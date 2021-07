Dịch Covid-19 phức tạp, An Giang cho 4.088 thí sinh thi tốt nghiệp đợt 2

Dân trí Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT tỉnh An Giang quyết định cho 4.088 thí sinh tdự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào đợt thi thứ 2.

Chiều 5/7, bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh An Giang đã quyết định cho tất cả thí sinh thuộc huyện An Phú và TP Châu Đốc, huyện Châu Phú chuyển sang dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào đợt 2, thời gian cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Cũng theo bà Diễm, Sở GD-ĐT An Giang đã có đã có báo cáo về việc điều chỉnh phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021, gửi đến Bộ GD-ĐT và Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi an toàn trên địa bàn tỉnh An Giang đang được khẩn trương hoàn tất.

Theo đó, tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện An Phú là 988 thí sinh, được bố trí thi ở 2 điểm thi, 44 phòng thi; TP Châu Đốc 1.465 thí sinh, được bố trí dự thi tại 3 điểm thi, 64 phòng thi. Còn huyện Châu Phú có 1.573 thí sinh.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện An Phú, huyện Châu Phú và TP Châu Đốc đã xuất hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, một số địa phương khác trong tỉnh cũng ghi nhận một số trường hợp thuộc diện F2 và các trường hợp ở trong khu vực thực hiện cách ly theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh An Giang cho biết, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Sở cũng đang tiếp tục cập nhật tình hình số thí sinh dự thi trong đợt 1.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng quyết định cho 62 thí sinh thuộc các huyện Chợ Mới (60 thí sinh), TP Long Xuyên (một thí sinh), Phú Tân (một thí sinh) là các trường hợp đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và thuộc diện F2, chuyển sang dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào đợt 2.

Cùng ngày, tại cuộc họp trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang yêu cầu, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Sở GD - ĐT tỉnh An Giang không bố trí cán bộ coi thi chéo giữa các địa phương cấp huyện, chỉ thực hiện bố trí cán bộ coi thi chéo giữa các trường trong cùng huyện, nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Minh Anh