Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm TPHCM tăng mạnh, ngành cao nhất là 27,15

Dân trí Tối 15/9, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Sư phạm TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021. So với năm ngoái, điểm chuẩn các ngành đều tăng.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Mức tăng so với điểm chuẩn năm trước từ 0,45 đến 4,4 điểm. Trong đó, ngành Giáo dục Đặc biệt điểm chuẩn là 23,4 cao hơn năm trước 4,4 điểm; ngành Giáo dục Chính trị: 25,75 điểm, tăng 4,25 điểm; ngành Giáo dục Quốc phòng An ninh: 24,4 điểm, tăng 3,9 điểm so với năm 2020. Ngành tăng ít nhất là Sư phạm Toán (điểm chuẩn 26,7) cao hơn năm ngoái chỉ 0,45 điểm.

Cũng theo công bố, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm tiếng Anh: 27,15 điểm. Tiếp đến, hai ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Hóa học cùng mức điểm chuẩn 27; ngành Sư phạm Toán: 26,7 điểm.

Ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là Giáo dục học:19,5 điểm; ngành Ngôn ngữ Nga: 20,53 điểm; ngành Giáo dục Mầm non: 22,05 điểm.

Dưới đây là điểm trúng tuyển từng ngành cụ thể như sau:

Nhà trường lưu ý, thí sinh trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THTP quốc gia và thực hiện đăng ký nhập học tại xettuyen.hcmue.edu.vn từ ngày 18 đến 27/9.

