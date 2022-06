Gitiho for Leading Business - giải pháp chuyển đổi số đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp 4.0

Mới đây, Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Gitiho cho ra mắt Gitiho for Leading Business - giải pháp chuyển đổi số đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp khởi tạo hệ thống đào tạo All in one chỉ trong một click.

Bước tiến đào tạo nội bộ doanh nghiệp nhờ vận dụng công nghệ

Trước bối cảnh Việt Nam bước vào nền công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, số hóa trở thành xu hướng tất yếu của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong các công tác liên quan trực tiếp với con người, việc ứng dụng công nghệ trở thành bước tiến cho sự đổi mới, cập nhật. Cụ thể chia sẻ về giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo nội bộ của Gitiho, bà Nguyễn Thanh Xuân - CEO Công ty Tư vấn Phát triển SprinGO, người có 18 năm kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp - Quản trị - Phát triển Con người và Tổ chức khẳng định: "Chuyển đổi số đào tạo nội bộ là giải pháp tối ưu nhất trong việc xây dựng tổ chức học tập, cải thiện hiệu suất doanh nghiệp. Việc Số hóa nội dung đào tạo - Công nghệ hóa nền tảng đào tạo - Cá nhân hóa cách thức đào tạo giúp tiết kiệm nhân lực, giảm thiểu chi phí, mang tới động lực học tập cá nhân cho mỗi nhân sự".

Giao diện của Gitiho for Leading Business - giải pháp chuyển đổi số đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp.

Đi sâu nghiên cứu chương trình đào tạo dành cho người đi làm

Gitiho Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo dựa theo khung năng lực của từng doanh nghiệp gồm 4 phần: Năng lực chung (cốt lõi), năng lực chuyên môn, năng lực bổ trợ và năng lực quản lý. Gitiho cùng doanh nghiệp và L&D (Bộ phận đào tạo nội bộ doanh nghiệp) nghiên cứu và xây dựng lộ trình học tập tương ứng với lộ trình phát triển của mỗi thành viên trong doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Bách - Tổng giám đốc Gitiho Việt Nam chia sẻ: "Đào tạo con người là cốt lõi nền tảng để phát triển doanh nghiệp. Trước những hạn chế trong các phương thức đào tạo truyền thống, E - Learning giải quyết hầu hết vấn đề đặt ra, đồng thời Gitiho cung cấp tính năng giải quyết hết mọi nỗi lo lắng khi học online của doanh nghiệp. Cụ thể, học tập tại Gitiho được giảng viên giải đáp thắc mắc trực tiếp trong 8h làm việc, học thử 20% nội dung chương trình học,..."

Ông Nguyễn Xuân Bách - CEO Công ty CP Công nghệ Giáo dục Gitiho Việt Nam phát biểu tại cuộc thi HR Sandbox. Giải pháp toàn diện cho đào tạo nội bộ.

Với giải pháp Gitiho for Leading Business, doanh nghiệp có thể tạo ra nền tảng đào tạo riêng mình không giới hạn người dùng, không giới hạn dung lượng. Với người học, có thể học tập trên đa nền tảng như Website, App với mô hình học VAME (Videos - Articles - Materials - Exams) nâng cao hiệu quả học tập, tăng tương tác với giảng viên và hệ thống. Đối với nhân sự phụ trách đào tạo nội bộ, có thể theo dõi tiến trình học tập của cá nhân, đội nhóm, của chương trình. Báo cáo tổng thể nhanh chóng với hệ thống đo lường và đánh giá kết quả đào tạo realtime, thống kê kết quả mỗi đợt thi tuyển chính xác, ghi nhận học bạ học tập cho từng cá nhân.

Mô hình VAME được ứng dụng trong nghiên cứu và xây dựng bài giảng của Gitiho.

Thâm nhập thị trường đào tạo nội bộ doanh nghiệp

Gitiho for Leading Business chính thức ra mắt trong tháng 4/2022. Giải pháp mới được hàng loạt doanh nghiệp đón nhận và tin tưởng. 80+ doanh nghiệp đăng ký và trải nghiệm, 20+ doanh nghiệp chính thức sử dụng giải pháp của Gitiho Việt Nam trong đào tạo nội bộ dành cho doanh nghiệp.

Khẳng định vai trò của việc đào tạo nội bộ cho đội ngũ, CEO Nguyễn Xuân Bách khẳng định: "Học là cách có thể giúp bất cứ ai đi nhanh hơn và phát triển công việc mình đang làm một cách tốt nhất. Mục tiêu của Gitiho.com trở thành một nơi mọi người có thể học mọi thứ trên đời để phục vụ công và cuộc sống của mình. Giúp người học tăng x2 hiệu suất với một nửa thời gian. Học ngay làm luôn, giải quyết ngay vấn đề nơi công sở."

Tham khảo thông tin về Gitiho tại đây: https://bit.ly/3ynBQXA

Hotline: 0774 116 285