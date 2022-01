Galaxy Education hợp tác quốc tế ra mắt ứng dụng ABCmouse Tiếng Anh cho bé

Giao diện trực quan trong ứng dụng ABCmouse Tiếng Anh cho bé cho phép trẻ hoàn toàn tự điều hướng xuyên suốt chương trình học.

Age of Learning, Inc., công ty công nghệ giáo dục sớm hàng đầu và là doanh nghiệp sáng tạo ra chương trình học trực tuyến nổi tiếng ABCmouse trên toàn thế giới, và Galaxy Education, một công ty thành viên của Tập đoàn Galaxy Entertainment & Education, cùng công bố hợp tác với Age of Learning để triển khai ứng dụng ABCmouse Tiếng Anh cho bé từ 3 tuổi đến 11 tuổi tại Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác này là sự kết hợp giữa chuyên môn về công nghệ giáo dục của Age of Learning và nền tảng hệ thống mạng lưới học online đa dạng của Galaxy Education nhằm mang sản phẩm giáo dục chất lượng tốt nhất đến khắp các gia đình tại Việt Nam. Sự hợp tác này cũng thúc đẩy mục tiêu mở rộng thị trường toàn cầu và đặt dấu chân của Age of Learning ở châu Á, và gần đây là liên doanh với Rakuten Group, Inc. ở Nhật Bản.

ABCmouse Tiếng Anh cho bé sử dụng cách tiếp cận việc học ngôn ngữ một cách độc đáo và được chứng minh thông qua các nghiên cứu giáo dục, giúp trẻ xây dựng kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh với những bài học theo trình tự, trò chơi giáo dục, video nội dung nguyên bản gốc, sách và bài hát.

Được thiết kế bởi các chuyên gia học ngôn ngữ hàng đầu của Age of Learning và dựa trên nền tảng khoa học học tập, ABCmouse Tiếng Anh cho bé áp dụng phương pháp dạy Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, giúp trẻ học ngôn ngữ mới giống như cách các trẻ học ngôn ngữ mẹ đẻ, bắt đầu bằng việc nghe và hiểu; sau là nói; tiếp là ngữ âm, đọc và viết. Chương trình này sử dụng cách tiếp cận tới việc học ngôn ngữ của trẻ một cách rất độc đáo và được chứng minh bởi những nghiên cứu khác nhau của Age of Learning, giúp trẻ em xây dựng kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh thông qua 260 bài học theo trình tự và hơn 6.000 trò chơi giáo dục, video gốc, sách và bài hát. Các tính năng chính của ABCmouse Tiếng Anh cho bé bao gồm:

- Áp dụng sáng tạo công nghệ nhận diện giọng nói cho phép trẻ cải thiện khả năng phát âm bằng cách so sánh với người bản ngữ và dần giúp trẻ cải thiện khả năng phát âm qua mỗi bài học.

- Trang báo cáo tổng quan thân thiện, tích hợp toàn bộ các báo cáo dữ liệu học của con giúp cho phụ huynh (dù không am hiểu quá nhiều về Tiếng Anh) vẫn có thể dễ dàng hướng dẫn hoặc theo dõi sự tiến bộ của trẻ trong việc trẻ đạt được các kỹ năng cụ thể.

- Giao diện trực quan cho phép trẻ hoàn toàn tự điều hướng xuyên suốt chương trình học.

- Hệ thống các phần thưởng thúc đẩy trẻ tiến bộ thông qua các bài học có cấu trúc, tạo hứng thú tại các trò chơi và câu đố Tiếng Anh.

"Nắm bắt được một lượng rất lớn nhu cầu về việc giáo dục Tiếng Anh sớm, chất lượng cao tại nhà cho trẻ em ở các gia đình trên toàn thế giới, chúng tôi mở rộng ABCmouse Tiếng Anh cho bé ra toàn cầu để đáp ứng nhu cầu này", Ông Paul Candland, Tổng Giám đốc của Age of Learning cho biết. "Chúng tôi tìm kiếm những đối tác tốt nhất trong từng thị trường có chung cam kết mang đến một chương trình dạy Tiếng Anh thực sự hiệu quả cho trẻ nhỏ. Tại Việt Nam, đối tác đó chính là Galaxy Education có nền tảng giáo dục kỹ thuật số hàng đầu."

