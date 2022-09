Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân từ 15,63 - 25,6

Theo đó, điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ cảnh sát cao nhất là 25,6 điểm (tổ hợp A00) đối với thí sinh nữ ở địa bàn 2. Năm nay, đây cũng là điểm trúng tuyển cao nhất của ngành này.

Điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ cảnh sát cao nhất đối với thí sinh nam ở địa bàn 2 với 22,27 điểm (tổ hợp C03).

Điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ cảnh sát, áp dụng với thí sinh nữ ở các địa bàn ở mức từ 15,63 đến 25,6 điểm. Trong đó, địa bàn 8 chỉ lấy 15,63 điểm (tổ hợp C03). Trong khi đó, điểm chuẩn với thí sinh nam ở mức từ 15,98 đến 22,27 điểm.

Cách tính điểm: Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm bài thi Bộ Công an*3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia. (Trong đó, Trên cơ sở thang điểm 100, điểm bài thi Bộ Công an sẽ được quy đổi về thang điểm 30 để tính điểm xét tuyển).

Đối với Nam:

TT Địa bàn Tổ hợp Điểm trúng tuyển Ghi chú 1 Địa bàn 1 A00 19.46 A01 19.35 C03 21.00 D01 20.51 2 Địa bàn 2 A00 20.74 A01 21.04 (TCP: 21.04) - Đối với thí sinh có điểm xét tuyển là 21.04 thì tiêu chí phụ là: tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện CSND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) đã được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, đạt 21.04 điểm. - Thí sinh có điểm xét tuyển trên 21.04 thì trúng tuyển, không cần xét tiêu chí phụ. C03 22.27 D01 21.17 3 Địa bàn 3 A00 20.23 A01 20.79 C03 21.33 D01 20.93 4 Địa bàn 8 A00 15.98 A01 18.76 C03 19.57 D01 19.81

Đối với Nữ:

TT Địa bàn Tổ hợp Điểm trúng tuyển Tiêu chí phụ 1 Địa bàn 1 A00 22.59 A01 24.73 C03 24.83 D01 24.62 2 Địa bàn 2 A00 25.60 A01 24.78 C03 24.64 D01 23.69 3 Địa bàn 3 A00 23.00 A01 24.52 C03 24.46 D01 23.43 4 Địa bàn 8 A00 --- A01 --- C03 15.63 D01 ---

Thí sinh tra cứu kết quả tuyển sinh trên trang Thông tin điện tử của Học viện Cảnh sát nhân dân (lưu ý thí sinh phải nhập đầy đủ thông tin số báo danh kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và số chứng minh nhân dân, mã bảo vệ để tra cứu kết quả Trúng tuyển/ Không trúng tuyển) và gửi văn bản về Ban tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, làm thủ tục xác nhận nhập học theo quy định:

- Thí sinh nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 về Ban Tuyển sinh Công an địa phương. Thời gian thí sinh nộp về Ban tuyển sinh Công an địa phương: Trước ngày 17h00 ngày 20/09/2022. Địa điểm: Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển.

Đặc biệt lưu ý: Đề nghị Công an địa phương thông báo cho thí sinh trúng tuyển phương thức 2 và đạt điểm trúng tuyển phương thức 3 phải làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 18/09/2022 đến 17h00 ngày 30/09/2022.

- Công an đơn vị, địa phương: Sau khi tiếp nhận Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2022 của thí sinh, Công an các đơn vị, địa phương quản lý và đưa vào hồ sơ nhập học của thí sinh. Đồng thời, Công an đơn vị, địa phương tập hợp danh sách thí sinh xác nhận nhập học, gửi văn bản trao đổi về Học viện CSND trước 17h00 ngày 25/09/2022 để tổng hợp, công bố thí sinh xác nhận nhập học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.