Gần 30 tỉnh thành công bố điểm thi lớp 10, dự báo điểm chuẩn tăng

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Gần 30 tỉnh thành công bố điểm thi lớp 10

Ngày 17/6, nhiều tỉnh thành tiếp tục công bố điểm thi lớp 10 năm học 2023-2024 tới học sinh, phụ huynh.

Để tra cứu điểm thi của tỉnh Thừa Thiên Huế, thí sinh và phụ huynh có thể thực hiện theo các địa chỉ http://khaothi.thuathienhue.edu.vn/ nhập số báo danh hoặc họ tên và xem kết quả.

Trang tra cứu điểm thi vào lớp 10 của Thừa Thiên Huế.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa đã huy động 320 cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng an ninh tham gia làm nhiệm vụ tại hội đồng chấm thi. Kết quả thi đã được công bố trên hệ thống http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn/

Tra cứu điểm thi lớp 10 tỉnh Khánh Hòa.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa sẽ xét điểm chuẩn cho Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trước, sau đó xét điểm chuẩn cho các trường THPT công lập khác.

Trong đó, điểm xét tuyển vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn là tổng điểm 4 bài thi (môn ngữ văn, toán, tiếng Anh hệ số 1, môn chuyên hệ số 3).

Ngoài ra, thí sinh trúng tuyển phải đảm bảo các điều kiện: môn chuyên đạt từ 5,0 điểm trở lên; các môn còn lại đạt từ 3,0 điểm trở lên.

Điểm xét tuyển vào các trường THPT công lập khác là tổng điểm 3 bài thi (môn ngữ văn và toán hệ số 2, tiếng Anh hệ số 1) và điểm ưu tiên (nếu có). Học sinh tham gia xét tuyển phải dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào dưới 1 điểm.

Thí sinh có thể xem điểm thi được niêm yết tại các trường THPT (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Tại Nam Định, các trường THPT công lập, không chuyên sẽ tuyển khoảng 65% số học sinh tốt nghiệp THCS.

Các trường THPT ngoài công lập có thể tuyển sinh theo các phương thức như: thi tuyển; xét tuyển; xét tuyển kết hợp thi tuyển.

Các thí sinh phải làm đủ 3 bài thi gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Điểm của bài thi môn ngữ văn và toán tính hệ số 2, môn ngoại ngữ hệ số 1.

Thí sinh tra cứu điểm thi tại địa chỉ https://namdinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem

Kỳ thi vào lớp 10 THPT tỉnh Hà Tĩnh có gần 17.000 thí sinh dự thi, trong đó hơn 15.800 thí sinh đăng ký thi vào không chuyên, hơn 1.000 thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. So với năm trước, số lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT năm nay tăng 893 em.

Cách tính điểm vào lớp 10 THPT hệ không chuyên năm nay theo công thức điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thi nhân hệ số 1. Ngoài ra, thí sinh còn được cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm xét tuyển hệ chuyên được tính theo công thức điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1 cộng với điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 3.

Thí sinh tra cứu điểm thi lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh tại: http://hatinh.edu.vn/khao-thi/thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt

Các trường THPT của tỉnh Sơn La tuyển sinh 15.700 học sinh lớp 10. Gần 16.000 thí sinh có thể xem điểm thi tại đây: http://diemthi.sogddtsonla.edu.vn/

Tra cứu điểm thi lớp 10 của tỉnh Sơn La.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, hơn 12.500 thí sinh tỉnh Quảng Bình có thể tra cứu điểm thi lớp 10 vào 8h sáng mai (18/6) tại địa chỉ http://qlhs.phongktkdqb.edu.vn/frmTracuudiemtuyensinhTHPT

Còn tại TPHCM, công tác chấm thi đang được hoàn tất ở những khâu cuối cùng. Dự kiến, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 ngày 20/6. Học sinh Hà Nội được xem điểm thi chậm nhất là ngày 4/7.

Từ 20 đến 22/6, Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10. Thí sinh có thể tra cứu điểm trên website của Sở GD&ĐT tại địa chỉ: http://bariavungtau.edu.vn/SoGDDT/4/1947/7993/Tra-cuu-tuyen-sinh-lop-10/

Dự kiến ngày 20/6, điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Thái Bình được công bố đến các thí sinh. Tra cứu điểm thi tại địa chỉ: http://thaibinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem

Nhiều trường dự kiến tăng điểm chuẩn

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Phú Thọ, tại kỳ thi vào lớp 10 năm nay, toàn tỉnh có 31 điểm 10 ở 2 môn toán và tiếng Anh (hệ không chuyên). Mức này thấp hơn so với năm trước 106 điểm 10.

Trong đó, môn tiếng Anh có 29 điểm 10 và môn toán có 2 điểm 10. Đối với môn ngữ văn, mức cao nhất là 9,25 điểm và có 4 thí sinh đạt mức điểm này.

Các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt công bố điểm thi vào lớp 10. Với điểm thi vào lớp 10 cao hơn năm ngoái, nhiều trường dự kiến sẽ tăng điểm trúng tuyển lên từ 1-2 điểm.

Còn tại Đồng Nai, điểm chuẩn năm nay cao hơn so với năm 2022 do đề thi vừa sức, thí sinh làm bài tốt hơn. Sở GD&ĐT Đồng Nai đã xét tăng thêm hơn 200 học sinh so với chỉ tiêu ban đầu.

Sau khi công bố điểm thi, các tỉnh thành sẽ tiếp tục xác định điểm chuẩn. Tỉnh Bắc Ninh dự kiến được công bố ngày 18/6 tới đây. Kết quả tuyển sinh chính thức sẽ thông báo chậm nhất vào ngày 25/6.

Đến chiều 17/6, có 4 địa phương công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT công lập hệ đại trà năm học 2023-2024 gồm: Hưng Yên, Phú Yên, Ninh Bình, Cần Thơ. Chi tiết xem tại đây.

Dưới đây là tiến độ công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 của 63 tỉnh thành: