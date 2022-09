Điều tra vụ nữ sinh bị đánh đập, lột quần áo rồi quay clip tung lên mạng

Tối 31/8, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip thể hiện hành vi bạo lực học đường xảy ra tại huyện Phú Hòa và thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên).

Trong đó, một clip dài hơn 5 phút, ghi hình cảnh một nhóm 5-6 nữ sinh ở huyện Phú Hòa đã dùng tay liên tiếp đánh vào mặt, đầu của 2 nữ sinh khác. Ngoài ra, nhóm nữ sinh còn sử dụng chân đạp vào bụng, dùng dép đánh vào đầu nạn nhân, dù 2 bạn học đã có lời van xin.

Nữ sinh bị bạn đánh đập, lột sạch quần áo rồi quay clip tung lên mạng xã hội (Ảnh: Trích xuất từ clip).

Clip thứ 2, ghi lại cảnh một nữ sinh bị 4 nữ sinh khác thay phiên đánh đập, giật tóc. Chưa dừng lại nhóm này còn lột quần áo của nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào sáng 9/1, ông Trần Khắc Lễ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên - cho biết đã nhận được thông tin về các vụ việc nữ sinh đánh nhau xảy ra trên địa bàn huyện Phú Hòa và thị xã Đông Hòa.

"Sở đã chỉ đạo cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại 2 địa phương trên tìm hiểu và báo cáo sự việc cho Sở để có hướng chỉ đạo xử lý", ông Lễ thông tin.

Liên quan đến nội dung này, Thượng tá Trần Khắc Quang - Trưởng Công an thị xã Đông Hòa - cho hay đã xác minh làm rõ thông tin về vụ đánh nhau, cởi áo quần và quay lại clip vừa xảy ra trên địa bàn thị xã.

Theo Trưởng Công an thị xã Đông Hòa, vụ việc trên xảy ra vào ngày 17/8, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nhóm 4 nữ sinh hẹn một nữ sinh khác đến tại khu vực trường mầm non ở phường Hòa Hiệp Bắc (thị xã Đông Hòa) để nói chuyện.

Sau đó, nhóm 4 nữ sinh có hành vi đánh và cởi quần áo của nữ sinh kia. Một nữ sinh khác đi cùng nhóm 4 nữ sinh đã quay lại clip vụ việc.

Công an thị xã Đông Hòa đã mời làm việc các nữ sinh nói trên, đa số đang là học lớp 8. Do vậy, Công an thị xã sẽ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã và gia đình các nữ sinh có biện pháp răn đe, giáo dục.

Tại huyện Phú Hòa, Công an địa phương bước đầu đã xác minh và mời các nữ sinh và phụ huynh có liên quan đến các video trên lên làm việc.

"Ngoài việc xử lý theo quy định pháp luật, Công an huyện cũng sẽ tăng cường các biện pháp giáo dục các em" - Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh - Trưởng Công an huyện Phú Hòa thông tin.