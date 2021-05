Gần 3.500 học sinh Huế phải nghỉ học vì ca mắc Covid-19 từ Đà Nẵng

Dân trí Gần 3.500 học sinh của 3 trường học tại huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) buộc phải nghỉ học vì liên quan đến các F1 của ca mắc Covid-19 từ TP Đà Nẵng.

Chiều 7/5, bà Cái Thị Cẩm Hương, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phú Lộc cho biết, liên quan đến F1 của ca mắc Covid-19 từ Đà Nẵng, nhiều học sinh đã buộc phải nghỉ học.

Cụ thể, từ chiều 6/5, hơn 600 học sinh trường THCS Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) buộc phải nghỉ học sau khi trường có một học sinh là F1 của bệnh nhân N.T.H.N. (có nhà ở thị trấn Lăng Cô, là nhân viên quán bar New Phương Đông ở Đà Nẵng) vừa mắc Covid-19.

Trong chiều cùng ngày, hơn 900 học sinh bậc tiểu học tại thị trấn Lăng Cô cũng được cho nghỉ học. Cho đến ngày 7/5, hơn 270 học sinh mầm non thuộc thị trấn này cũng được phụ huynh không cho đến trường vì lo ngại dịch bệnh.

Tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc ở trường THPT An Lương Đông, cơ quan chức năng còn xác định có 1 học sinh là F1 của trường hợp nhiễm Covid-19 này. Do đó, trường THPT An Lương Đông đã cho toàn bộ 1.517 học sinh nghỉ học từ ngày 7/5.

Trường THPT An Lương Đông (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã cho hơn 1.500 học sinh nghỉ học vì có 1 học sinh là F1 của ca bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng.

Như vậy có gần 3.500 học sinh của huyện Phú Lộc đã được cho nghỉ học để phòng dịch bệnh.

Đến nay, những trường hợp F1, F2, F3 của ca mắc này đã được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế truy vết, cách ly, và xử lý kịp thời. Riêng các trường học tại Lăng Cô đã được phun khử khuẩn, tiêu độc.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, tại các trường học có F1, F2 của bệnh nhân Covid-19 thì được phép lùi lịch dạy học, kiểm tra cuối kỳ sang thời điểm khác.

