Điểm chuẩn đại học tăng cao: Nhiều thí sinh "sốc", ngỡ ngàng

Điểm chuẩn tăng đột biến ở nhóm ngành ''hot''

Sau khi kết thúc quá trình lọc ảo vào chiều ngày 15/9, tính đến 22h cùng ngày, các trường Đại học đã đồng loạt công bố điểm chuẩn. Nếu như năm ngoái, điểm chuẩn tăng đã khiến nhiều thí sinh ngỡ ngàng thì điểm chuẩn đại học năm nay còn khiến nhiều thí sinh gặp cú "sốc" tâm lý. Cụ thể, nhiều trường có mức điểm chuẩn tăng từ 2 tới 5 điểm so với năm ngoái, đặc biệt ở các trường top giữa và top dưới.

Điểm chuẩn tăng mạnh nhất phải kể tới ngành Marketing và ngành Luật của Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - tăng 9 điểm so với năm 2020. Nếu như năm ngoái ngành Luật trường này có điểm chuẩn là 15 thì năm nay tăng lên 24 điểm. Dù vậy nhưng điểm chuẩn giữa các ngành của Đại học Tài nguyên và Môi trường lại có mức chênh lệch khá lớn. Không ít ngành có điểm chuẩn chỉ ở mức 15 điểm - thấp nhất năm nay.

Ngành Hàn Quốc học (khối C00) của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay tiếp tục lấy điểm chuẩn 30/30, là một trong những ngành học có điểm đầu vào rất cao.

Điểm chuẩn của nhóm ngành Máy tính và Công nghệ tiếp tục nằm trong top đầu, song chỉ tăng ở mức vừa phải, không có biến động nhiều so với các năm trước đó, bởi điểm chuẩn đã luôn ở mức rất cao những năm gần đây. Các trường đại học dẫn đầu về chất lượng đào tạo nhóm ngành này cũng chỉ có mức điểm dao động trong khoảng từ 27,1 - 28,4 điểm.

Với các trường đào tạo kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội tiếp tục là một trong những trường có điểm chuẩn "cao ngất ngưởng'' - không dưới 26,85 điểm. Trong đó, xếp theo thang điểm 30, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm cao nhất - 28,3 và thấp nhất là Quản lý chính sách - 26,85. Các ngành còn lại mức điểm dao động ở mức 27-28,25 điểm.

Tại Trường Đại học Ngoại thương, mức điểm chuẩn ở trụ sở Hà Nội và TP.HCM đều ở mức trên 28 điểm. Trong đó, cao nhất là điểm chuẩn ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh với 28,55 điểm (khối A00).

Thí sinh "sốc" vì điểm chuẩn tăng ngoài dự đoán

Năm nay, số lượng thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT đông kỉ lục trong các năm, đạt tới trên 1.000.000 thí sinh, phổ điểm thi ở các khối trong cả nước, tỉ lệ chọi giữa các trường đại học chính là những nguyên nhân tác động tới sự biến động của việc xét tuyển theo kết quả thi THPT.

Sau khi hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh cũng đã dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ có xu hướng tăng do ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau nhưng không lường được mức độ tăng "sốc".

Trên mạng xã hội Facebook, trong các hội nhóm và diễn đàn học tập, nhiều thí sinh và các thầy cô giáo đã có những nhận định và dự báo về mức điểm chuẩn năm nay. Mặt bằng chung, tất cả đều dự đoán rằng điểm chuẩn chắc chắn sẽ tăng một cách chóng mặt. Tuy vậy, các bạn thí sinh vẫn không khỏi ''ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa'' sau khi biết điểm chuẩn của một số trường đại học.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, bạn Nguyễn Hồng Anh, tân sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho biết: "Mặc dù đã trúng tuyển vào trường theo phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ nhưng em cũng rất "sốc" khi biết điểm chuẩn năm nay của trường.

Em không ngờ điểm chuẩn lại có thể tăng tới 2,5-3 điểm như vậy. Đồng ý là học sinh đông, đề thi năm nay cũng dễ hơn so với mọi năm và tỷ lệ chọi cao dẫn tới điểm chuẩn cũng cao hơn, do vậy mà sự cạnh tranh giữa các bạn thí sinh cũng trở nên khốc liệt hơn. Em thấy mình rất may mắn vì nếu không có chứng chỉ IELTS có lẽ em cũng không thể trở thành tân sinh viên NEU''.

Nhiều thí sinh cũng đồng quan điểm với Hồng Anh, tất cả đều cho rằng, nếu chần chừ không lựa chọn xét tuyển và nhập học ngay khi có kết quả trúng tuyển các phương thức xét tuyển khác thì có lẽ các bạn cũng sẽ "xa bờ" (ngôn ngữ trên mạng, có nghĩa là: trượt kỳ thi - PV).

Lê Hương Giang, trúng tuyển ngành Quản trị khách sạn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: "Đối với mình, điểm chuẩn năm nay tăng khá nhiều so với năm ngoái khiến cho các thí sinh không khỏi hoang mang. Có rất nhiều bạn điểm cao nhưng lỡ hết nguyện vọng vì điểm số. Đây là điều thực sự đáng tiếc''.

Giang cũng nhắn nhủ tới các bạn thí sinh 2003 khác nên bình tĩnh và khuyên các em 2004 nên tập trung học từ bây giờ để đạt kết quả tốt nhất trong kì thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào năm sau, trách những điều đáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh những thí sinh đã may mắn trúng tuyển vào ngôi trường mình mong muốn, một số bạn thí sinh khác bày tỏ rõ sự tiếc nuối khi đã bỏ lỡ cơ hội năm nay.

Hầu hết các bạn có phần chủ quan trong việc chọn lựa, cân nhắc sắp xếp nguyện vọng phù hợp. Không ít những thí sinh có điểm thi rất cao, nằm trong top theo phổ điểm nhưng vẫn trượt. Hay một số bạn cũng không ngờ rằng điểm chuẩn có thể tăng cao đến như vậy, trong khi theo lời nhận định từ các chuyên gia thì điểm chuẩn chỉ có mức tăng nhẹ, ít biến động so với năm ngoái.

May mắn trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội 2, bạn Lại Ngọc Trâm cho hay: "Đây thực sự là điều không thể lường trước được khi bọn mình được thông báo điểm chuẩn sẽ chỉ tăng nhẹ tầm 1-2 điểm. Cá nhân mình nghĩ rằng điểm chuẩn nên được hạ thấp xuống một chút để phù hợp với những bạn thí sinh chỉ có mức điểm nằm trong khoảng 24-25 điểm''.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, các trường sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 16/9. Sau khi biết chắc chắn đã trúng tuyển, các thí sinh sẽ làm thủ tục nhập học online qua website nhà trường bắt đầu từ ngày 17/9 đến trước 17h ngày 26/9.

