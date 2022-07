d'Overbroeck's Sixth Form - hành trình tới các trường đại học Top đầu

Chương trình này được đánh giá là "tiêu chuẩn vàng" để vào được các trường đại học danh tiếng như Oxford, Cambridge, LSE, Imperial… hoặc theo học những ngành khó như Luật, Y Dược, Công nghệ thông tin… Không chỉ ở Vương quốc Anh, chứng chỉ A level còn được công nhận rộng rãi bởi các học viện uy tín. Nên đây là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn đa dạng các cơ hội học tập tại các trường đại học Top trên thế giới.

d'Overbroeck's là một trong những trường tại Anh đào tạo các chương trình GCSE, IGCSE và A-Level đa dạng và phong phú. Trường được thành lập vào năm 1977 bởi Malcolm van Biervliet, người trực tiếp giảng dạy tại trường cho đến năm 2007. Trường được đánh giá là một cộng đồng toàn cầu, mang đến các giá trị cốt lõi như:

- Tập trung vào cá nhân - trường có nhiều môn học để học sinh tự lựa chọn dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, các chương trình học tập phong phú có thể tự tùy chỉnh để phù hợp với từng cá nhân và vô số hoạt động ngoại khóa.

- Chú trọng thành tích học tập - xây dựng môi trường học tập thúc đẩy kết quả học thuật xuất sắc cho học sinh.

- Tập trung vào tương lai - đưa các trải nghiệm và kiến thức thực tiễn nhất để cung cấp cho tất cả học sinh những kỹ năng mà các em cần cho cấp học cao hơn và cả khi đi làm.

- Niềm vui và tiếng cười - chúng tôi tin rằng giáo dục sẽ mang đến một hiệu quả tốt hơn khi học sinh có thể tận hưởng niềm vui trong quá trình học tập.

Trường Quốc tế, nơi cung cấp chương trình IGCSE, tọa lạc tại North Oxford, cách trung tâm Oxford chỉ vài phút. Cơ sở Sixth Form, nơi giảng dạy chương trình A-Level nằm ở một tòa nhà tách biệt, cách đó vài bước chân, với cơ sở vật chất vô cùng hiện đại. Cả hai khu học tập đều ở gần Đại học Oxford nên học sinh có thể dễ dàng lui tới và tham dự các buổi phát biểu công cộng và các hoạt động khác nữa do trường tổ chức, cũng như tận hưởng đời sống đầy thú vị tại thành phố Oxford.

d'Overbroeck's xây dựng các chương trình chuyên biệt dành cho học sinh muốn theo học tại đại học Oxford và Cambridge, các ngành Luật hoặc Y khoa hoặc du học tại Hoa Kỳ. Các chương trình như Discovery Plus và EPQ giúp học sinh phát triển kỹ năng nghiên cứu, lý luận phân tích và kỹ năng giao tiếp. Chương trình "Think"' là tập hợp các chương trình bồi dưỡng học thuật được thiết kế riêng, mang lại cho học sinh GCSE, IGCSE và A-Level cơ hội để xây dựng kỹ năng tư duy và phát triển sở thích học tập của mình để có thể đạt được tham vọng của mình tại trường, ở trường đại học và hơn thế nữa. Nó bao gồm năm lĩnh vực khác nhau: Khám phá, Mở rộng, Thảo luận, FAST (Tập trung, Ứng tuyển, Kỹ năng, Đào tạo) và Gắn kết. Mỗi học sinh có một gia sư riêng theo dõi sự tiến bộ của các em và luôn hướng dẫn 1-1 về quy trình nộp đơn vào các trường đại học. Top 10 trường đại học hàng đầu Anh Quốc mà học sinh của trường đã ghi danh bao gồm: King's College London, UCL University College London, University of Warwick, University of Birmingham, University of Bristol, University of Oxford, University of Cambridge, University of Exeter, University of Manchester, University of London.

Ngoài ra, trường còn cung cấp các chương trình chuyên biệt cho học sinh quốc tế để giúp các em thích nghi với môi trường mới, cải thiện tiếng Anh học thuật và trở nên tự tin hơn. Cụ thể, chương trình Tiếng Anh (EAL) được đưa vào thời khóa biểu cho những học sinh có nhu cầu, học sinh cũng sẽ trao đổi 1:1 trực tiếp với Giám đốc Nghiên cứu hàng tuần để hỗ trợ các em về tất cả các khía cạnh của cuộc sống học đường.

Bên cạnh việc học tập, d'Overbroeck's có các lịch trình hoạt động xã hội phong phú. Hơn 50 câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa cho học sinh tham gia, có thể kể đến như:

- Múa lụa trên không;

- Tranh luận;

- Kinh tế xã hội;

- Trượt băng;

- Mã cầu (Polo);

- Leo núi;

- Câu lạc bộ STEM;

- Giàn nhún Trampolining;

- Các trận đấu thể thao cạnh tranh với trường học khác trong khu vực.

Học sinh có thể lựa chọn ở tại một trong những cơ sở nội trú nằm gần trường, hoặc có thể lựa chọn ở với một gia đình bản xứ.

Hàng năm, d'Overbroeck's có các chương trình học bổng khác nhau được trao cho học sinh Việt Nam. Thầy Andrew Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Học thuật tại d'Overbroeck's Oxford sẽ có chuyến thăm Việt Nam và tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi với các học sinh và phụ huynh tại văn phòng Capstone vào ngày 27/7 và 28/7. Chúng tôi rất vui mừng chào đón Quý phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm chương trình du học THPT tại Anh nói chung, chương trình đào tạo tại d'Overbroeck's nói riêng tham gia trao đổi cùng với Thầy Andrew. Để tham gia buổi gặp gỡ hoặc tìm hiểu về chương trình học và các thông tin học bổng vui lòng đăng ký tại đây: https://crm.capstone.edu.vn/fairs/register/e-135.html để được hỗ trợ thông tin.

Thầy Andrew Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Học thuật tại d'Overbroeck's, Oxford; Hiệu trưởng Điều hành Trường Cao đẳng Quốc tế Oxford, Brighton; Chủ tịch hội đồng chấm thi cho các bằng cấp GCSE và A-level của Vương quốc Anh và quốc tế; và còn là một thanh tra trường học. Ông có hơn ba mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục làm việc với sinh viên Vương quốc Anh và sinh viên quốc tế, đồng thời là tác giả của nhiều sách giáo khoa ở cấp độ GCSE, A-Level và Đại học. Ông là người đam mê với lĩnh vực giáo dục, theo đó ông đã phát triển và dẫn dắt nhiều khóa đào tạo cho giáo viên cả ở Vương quốc Anh và trên toàn thế giới, luôn theo kịp đà phát triển liên tục và thực tiễn tốt nhất trong lĩnh vực này và chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ sự nghiệp sâu rộng của mình.