Đưa kiến thức thực tế vào trường học: Khi học tập không chỉ nằm trên sách vở

Mô hình giáo dục "Learning by doing" đã được áp dụng từ rất lâu tại nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Phần Lan là một trong những quốc gia có chỉ số điểm đọc hiểu và chỉ số hài lòng với cuộc sống của học sinh cao nhất thế giới (Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) kết hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Học sinh Phần Lan được tiếp thu những kiến thức thực tế, thấy được tầm quan trọng của giáo dục trong cuộc sống. Các môn học giúp tăng cường khả năng sáng tạo, những dự án thực tế, việc học tập gần gũi với thiên nhiên… là những điều có thể quan sát từ các lớp học tại Phần Lan. Thay vì tập trung vào kiến thức, các em được trang bị nhiều kỹ năng nền tảng với tinh thần học tập suốt đời để luôn có thể thích ứng với mọi thay đổi hoàn cảnh.

Đây cũng chính là những giá trị được Edufit - Tập đoàn giáo dục hàng đầu Việt Nam với 2 thương hiệu giáo dục nổi tiếng Sakura Montessori và The Dewey Schools, học hỏi và ứng dụng phương pháp "Learning by doing" vào 2 hệ thống trường trong Tập đoàn.

Learning by Doing: Triết lý giáo dục xuyên suốt từ mầm non tới trung học

"Learning by doing" (học tập thông qua thực hành) là bài học luôn được nhắc nhở trong quá trình tham gia giảng dạy tại The Dewey Schools của cô Hoàng Tâm. Là một giáo viên dạy Văn, cô Tâm hiểu rằng các kiến thức giảng dạy cho các bạn học sinh không chỉ để làm bài kiểm tra hay để phân tích một tác phẩm. Học sinh học văn để biết cảm thụ cái đẹp, tăng khả năng sử dụng ngôn ngữ, giúp thúc đẩy khả năng sáng tạo. Nhìn vào những câu chuyện thực tế, đó là khi các em biết rung cảm trước một tác phẩm nghệ thuật, biết sử dụng tiếng Việt thành thục trong giao tiếp, biết viết một bài báo hay đơn giản… viết một lá thư xin việc.

Học Văn - Tiếng Việt tại Dewey luôn được gắn liền với hoạt động thực tế, các bạn không chỉ phân tích tác phẩm trên những trang giấy mà còn được ứng dụng các kiến thức được học vào các hoạt động như viết Tiểu luận, viết kịch bản, diễn kịch, làm video…

Bạn Trâm Anh - Lớp 10 Kyiv cho biết: "Bản thân con ấn tượng nhất về 2 phần: Báo cáo tiểu luận và công chiếu các tác phẩm phim xuất sắc. Ở phần tiểu luận, các bạn đã thể hiện được quá trình và khả năng nghiên cứu của mình cũng như nhìn thấy những kiến thức mà các bạn tiếp thu được trong suốt 1 năm học vừa qua. Phần công chiếu phim thì cho thấy khả năng biên kịch và dựng phim rất tuyệt vời khiến cho bọn con không chỉ cười bởi sự hài hước mà còn khâm phục khả năng sáng tạo của các bạn nữa".

Viết kịch bản, diễn kịch, đóng phim, thuyết trình, tranh biện… là những hoạt động học tập giúp các bạn ứng dụng các kiến thức Văn chương, ngôn ngữ vào cuộc sống đồng thời rèn luyện tư duy logic, viết sáng tạo và trải qua "con đường mà người nghệ sĩ đã đi".

Toàn bộ các trường trong hệ sinh thái giáo dục Edufit từ Hệ thống trường Mầm non Sakura Montessori đến Hệ thống Giáo dục liên cấp The Dewey Schools đều áp dụng nhất quán phương pháp giáo dục "learning by doing", lấy tính thực tiễn làm trọng tâm. Điều này giúp phụ huynh yên tâm gửi gắm con mình vào các hệ thống trường của Edufit vì chỉ cần tìm trường một lần duy nhất nhưng các con đã được hoạch định lộ trình học tập "trọn đời" ngay từ bậc mầm non (15 tháng tuổi) đến THPT, với chất lượng và phương pháp giáo dục đồng nhất.

"Learning by doing" được triển khai đồng nhất từ Hệ thống trường mầm non Sakura Montessori đến The Dewey Schools.

