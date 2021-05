Du học sinh Mỹ có thành tích học tập "khủng", biết 5 ngoại ngữ

Thành tích của Đỗ Lê Bảo Trân:

Giải nhì môn Sinh cấp trường THCS Thái Nguyên - Khánh Hòa năm 2010.

Được 9 đại học của bang California như UCLA, UCSD, UCBerkeley, UCI… nhận tuyển và cho học bổng năm 2015.

Miễn học phí và sinh hoạt $60,000/năm của University of California, Los Angeles (UCLA) (2015-2019).

Học bổng $5000 từ bệnh viện Beaver Hospital, bang California năm 2015.

Học bổng $5000 từ Yucaipa Education District, bang California năm 2015.

Học bổng $10,000 Star Scholarships từ Đại học UCLA năm 2018.

Vinh dự là học sinh Việt Nam đầu tiên có điểm GPA cao nhất Yucaipa Green Valley High School, California năm 2015. Sinh viên có điểm GPA Highest Honors từ 2015-2019.

Giải ba biểu diễn piano của University of California, Los Angeles (UCLA) năm 2018.

Sinh viên tình nguyện tích cực của bệnh viện UCLA Children Mattel's Hospital năm 2019.

Tham gia nghiên cứu ung thư với Dr. Richard Chinnok tại Loma Linda Medical Center (2019-2020).

Giải nhì "CUSM got tallent" của Hiệp hội Khoa học và Y học California năm 2020.

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu "CUSM Research Interest" năm 2021.

Tác giả chính của một bài báo quốc tế "Community-Based Measures to Against the COVID-19: an Experience from Vietnam with Consecutive Three Months of No New Infection In the Community" của tạp chí Frontiers Public Health công bố năm 2021.

Biết 5 ngoại ngữ trong đó thành thạo tiếng Anh, tiếng Hungary, tiếng Indonesia; ngoài ra cô đang rèn luyện thêm American Sign Language và tiếng Hàn Quốc.