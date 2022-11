Dự án nâng cao nhân lực ngành phân phối bán lẻ hoàn thành giai đoạn 2

Đạt nhiều kế hoạch đã đề ra

Đây là một phần trong dự án ODA (Hỗ trợ phát triển chính thức) của Chính phủ Hàn Quốc, được triển khai bởi World Together - Tổ chức phi Chính phủ phát triển quốc tế với mục tiêu vì sự phát triển cân bằng của các kênh phân phối hiện đại và chợ truyền thống, tiểu thương.

Được tài trợ bởi Tập đoàn Lotte và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), dự án còn có sự hợp tác từ phía Việt Nam là Bộ Công thương (MOIT) và Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM (IUH). Kết thúc giai đoạn 2, dự án đã mang về một số thành tựu nhất định.

Người học được đào tạo chuyên môn, theo với nhu cầu của thị trường. Học viên được tiếp cận với nguồn kiến thức, kỹ năng từ các chuyên gia trong ngành, được hỗ trợ học phí, có nhiều cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Theo đại diện ban quản lý dự án, khóa học có hơn 350 học viên tốt nghiệp, tỷ lệ học viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 90%. 112 giảng viên trực thuộc các trường đại học trên cả nước tham gia khóa đào tạo TOT (Training of trainers).

Dự án đã cung cấp cho thị trường lực lượng lao động chất lượng, góp phần giải quyết trình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực của ngành phân phối, điều chỉnh cán cân phát triển đồng đều hơn giữa các kênh phân phối hiện đại và chợ truyền thống, tiểu thương,…

Bên cạnh đó, dự án còn giúp các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp bán lẻ có cơ hội đào tạo, tận dụng nguồn lao động chất lượng, nâng cao giá trị cho các hoạt động cộng đồng của các công ty.

Học viên được kiến tập, cọ xát thực tế tại khách sạn LOTTE Hotel Saigon (Ảnh: LKIC).

Nền tảng đầu tư chuyên nghiệp của dự án

Để hiện thực hóa dự án, Tập đoàn Lotte đã phối hợp với KOICA và IUH Center (Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM) thành lập Trung tâm Đào tạo Dịch vụ Nhân lực LKIC (LKIC) với những môn học được thiết kế chuyên biệt như: Kỹ năng phục vụ và chăm sóc khách hàng, những nguyên lý về phân phối, tiếp thị bán lẻ...

Trung tâm đã mở ra các khóa học với đối tượng là người đang tìm việc. Cùng với đó, LKIC cũng có khóa tái đào tạo cho nhân viên các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp bán lẻ.

Khóa nghiệp vụ Delica được nhiều học viên ghi danh (Ảnh: LKIC).

Kể từ thời điểm đại dịch Covid-19 có những chuyển biến tích cực vào cuối năm 2021 tại Việt Nam, trung tâm LKIC đã tiến hành chuyển đổi các chương trình đào tạo sang hình thức trực tiếp theo kế hoạch ban đầu.

LKIC cũng biên soạn và xuất bản "Sổ tay hướng dẫn vận hành" nhằm hỗ trợ hoạt động của các tiểu thương. Bên cạnh đó, trung tâm còn tổ chức chương trình đào tạo tại Hàn Quốc liên quan đến các chính sách hỗ trợ cho các tiểu thương tại Việt Nam…

Các học viên xuất sắc được tài trợ tham gia chuyến trải nghiệm tại Hàn Quốc (Ảnh: LKIC).

Dự án còn triển khai chương trình hỗ trợ cho các cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể, LKIC đã trực tiếp biên soạn và phân phối tài liệu tự học về quản lý các cửa hàng quy mô nhỏ với những nội dung chính như dịch vụ khách hàng cơ bản, an toàn lao động và an toàn thực phẩm, chiến lược và chiến thuật tiếp thị, quản lý cửa hàng và trưng bày. Điều này giúp các tiểu thương nhanh chóng thích nghi với sự đổi mới của thị trường, bắt kịp đà tăng trưởng so với trước đại dịch.

"Giai đoạn 2 của dự án kéo dài 3 năm từ tháng 12 năm 2019 đã gặp phải rất nhiều thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên với sự linh hoạt, nhạy bén thích nghi, dự án đã không ngừng tạo ra những giá trị thiết thực. Đây là mô hình cần được quan tâm, chúng tôi hy vọng có cơ hội được đầu tư nhân rộng để tạo thêm nhiều giá trị cho ngành phân phối tại Việt Nam nói riêng và sự phát triển của xã hội nói chung", đại diện LKIC nói.