Bà Trần Thị Huyền, đại diện tập đoàn Edufit cho biết: "Nhận thấy những khoảng cách trong giáo dục và cuộc sống, Edufit đã nỗ lực để đào tạo ra các thế hệ học sinh hiện đại với khả năng đáp ứng sự biến động xã hội và hội nhập nhanh chóng vào tốc độ phát triển của thế giới. Giáo dục không tách rời cuộc sống - giáo dục chính là cuộc sống và các kiến thức học được từ trường học của các em phải đảm bảo hữu ích trong cuộc sống."

"Trái ngọt" từ phương pháp giáo dục "Learning by doing"

Xưởng sáng chế Makerspace với nhiều máy móc công nghệ cao như máy in 3D, CNC, máy cắt laser… và trang thiết bị trong phòng được nhập khẩu từ Mỹ giúp các bạn học sinh hiện thực hóa các kiến thức lý thuyết.

"Thay vì chỉ học các môn lý thuyết học thuộc lòng khô khan, chúng em hiểu hơn về ý nghĩa của các môn học trong và giá trị thực tiễn của chúng. Chúng em được trải nghiệm hoạt động hướng nghiệp thực tế bằng việc làm các dự án kinh doanh, giải các bài toán kinh tế, học tiếng Anh qua thuyết trình, tranh biện… Nhờ vậy, các giờ học thực sự trở nên lý thú hơn và việc đánh giá không còn là áp lực lớn với chúng em" - Nguyễn Đăng Phong, học sinh lớp 6 chia sẻ.

Học sinh Dewey thực hiện dự án làm máy lọc nước giúp các em ứng dụng và hiện thực hóa kiến thức của các môn học Toán, Lý, Hóa, Nghệ thuật… khả năng sáng tạo và làm việc nhóm.

Với hệ thống giáo dục từ mầm non tới hết trung học phổ thông, phụ huynh có thể yên tâm khi con cái được hưởng phương pháp giáo dục đồng nhất, sẵn sàng để bước vào các môi trường giáo dục quốc tế. Triết lý "learning by doing" được phản ánh qua tất cả các cấp học, phù hợp với nhu cầu và sự thay đổi của học sinh. Đây là lợi thế cạnh tranh khác biệt của Edufit so với các trường học đơn lẻ từng cấp, vì Hệ sinh thái Giáo dục của Edufit tạo được môi trường học tập tối ưu cho học sinh từ những năm đầu đời cho đến khi hòa nhập vào nền giáo dục thế giới. Là tập đoàn giáo dục hàng đầu với 2 thương hiệu giáo dục uy tín Sakura Montessori và The Dewey Schools, cùng phương pháp giáo dục hiện đại, cơ sở vật chất chuẩn quốc tế, tạo ra môi trường học tập chất lượng cao cho học sinh, Edufit đang là lựa chọn tin cậy của gần 15.000 phụ huynh Việt Nam và Quốc tế.

Tuy nhiên, Edufit sẽ không chỉ dừng lại ở những con số này hay những dấu ấn hiện tại. Với sứ mệnh tạo ra một Hệ sinh thái giáo dục đẳng cấp thế giới, định hướng chiến lược đầu tư vào chất lượng giáo dục theo chiều sâu, cùng với sự đồng hành của nhà đầu tư Nhật Bản Toshin Development, sẽ là cánh tay nối dài giúp Tập đoàn Giáo dục Edufit hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược dài hạn và đạt được mục tiêu phát bền vững hơn trong tương lai. Toshin Development trực thuộc Takashimaya, đã đầu tư 34 triệu USD cho các dự án trường học của Edufit. Năm 2022 và chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Tập đoàn Giáo dục Edufit, cùng hướng tới mục tiêu chung là đóng góp vào việc xây dựng nền giáo dục đẳng cấp quốc tế cho các thế hệ học sinh tại Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác giữa Edufit và Toshin Development.

Để hiểu hơn về hệ thống giáo dục đẳng cấp quốc tế Edufit và thực nhìn, thực nghe, thực cảm từ chính những học sinh trong hệ thống, và trải nghiệm thành quả của "sản phẩm" giáo dục này, cha mẹ hãy đến tham gia siêu sự kiện "Bolder and Prouder" sẽ được tổ chức tại The Dewey Schools (Lô H3-LC, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào ngày 11/6/2021.

Sự kiện Bolder and Prouder mang đến góc nhìn đầy đặn về phương pháp Learning by doing đang được triển khai tại Sakura Montessori và The Dewey Schools.