Giáo dục New Zealand mang đến nhiều cơ hội học bổng sau đại học

Những năm gần đây, New Zealand thu hút số lượng lớn du học sinh theo học bậc thạc sĩ, tiến sĩ nhờ vào chính sách đãi ngộ nhân tài như giảm học phí bằng với người bản xứ, cho phép mang theo gia đình hoặc chính sách visa ở lại làm việc lên đến 3 năm.

Nhiều học bổng giá trị cao dành cho bậc sau đại học

Nổi bật là học bổng Manaaki New Zealand Scholarships (hay còn gọi là học bổng Chính phủ New Zealand Scholarships - NZS). Đây là chương trình học bổng toàn phần triển khai từ những năm 1990 dành cho bậc sau đại học. Trong hơn 3 thập niên, học bổng đã chắp cánh ước mơ cho hơn 355 bạn trẻ Việt có niềm đam mê học tập và mong muốn đóng góp giá trị cho cộng đồng. Với những giá trị lâu đời về lịch sử hình thành, học bổng Manaaki New Zealand Scholarship sẽ dành cho những nhà lãnh đạo trẻ của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các trường đại học New Zealand cũng công bố các chương trình học bổng cho bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Đại học Auckland trao 200 suất học bổng tiến sĩ không giới hạn ngành học trị giá lên đến 33.000 NZD bao gồm sinh hoạt phí, học phí và bảo hiểm sinh viên quốc tế. Trường hiện đứng thứ 6 thế giới về phát triển bền vững (theo The Global Impact 2022) và lọt top 100 trường đại học hàng đầu thế giới (theo QS World University Rankings 2023).

Tiếp đến, 200 suất học bổng tiến sĩ của Đại học Otago dành cho các ngành: Nha khoa lâm sàng (DCLinpsy), Nghệ thuật âm nhạc (DMA), Quản trị kinh doanh (DBA), Giáo dục (EdD). Mỗi suất hỗ trợ 28.600 NZD/năm, kèm toàn bộ học phí trong vòng 36 tháng. Trường có hơn 6 năm đạt giải "Prime Minister's Supreme Award" của Chính phủ New Zealand về hoạt động giảng dạy, hợp tác với 300 viện nghiên cứu trên thế giới. Điều này sẽ tạo điều kiện cho những sinh viên bậc học cao dễ dàng thực hiện các công trình nghiên cứu chuyên sâu. Trường cũng trao một suất học bổng tiến sĩ City of Literature trị giá 28.600 NZD cho sinh viên tốt nghiệp ở bất kỳ chuyên ngành nào có ý định thực hiện đào tạo nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ về một chủ đề liên quan đến văn học.

Các trường đại học hàng đầu tại New Zealand mang đến những suất học bổng giá trị với ngành học đa dạng dành cho sinh viên quốc tế (Ảnh: ENZ).

Sinh viên ở các lĩnh vực nghiên cứu bậc tiến sĩ cũng có cơ hội tiếp cận những suất học bổng trị giá 25.000 NZD từ Đại học Waikato. Bên cạnh việc được hỗ trợ toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt, sinh viên cũng được trải nghiệm chất lượng giáo dục của ngôi trường được nhiều giải thưởng giáo dục quốc gia như "University Staff Awards" và "Te Whatu Kairangi Aotearoa Tertiary Educator Awards".

Nhiều chính sách hỗ trợ về đời sống và việc làm

Bên cạnh học bổng, Chính phủ New Zealand còn có những chính sách ưu tiên khác giúp sinh viên quốc tế yên tâm theo đuổi các lĩnh vực nghiên cứu. Cụ thể, nghiên cứu sinh tiến sĩ sẽ có mức học phí tương đương với sinh viên bản xứ. Đồng thời, con cái của họ cũng được hưởng chế độ học tập như công dân New Zealand và được miễn học phí từ lớp một cho tới hết lớp 13.

Với hệ thống y tế và giáo dục chất lượng, phúc lợi xã hội cao và có nhiều hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí từ Chính phủ nước này, sinh viên sẽ giảm tối đa gánh nặng tài chính để tập trung vào việc học. New Zealand cũng là quốc gia xây dựng chiến lược an sinh cho du học sinh, và qua đó đứng vị trí hàng đầu toàn cầu về phúc lợi dành cho sinh viên quốc tế.

Không chỉ hỗ trợ thị thực cho sinh viên quốc tế, chính phủ New Zealand còn có chính sách bảo lãnh cho gia đình người học (Ảnh: ENZ).

Sau khi tốt nghiệp, du học sinh có thể ở lại làm việc với thời gian lên đến 3 năm tùy ngành học. Chính sách này đưa New Zealand nằm trong những quốc gia cấp visa đi làm sau đại học dài nhất thế giới.

Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022 - rộng mở nhiều thông tin du học

Chương trình là sự kiện lớn của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ), được phối hợp tổ chức bởi ENZ cùng Lãnh sự quán và Đại sứ quán New Zealand.

Tại đây, hơn 40 trường hàng đầu New Zealand sẽ tư vấn lộ trình đào tạo và các lựa chọn du học, học bổng phù hợp với từng cá nhân. Cùng với đó, những hội thảo chuyên đề về hướng nghiệp, sản xuất và kinh doanh bền vững, giúp sinh viên có thể lắng nghe kinh nghiệm từ khách mời và nhận quà tặng tại triển lãm.

Sự kiện diễn ra vào 8h-12h ngày 29/10 tại Melia Hotel (Hà Nội) và 8h-13h ngày 30/10 tại Le Meridien Hotel (TPHCM).

