học ngoại khóa cũng đóng vai trò quan trọng để trẻ phát triển toàn diện về thể chất và có một tinh thần lành mạnh, hạnh phúc.

Cân đối giữa trí lực và thể lực

Chìa khóa để đứa trẻ có cuộc sống tích cực và hạnh phúc, là hãy để đứa trẻ đó phát triển toàn diện một cách tự nhiên. Để làm được điều đó, phụ huynh, nhà trường cần thiết lập những quy tắc nuôi dạy trẻ phù hợp về kiến thức, kỹ năng và sức khỏe.

Hãy để các con được phát triển một cách tự nhiên

Khi ở nhà, phụ huynh nên khuyến khích các khả năng đặc biệt, hoan nghênh và khen ngợi những nỗ lực, tôn trọng các cách tiếp cận kiến thức khác nhau của trẻ. Khuyến khích trẻ đọc sách sẽ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, kỹ năng đọc và giúp chúng tư duy tích cực. Ngoài ra, xen kẽ giữa thời gian học và đọc, cha mẹ cũng nên sắp xếp thời gian cho các con vận động. Với chỉ thị giãn cách xã hội hiện nay, các con ít có cơ hội được gặp gỡ và vui chơi với bè bạn, thì các hoạt động trong nhà giữa ba mẹ, anh chị em cũng là một cách để phát triển thể chất, tinh thần. Việc gia đình cùng quây quần dùng bữa, chơi thể thao, hoặc chơi các trò chơi sẽ giúp con phát triển nhiều về mặt cảm xúc.

Theo thầy Nathan Bennetts, Trưởng Khối Tiểu Học Lớn trường Quốc Tế Saigon Pearl, nhà trường nên trao cho trẻ cơ hội được bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình: "Trong những tiết học, giáo viên cần lồng ghép các hoạt động phát triển kỹ năng mềm chứa đựng chủ đề và giá trị như: sự chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, hay cùng sửa đổi, chấp nhận những điểm mạnh cũng như yếu điểm của nhau… Giáo viên nên khen ngợi những nỗ lực và cố gắng của trẻ."

Tại trường Quốc tế Saigon Pearl phương pháp dạy để trẻ phát triển toàn diện là mục tiêu giáo dục cốt lõi. Nhà trường luôn chú trọng phát triển đồng đều để các em được trang bị những kiến thức, kỹ năng và tinh thần tích cực nhất để trở thành công dân toàn cầu trong tương lai", thầy Nathan nhấn mạnh.

Ngoài những kiến thức văn hóa, các bộ môn nghệ thuật của trường ISSP giúp các em không chỉ chủ động lựa chọn hành trình trong nghệ thuật mà còn củng cố thêm kiến thức, văn hóa về các nền văn minh trên thế giới. Với bộ môn Arts (nghệ thuật), các em được lựa chọn vật liệu mà mình ưa thích để tạo nên tác phẩm nghệ thuật thí dụ như: màu vẽ, sợi len, hoặc giấy bồi. Học sinh cũng sẽ được tìm hiểu về cách người dân ở các nước khác nhau thể hiện tinh thần nghệ thuật của họ và từ đó, sáng tạo nên tác phẩm của riêng mình.

Hành trình nghệ thuật được tiếp nối với các lớp Music (âm nhạc), nơi học sinh có thể hát, múa, hoặc tập các bài nhạc kịch nổi tiếng thế giới để trau dồi khả năng thể hiện bản thân, trí tưởng tượng và sự tự tin của mình.

Các bộ môn nghệ thuật giúp các em phát triển kỹ năng mềm và hiểu thêm về thế giới

Chương trình Giáo dục Thể Chất của trường ISSP được thiết kế nhằm củng cố sự phát triển các kỹ năng vận động toàn diện của các em. Cùng với đó, hơn 70 môn học ngoại khóa sau giờ học của nhà trường sẽ giúp trẻ khám phá các tài năng tiềm ẩn và nâng cao năng lực sáng tạo, từ đó trẻ sẽ phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thể chất cũng như tinh thần.

Giáo dục thể chất không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn nâng cao năng lực sáng tạo

Trường Quốc tế Saigon Pearl (ISSP) thuộc hệ thống trường quốc tế của tập đoàn giáo dục Cognita (Anh quốc) với hơn 80 trường thành viên trên toàn thế giới. ISSP là một trong số ít trường mầm non và tiểu học Quốc tế tại Việt Nam được chứng nhận đồng thời bởi hai tổ chức kiểm tra chất lượng giáo dục uy tín thế giới là CIS (Council of International School) và NEASC (New England Association of Schools and Colleges, Mỹ).