"Thế hệ trẻ Việt Nam đầy khát vọng và nỗ lực, đang dần xây dựng và hoàn thiện kỹ năng Tiếng Anh để trở thành những công dân quốc tế, từ đó xây dựng nền kinh tế sánh ngang với nền kinh tế toàn cầu. Thực hiện mục tiêu tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam, chính là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong việc xây dựng tất cả chương trình học thật sự chất lượng, đặc biệt là Tiếng Anh", Ông Phạm Giang Linh, Tổng Giám Đốc của Galaxy Education cho biết. "Chúng tôi đã tiến hành các cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng toàn cầu để tìm ra chương trình học Tiếng Anh hiệu quả nhất và một trong những hành trình tìm kiếm đã đưa chúng tôi đến với Age of Learning và ABCmouse Tiếng Anh cho bé. Sự cống hiến của Age of Learning với hiệu quả và cách tiếp cận dựa trên nghiên cứu giáo dục nghiêm túc đã khiến họ trở thành sự lựa chọn hiển nhiên của Galaxy Education. Thông qua ứng dụng ABCmouse Tiếng Anh cho bé hàng đầu trên thế giới, chúng tôi hy vọng rằng tất cả trẻ em ở Việt Nam đều có cơ hội học, xây dựng nền tảng vững chắc với chương trình Tiếng Anh chuẩn quốc tế thông qua trải nghiệm học hấp dẫn, tương tác và vui vẻ."

Phương pháp giáo dục sớm, được nghiên cứu bởi Age of Learning, đã giúp ABCmouse Early Learning Academy trở thành chương trình kỹ thuật số hàng đầu trong giáo dục sớm tại Mỹ. Đây là chương trình được tin dùng bởi hàng triệu gia đình có con nhỏ tại Mỹ và trên thế giới, trong đó, ABCmouse Tiếng Anh cho bé là một trong những bổ sung mới nhất cho bộ sản phẩm giáo dục công nghệ đang phát triển của Age of Learning.

Ở thời điểm hiện tại, Age of Learning vẫn tiếp tục đầu tư tài trợ một cách nghiêm túc cho các nghiên cứu độc lập bởi các chuyên gia giáo dục sớm nhằm đánh giá hiệu quả của dòng tài nguyên học tập đang phát triển của Age of Learning. Các nhà nghiên cứu đã hoàn thành một số nghiên cứu quy mô lớn với hơn 100.000 trẻ em trên toàn cầu, bao gồm nhiều thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên. Nhóm nghiên cứu này cho biết các tài nguyên của Age of Learning giúp thúc đẩy quá trình học tập và giúp trẻ đạt được những tiến bộ đáng kể về kỹ năng ngôn ngữ, khả năng đọc viết và toán học trong giai đoạn giáo dục sớm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về ABCmouse Tiếng Anh cho bé tại Việt Nam, truy cập tại www.abcmouse.com.vn.

Thông tin về Age of Learning

Age of Learning® là doanh nghiệp dẫn đầu trong đổi mới công nghệ giáo dục, tạo ra các nguồn nội dung học tập hấp dẫn và hiệu quả, nhằm giúp trẻ xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công trong học tập và xây dựng niềm yêu thích học tập suốt đời. Có trụ sở tại Los Angeles, công ty đang đưa học tập vào cuộc sống® bằng cách kết hợp chuyên môn giáo dục, công nghệ tiên tiến và sự sáng tạo chuyên sâu. ABCmouse.com® Early Learning Academy, sản phẩm giáo dục hàng đầu của Age of Learning tại Hoa Kỳ, là một chương trình giảng dạy bổ sung toàn diện cho trẻ em từ 2 đến 8 tuổi. Năm 2019, công ty đã ra mắt Adventure Academy®, trò chơi giáo dục trực tuyến nhiều người chơi đầu tiên AAA (MMO), phục vụ trẻ em ở độ tuổi tiểu học và trung học với hàng nghìn hoạt động học tập trong thế giới ảo vui nhộn và an toàn. Năm 2020 chứng kiến sự ra mắt của My Math Academy® dành cho các trường học, một chương trình được cá nhân hóa, giúp học sinh nắm vững các khái niệm toán học cơ bản. Công ty đang mở rộng ra toàn cầu, bắt đầu với chương trình học Tiếng Anh, ABCmouse Tiếng Anh cho bé. Để tìm hiểu thêm về Age of Learning, hãy truy cập www.AgeofLearning.com.

Age of Learning

Daniele Shear

Media@AofL.com

818.246.2223

Thông tin về Galaxy Education

Galaxy Education là công ty thành viên của Tập đoàn Galaxy Entertainment & Education tại Việt Nam. Công ty được thành lập với sứ mệnh luôn đồng hành và mang đến cơ hội tiếp cận chất lượng học tập tốt nhất cho thế hệ người Việt Nam. Galaxy Education sở hữu đội ngũ nhân sự xuất sắc và môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo và luôn chào đón mọi thử thách. Điểm mạnh vững chắc của công ty Galaxy Education dựa vào năng lực công nghệ, sản xuất nội dung, nghiên cứu khách hàng và phân phối sản phẩm. Galaxy Education là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật số từ lớp 1 đến lớp 12 và đang mở rộng sang các nhóm sản phẩm công nghệ giáo dục tới nhiều đối tượng học viên. Để tìm hiểu thêm vui lòng truy cập www.education.galaxy.com.vn.

Galaxy Education

Nguyen Thanh Mai

education@galaxy.com.vn

+84 (028) 7300 3267